Старт маркировки: что меняется для розничных компаний упакованной воды?

1 декабря 2021 года стартовала обязательная маркировка для категории «Минеральная вода», а с 1 марта 2022 года маркировка становится обязательной для прочих категорий питьевой воды. Маркировка призвана минимизировать количество нелегально произведенной воды. В данной статье мы расскажем про особенности работы с упакованной водой для розничных организаций.

Особенности работы с маркированной упакованной водой в рознице

С 1 декабря 2021 года — обязательная маркировка для категории «Минеральная вода». Проверка наличия и состава кода маркировки на товаре с датой розлива с 1 декабря 2021 года. С 1 марта 2022 года — обязательная маркировка для прочих категорий питьевой воды. Проверка наличия и состава кода маркировки на товаре с датой розлива с 1 марта 2022 года. С 1 сентября 2022 года — реализация маркированной продукции через кассу с подачей сведений в систему маркировки «Честный ЗНАК». С 1 ноября 2022 года до 28 февраля 2025 года — передача сведений о приемке товара с использованием электронного документооборота и указанием количества и наименования товара (объемно-сортовой учет). С1 марта 2022 года — передача сведений о приемке товара с использованием электронного документооборота и указанием кодов маркировки для каждого товара (поэкземплярный учет).

Какие бизнес-процессы упростятся для розничных магазинов?

Основная задача системы «Честный ЗНАК» — гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции. Маркировка поможет розничным предприятиям совершенствовать и упорядочить бизнес-процессы:

Упрощается передача продукции между магазинами, появляется возможность оперативно устранить недостачи и пересортицы. Налаживается система отслеживания уровня эффективности работы сотрудников складов. Рост выручки и повышение конкурентоспособности «белого бизнеса». Переход с бумажного документооборота на электронный. Возможность использовать цифровые данные для оптимизации, ускорения и автоматизации процессов.

Что потребуется для работы с маркированным товаром в розничном сегменте?

Для реализации товара в рознице необходимо выполнить следующие действия:

Оформить электронную подпись (УКЭП) и установить программное обеспечение (ПО) для работы с УКЭП. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров.

Подключить 2D-cканер штрихкода для верификации кодов для подачи отчетов, а также считывания кодов с товаров при приемке и продаже на кассе.

Настроить онлайн-кассу и заключить договор с ОФД на передачу данных в системе маркировки.

Настроить систему электронного документооборота (ЭДО) или «ЭДО Лайт».

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Как и в каких случаях выводить из оборота маркированную воду?

1. Вывод из оборота при розничной продаже:

Сканирование продавцом кода маркировки каждой единицы товара или групповой упаковки.

Формирование кассового чека с информацией о проданной маркированной молочной продукции.

Передача сведений в систему маркировки «Честный ЗНАК». Осуществляется через оператора фискальных данных при наличии договора.

Изменение статуса кода маркировки на «Выбыл» в системе маркировки «Честный ЗНАК».

2. Продажа юридическому лицу или ИП не для дальнейшей реализации.

3. Списание в случае утери или порчи с указанием реквизитов документа, например, акта списания.

4. Экспортная процедура (в целях перемещения товаров под таможенные процедуры экспорта).

5. Продажа по образцам (интернет-торговля).

6. Помещение товаров в вендинговый аппарат.

Участники оборота упакованной воды, осуществляющие вывод товара из оборота по причинам, отличным от розничной реализации, предоставляют в систему маркировки «Честный ЗНАК» сведения о выводе товара из оборота путем ручного ввода данных в личном кабинете системы либо через открытый протокол API.

Какие бесплатные инструменты существуют для розницы?

Участники оборота упакованной воды могут воспользоваться бесплатными сервисами для работы с маркировкой — «ЭДО Лайт» и «Честный ЗНАК.Бизнес».

Рознице приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» предоставит возможность избежать покупки 2D-сканера, принимать и выводить из оборота товары, минимизировать риски при подаче сведений в систему маркировки. «ЭДО Лайт» позволяет бесплатно работать с электронными документами, оформлять накладные и корректировочные документы.