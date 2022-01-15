Маркировка молока: важные советы для малого бизнеса

Сегодня малому бизнесу нужны простые и комплексные решения по работе с маркировкой. Предпринимателям важно вовремя успеть перестроить значимые процессы, выполнив требование законодательства, необходимо наладить работу с системой «Честный ЗНАК», подготовить оборудование и программное обеспечение (ПО), а также оптимизировать процесс работы с маркированным товаром. В данной статье мы расскажем о самых важных нюансах, которые нужно учесть при работе с маркировкой.

1. Подготовиться к маркировке

Важно отметить, что у предпринимателей есть возможность перед каждым этапом обязательной маркировки протестировать процессы продажи, изучить полезную информацию и заключить соответствующие договоры с интеграторами.

До начала обязательного этапа маркировки участники могут заранее обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО. Подготовительный этап поможет участникам оборота быстро и легко начать работать с маркировкой.

2. Оптимизировать бизнес-процессы

Предпринимателю для эффективной работы с маркировкой необходимо оптимизировать учет DataMatrix-кодов. Это позволит бизнесу навести порядок на предприятии и на основе маркировки выстроить современные бизнес-процессы на складе или в торговом зале.

Учет кодов маркировки также позволит контролировать и определять товарные остатки как на складе, так и в торговом зале организации. Для малого бизнеса это возможность в любой момент иметь доступ к актуальной информации о количестве и номенклатуре товарных остатков.

3. Использовать коробочные решения

Особенность розничной торговли маркированным товаром — обязательное сканирование кода при продаже и передача данных о закупке в систему «Честный ЗНАК». Для этого предприниматель должен принимать товар с использованием электронного документооборота (ЭДО), иметь договор с оператором фискальных данных, оборудовать 2D-сканером кассовую зону и быть зарегистрированным в системе «Честный ЗНАК».

Благодаря разработанным коробочным решениям предприниматель сразу получит полный набор необходимого оборудования и ПО, который включает смарт-терминал, 2D-сканер, мобильный Интернет — такое оснащение оптимально подойдет для малых предприятий. Коробочные решения позволят розничным магазинам повысить эффективность бизнеса и помогут легко адаптироваться к системе маркировки.

Внедрение маркировки помогает совершить технологический прорыв: перейти на современные кассовые решения, товарный учет и электронный документооборот с поставщиками. Так как у предпринимателей в малом и тем более в микробизнесе нет ИТ-специалистов и соответствующего опыта, все изменения им приходится внедрять своими руками. Поэтому коробочные решения являются оптимальным решением для малого бизнеса.

4. Пройти обучение на обучающей платформе «Честного ЗНАКА»

Участникам оборота молочной продукции доступны обучающие видеоролики. В обучающем центре собраны видеоуроки, инструкции и презентации по всем вопросам и процессам системы маркировки. Эксперты «Честного ЗНАКА» подают информацию максимально подробно, начиная с азов (как заказать коды в личном кабинете, например) и охватывая разные тонкости взаимодействия с системой маркировки.

Материалы курсов также дополнены видеоинструкциями: как работать с файлами CSV и XML или как сформировать шаблоны этикеток. После каждого урока можно дать обратную связь и получить ответы на вопросы по теме обсуждения. Участникам оборота также следует обратить внимание на специальный раздел с часто задаваемыми вопросами. В нем собраны самые актуальные и насущные вопросы о маркировке молочной продукции.

Обучающая платформа «Честного ЗНАКА» является эффективным инструментом, который поможет участникам вникнуть в специфику работы с маркировкой, а организациям — наладить все бизнес-процессы. Система и функционал регулярно дополняются вместе с изменениями по маркировке молочной продукции.

Чтобы помочь предпринимателям адаптироваться в новых условиях, оператор «Честный ЗНАК» также проводит вебинары. Все вопросы касательно маркировки участники оборота молочной продукции могут присылать на почту tgmilk@crpt.ru, где им ответят специалисты товарной группы.

5. Использовать бесплатные ресурсы

Участники оборота молочной продукции также имеют возможность воспользоваться бесплатными сервисами для работы с маркировкой — «ЭДО Лайт» и «Честный ЗНАК.Бизнес».

Малому бизнесу приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» позволит сократить затраты на сканер штрихкода, принимать и выводить из оборота товары, минимизировать риски при подаче сведений в систему маркировки. При помощи приложения предприниматель имеет возможность оформить универсальный передаточный документ (УПД) и корректировочный передаточный документ (КПД) без использования личного кабинета.

Сервис электронного документооборота «ЭДО Лайт» позволит малому бизнесу пересылать документы с кодами маркировки между продавцом и покупателем и передавать информацию об этом в систему «Честный ЗНАК». «ЭДО Лайт» максимально упрощает процесс подключения к системе «Честный ЗНАК» для малого и среднего бизнеса и минимизирует затраты на интеграцию и последующую работу в системе.

Кроме этого, у многих компаний появляется возможность перейти от бумажного документооборота к электронному. Если же магазин не перешел на электронный документооборот, то каждому придется заходить в личный кабинет на сайте «Честного ЗНАКА», отправлять документ о поставке/приемке, а затем ждать подтверждения от контрагента.