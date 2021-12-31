Как розничным магазинам упростить начало работы с маркированной молочной продукцией?

С 20 января 2022 г. для розницы становится обязательной продажа маркированных сыров и мороженого сроком годности 40 дней и менее при розничной реализации через кассы. А с 31 марта 2022 г. оптовая и розничная торговля будут обязаны фиксировать движение товара в системе маркировки через электронный документооборот (ЭДО). В данной статье мы расскажем, как рознице эффективно и просто работать с маркировкой.

Подготовиться к маркировке

Доля молочной продукции в розничной торговле велика, поэтому участникам оборота важно качественно подготовиться к маркировке и прослеживаемости.

Сегодня розничные предприятия имеют возможность перед каждым этапом обязательной маркировки протестировать процессы продажи, изучить полезную информацию и заключить соответствующие договоры с интеграторами.

До начала обязательного этапа маркировки розница может заранее обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обновить кассовое программное обеспечение (ПО). Подготовительный этап поможет участникам оборота быстро и легко начать работать с маркировкой.

Использовать коробочные решения

Внедрение цифровой маркировки помогает совершить технологический прорыв: перейти на современные кассовые решения, товарный учет и электронный документооборот с поставщиками.

Задача розницы — зафиксировать движение товара на своем участке: приемку, перемещение, продажу и списание через кассу. Для этого магазин должен принимать товар с использованием ЭДО, иметь договор с оператором фискальных данных, оборудовать 2D-сканером кассовую зону и быть зарегистрированным в системе «Честный ЗНАК».

Компания «АТОЛ» предоставляет широкий ассортимент продуктов и ПО для решения задач, связанных с маркировкой товаров: от ввода в оборот и отгрузки и приемки товаров до продажи покупателю. Рознице для эффективной работы с маркировкой необходимо настроить кассовую программу и товароучетную систему. Благодаря коробочным решениям «АТОЛ» магазин сразу получит все необходимое для работы с маркировкой.

К примеру, коды маркировки будут передаваться автоматически при формировании закрывающего чека. Кроме этого, продукция «АТОЛ» включает в себя решения от простых касс и фискальных регистраторов до смарт-терминалов «АТОЛ SIGMA», а также устройства для штрихкодирования — 2D-сканеры, 2D-терминалы сбора данных, принтеры печати этикеток, весовое оборудование и т. д.

На сайте «Честного ЗНАКА» участникам оборота молочной продукции доступны готовые комплекты коробочных решений для маркировки товаров. В их состав входит оборудование и программное обеспечение, необходимое для работы с маркировкой. Такие решения оптимально подойдут для розницы.

Пройти обучение в Справочном центре

Для эффективной работы с маркировкой розничным компаниям в Справочном центре «Честного ЗНАКА» доступны следующие инструменты: база знаний, электронные курсы и анонсы изменений в системе маркировки.

В обучающем центре собраны видеоуроки, инструкции и презентации по всем вопросам и процессам системы маркировки. Справочный центр «Честного ЗНАКА» является эффективным инструментом, который поможет розничным предприятиям наладить бизнес-процессы и адаптировать их к работе с маркированной молочной продукцией.

Чтобы облегчить розничным компаниям адаптацию в новых условиях, оператор «Честный ЗНАК» также проводит вебинары.

Все вопросы касательно маркировки участники оборота молочной продукции могут присылать на электронную почту tgmilk@crpt.ru, где им ответят специалисты товарной группы.