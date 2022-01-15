Как избежать ошибок при импорте упакованной воды

Сегодня перед импортерами упакованной воды стоит важная задача: организовать ввоз продукции без ошибок, соблюдая нормы и правила Таможенного союза. В данной статье мы рассмотрим самые распространенные ошибки при импорте упакованной воды.

Отсутствие маркировки на упакованной воде

Импортная упакованная вода подлежит обязательной маркировке. С 1 декабря 2021 года вступил в силу запрет на ввод в оборот немаркированной минеральной воды. При наличии правильной маркировки можно рассчитывать, что груз пройдет таможенное оформление без задержек.

Как этого избежать?

Коды маркировки на ввозимый (импортируемый) товар заказывает импортер — первый собственник товара на территории Российской Федерации.

Импортер может передать коды иностранному производителю или иному третьему лицу для нанесения их на производстве, консолидированном, транзитном складе или на таможенном складе.

Импортер обеспечивает маркировку упакованной воды: до помещения упакованной воды под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта при ввозе упакованной воды на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

до пересечения государственной границы РФ для упакованной воды, ввозимой в РФ из государств — членов ЕАЭС.

Продукция не введена в оборот

Если вы заказали коды и нанесли их на товары, но не ввели в оборот, то вы не имеете права их продавать юридическим или физическим лицам. Обязательно вводите товары в оборот перед продажей.

Как этого избежать?

Импортеры после выпуска упакованной воды в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления или реимпорта до предложения этой упакованной воды для продажи как конечным покупателям, так и юридическим лицам для дальнейшей перепродажи формируют уведомление о вводе упакованной воды в оборот и представляют оператору системы маркировки «Честный ЗНАК» следующие сведения:

ИНН импортера;

перечень кодов маркировки (агрегированных кодов маркировки, групповых или транспортных упаковок);

дата регистрации декларации на товары;

регистрационный номер декларации на товары.

При направлении в систему маркировки указанных сведений импортер также подтверждает их достоверность и соответствие данным, указанным на этикетке, соблюдение всех необходимых законодательных требований страны производства упакованной воды, включая права на объекты интеллектуальной собственности.

В том числе на товарные знаки, географические указания, наименования мест происхождения товаров, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации к импортируемой упакованной воде, включая наличие документов об оценке (подтверждении) соответствия.

Не соблюдается очередность подачи отчетов в «Честный ЗНАК»

Одна из самых распространенных ошибок при импорте упакованной воды. Импортер осуществляет прохождение таможенной процедуры, указав коды в 31-й графе таможенной декларации, при этом, не подав отчет о нанесении. Это неправильно.

Как этого избежать?

Импортеру необходимо до помещения под таможенные процедуры промаркировать всю продукцию, отправить отчет о нанесении и пройти таможенную процедуру. После успешного прохождения таможенной процедуры — ввести товар в оборот.

Отсутствие денежных средств на лицевом счете импортера

Если на лицевом счете импортера отсутствуют денежные средства, то он не сможет сформировать уведомление о вводе упакованной воды в оборот.

Как этого избежать?

Необходимо обеспечить наличие денежных средств на лицевом счете.

Участнику на выбор доступны два способа оплаты кодов маркировки:

Оплата по эмиссии:

Денежные средства резервируются в момент подписания заказа кодов, списываются при завершении эмиссии кодов (заказ кодов в статусе «Готов»).

Коды маркировки можно использовать без ограничения срока действия.

При выборе оплаты по эмиссии отправка отчета о нанесении необходима для смены статуса кода на «Эмитирован. Получен» и дальнейшего ввода в оборот.

Оплата по отчету о нанесении:

Денежные средства списываются с лицевого счета после успешной обработки отчета о нанесении.

Срок жизни кода маркировки от момента эмиссии до успешной обработки отчета о нанесении: 30 дней — при нанесении кодов на производстве; 365 дней — при нанесении кодов в типографии.