Старт маркировки: что меняется для розничных компаний упакованной воды?

1 декабря 2021 года стартовала обязательная маркировка для категории «Минеральная вода», а с 1 марта 2022 года маркировка становится обязательной для прочих категорий питьевой воды. Маркировка призвана минимизировать количество нелегально произведенной воды. В данной статье мы расскажем про особенности работы с упакованной водой для розничных организаций.
Особенности работы с маркированной упакованной водой в рознице
- С 1 декабря 2021 года — обязательная маркировка для категории «Минеральная вода». Проверка наличия и состава кода маркировки на товаре с датой розлива с 1 декабря 2021 года.
- С 1 марта 2022 года — обязательная маркировка для прочих категорий питьевой воды. Проверка наличия и состава кода маркировки на товаре с датой розлива с 1 марта 2022 года.
- С 1 сентября 2022 года — реализация маркированной продукции через кассу с подачей сведений в систему маркировки «Честный ЗНАК».
- С 1 ноября 2022 года до 28 февраля 2025 года — передача сведений о приемке товара с использованием электронного документооборота и указанием количества и наименования товара (объемно-сортовой учет).
- С1 марта 2022 года — передача сведений о приемке товара с использованием электронного документооборота и указанием кодов маркировки для каждого товара (поэкземплярный учет).
Какие бизнес-процессы упростятся для розничных магазинов?
Основная задача системы «Честный ЗНАК» — гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции. Маркировка поможет розничным предприятиям совершенствовать и упорядочить бизнес-процессы:
- Упрощается передача продукции между магазинами, появляется возможность оперативно устранить недостачи и пересортицы.
- Налаживается система отслеживания уровня эффективности работы сотрудников складов.
- Рост выручки и повышение конкурентоспособности «белого бизнеса».
- Переход с бумажного документооборота на электронный.
- Возможность использовать цифровые данные для оптимизации, ускорения и автоматизации процессов.
Что потребуется для работы с маркированным товаром в розничном сегменте?
Для реализации товара в рознице необходимо выполнить следующие действия:
- Оформить электронную подпись (УКЭП) и установить программное обеспечение (ПО) для работы с УКЭП. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров.
- Подключить 2D-cканер штрихкода для верификации кодов для подачи отчетов, а также считывания кодов с товаров при приемке и продаже на кассе.
- Настроить онлайн-кассу и заключить договор с ОФД на передачу данных в системе маркировки.
- Настроить систему электронного документооборота (ЭДО) или «ЭДО Лайт».
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
Как и в каких случаях выводить из оборота маркированную воду?
1. Вывод из оборота при розничной продаже:
- Сканирование продавцом кода маркировки каждой единицы товара или групповой упаковки.
- Формирование кассового чека с информацией о проданной маркированной молочной продукции.
- Передача сведений в систему маркировки «Честный ЗНАК». Осуществляется через оператора фискальных данных при наличии договора.
- Изменение статуса кода маркировки на «Выбыл» в системе маркировки «Честный ЗНАК».
2. Продажа юридическому лицу или ИП не для дальнейшей реализации.
3. Списание в случае утери или порчи с указанием реквизитов документа, например, акта списания.
4. Экспортная процедура (в целях перемещения товаров под таможенные процедуры экспорта).
5. Продажа по образцам (интернет-торговля).
6. Помещение товаров в вендинговый аппарат.
Участники оборота упакованной воды, осуществляющие вывод товара из оборота по причинам, отличным от розничной реализации, предоставляют в систему маркировки «Честный ЗНАК» сведения о выводе товара из оборота путем ручного ввода данных в личном кабинете системы либо через открытый протокол API.
Какие бесплатные инструменты существуют для розницы?
Участники оборота упакованной воды могут воспользоваться бесплатными сервисами для работы с маркировкой — «ЭДО Лайт» и «Честный ЗНАК.Бизнес».
Рознице приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» предоставит возможность избежать покупки 2D-сканера, принимать и выводить из оборота товары, минимизировать риски при подаче сведений в систему маркировки. «ЭДО Лайт» позволяет бесплатно работать с электронными документами, оформлять накладные и корректировочные документы.