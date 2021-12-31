Импортер не успел промаркировать товар: как его накажут?

Эксперты Честного ЗНАКА ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросил:

«ООО является импортером воды завода-изготовителя (Таможенный союз). Вода с 01.12 подлежит обязательной маркировке. Согласно законодательству ООО заказывает маркировку, отправляет производителям, они ставят ее на бутылку, и дальше вода едет в Россию. Получилась ситуация, что вода была разлита 29.11.2021, и в это же день машины выехали с завода-изготовителя. 30.11.2021 машины уже стояли на границе с РФ. В очереди они простояли двое суток и заехали на территорию России 02.12.2021.

Какие штрафные санкции могут быть применены к ООО (импортеру)? Могут оштрафовать один раз, как одно правонарушение или по трем машинам будут штрафы? Когда нужно уведомлять Честный ЗНАК: когда машина выехала с завода, когда машина стоит на таможне, или когда она прошла таможенную процедуру?

И дополнения к вопросам: так как ООО является импортером из Таможенного союза, то именно оно заказывает коды маркировки и передает их заводу-изготовителю. А когда ООО должно уведомить Честный ЗНАК о том, что маркированная вода транспортируется:

в момент пересечения таможни?

в момент когда произведена доставка до склада ООО?

когда планируем произвести реализацию продукции?

Ответ экспертов:

С 1 декабря 2021 г. введён запрет на ввод в оборот немаркированной минеральной воды. Оборот немаркированной минеральной воды, произведенной с этой даты — запрещен.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 841 от 31 мая 2021 года регламентируется следующий порядок нанесения средств идентификации:

«63. Нанесение средств идентификации на потребительскую или на групповую упаковку, на этикетку или на стикер осуществляется производителем или импортером, в том числе с использованием услуг сервис-провайдера, в случае: ввоза упакованной воды в Российскую Федерацию с территорий государств — членов Евразийского экономического союза в рамках трансграничной торговли — до перемещения через государственную границу Российской Федерации».

Следовательно, импортеру необходимо было осуществить нанесение DataMatrix-кодов до пересечения границы.

Главой 8 регламентируется порядок и сроки представления участниками оборота упакованной воды сведений оператору информационной системы мониторинга о вводе в оборот, обороте и выводе из оборот упакованной воды для их включения в информационную систему мониторинга.

«71. Участники оборота упакованной воды, приобретающие упакованную воду в рамках трансграничной торговли на таможенной территории Евразийского экономического союза, до ее выставления в месте реализации (продажи), формируют уведомление о вводе упакованной воды в оборот и представляют оператору информационной системы мониторинга сведения о товаре».

Уведомлять Честный ЗНАК о том, что машина выехала с завода не нужно. Импортеру необходимо до помещения под таможенные процедуры промаркировать всю продукцию, отправить отчет о нанесении и пройти таможенную процедуру. После успешного прохождения ввести товар в оборот.

За отсутствие маркировки на товаре предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административная:

штраф от 50 до 300 тыс. рублей для организации;

предупреждение или штраф от 1 до 10 тыс. рублей для должностных лиц организаций или индивидуальных предпринимателей.

Уголовная: