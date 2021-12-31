Как импортеру подготовиться к маркировке упакованной воды

Сегодня импортеры находятся на этапе активной подготовки к началу обязательной маркировки упакованной воды, а некоторые уже готовы к запуску. Все участники оборота на примерах обязательной маркировки в других отраслях давно осознали, что готовность к обязательному этапу зависит от того, насколько своевременно они начали вести эту подготовку.
С 1 декабря 2021 г. вводится запрет на ввод в оборот немаркированной минеральной воды, с 1 марта 2022 г. — запрет на ввод в оборот немаркированных прочих категорий питьевой воды. Таким образом, уже к 1 декабря 2021 г. производители и импортеры упакованной воды обязаны быть зарегистрированы в системе и описать свои товары в каталоге. К этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей в систему отчета о нанесении и вводе кодов маркировки в оборот, налажена работа по оплате кодов. После выпуска товара для внутреннего потребления промаркированный товар можно вводить в оборот.
Когда и где нужно нанести коды маркировки на импортные товары?
Маркировка импортной упакованной воды должна быть произведена до подачи декларации в российскую таможню.
Упакованная импортная вода может маркироваться в трех местах:
- зарубежное производство;
- консолидированный склад вне РФ;
- таможенный склад в РФ.
Сегодня проходить таможенную процедуру и заявлять импортную продукцию без нанесенной маркировки можно только под процедуры таможенного транзита и таможенного склада. Маркировка импортной продукции должна быть произведена до подачи декларации и прохождения таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления.
Импортер осуществляет передачу кодов или предсериализованных материалов (например, стикеры/этикетки) зарубежному производителю или партнеру, который оказывает услуги по маркировке импорта на консолидированном транзитном складе вне РФ или на таможенном складе в РФ.
Согласно Правилам маркировки упакованной воды, импортер упакованной воды, произведенной за пределами территории РФ, обеспечивает маркировку товаров:
- до помещения упакованной воды под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта при ввозе упакованной воды на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
- до пересечения государственной границы РФ для упакованной воды, ввозимой в РФ из государств — членов ЕАЭС.
Для маркировки и импорта упакованной воды импортеру необходимо:
- Зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК». Описать и опубликовать карточки товаров.
- Подписать договор с Оператором-ЦРПТ на предоставление доступа к системе, удаленному оборудованию и платности.
- Заказать коды маркировки.
- Осуществить передачу кодов, нанесение и проверку кодов маркировки в выбранном месте — например, на таможенном складе.
- Опционально — провести агрегирование и указать код транспортной упаковки / код групповой упаковки или агрегированный таможенный код.
- Осуществить маркировку товаров до помещения товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления.
- Направить отчет о нанесении кодов маркировки и отчет об агрегации в систему маркировки «Честный ЗНАК».
- Заполнить и подать в таможенный орган таможенную декларацию (выполняется вне системы маркировки «Честный ЗНАК») с указанием сведений о маркированном товаре.
- Поместить товар под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
- Получить положительное решение таможенного органа по товарам, указанным в таможенной декларации.
- После получения решения от таможенного органа подать в систему «Честный ЗНАК» сведения о вводе товаров в оборот.
Ввод в оборот упакованной воды
Импортер, получив уведомление о принятом решении таможенного органа о статусе кодов, осуществляет подачу следующих сведений о вводе импортного товара в оборот на территории РФ в системе маркировки «Честный ЗНАК», указывая при этом: ИНН Импортера, коды маркировки ввезенных товаров, дату и номер декларации на товары, код принятого решения ФТС.
В случае возникновения методологических вопросов по маркировке упакованной воды можно обращаться на электронную почту water@crpt.ru, при возникновении технических вопросов по работе с информационной системой мониторинга — в службу технической поддержки оператора на электронную почту support@crpt.ru либо по телефону 8 800 222-15-23.
Подробная инструкция доступна на сайте «Честного ЗНАКА».