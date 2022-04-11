Как подготовиться к маркировке молочной продукции при смягчении требований

Напомним, что обязательная маркировка молочной продукции в России началась с 1 июня 2021 года для мороженого и сыров, с 1 сентября маркируются молочные продукты со сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря — 40 дней и менее.

Поддержка производителей в период санкций

На сегодняшний день остро стоит вопрос о поддержке отечественных производителей в санкционный период. Для смягчения сложившейся ситуации сроки обязательной маркировки были перенесены на год. Это позволит предпринимателям найти замену импортному оборудованию, необходимому для работы с маркировкой, и закрепить позиции своего бизнеса.

Поддержка общепита

Постановление также коснулось организаций общепита, детских садов, больниц и образовательных учреждений, которые закупают молоко для использования. Они будут освобождены от необходимости отправлять информацию об этом в систему маркировки до 1 декабря 2023 года, что позволит им чувствовать себя более комфортно.

Поддержка розницы

Более того, смягчающие факторы коснутся и продовольственных магазинов. Если ранее работа с маркированной молочной продукцией в рознице была обязательна с 31 марта 2022 года, то после принятия постановления сроки изменились: до 1 сентября 2022 года. Это означает, что магазин не будет передавать в систему мониторинга маркировки информацию о проданной молочной продукции.

На сайте честныйзнак.рф размещены инструкции и видео-уроки по каждому процессу. При возникновении вопросов вы можете написать в службу технической поддержки по адресу support@crpt.ru.

Как подготовиться магазинам и ресторанам к маркировке продукции

Благодаря решению правительства по изменениям сроков обязательной маркировки молочной продукции, у магазинов и ресторанов появилось больше времени для подготовки к ней.

Для того чтобы подготовиться к маркировке, нужно выполнить ряд действий:

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она нужна всем участникам оборота как для регистрации в системе «Честный ЗНАК», так и для подтверждения всех юридически значимых действий в системе маркировки. Настроить учетные системы и подключить необходимое оборудование. Подобрать состав подходящего комплекса можно в разделах подбора решений и готовых решений для малого бизнеса. Обеспечить возможность распознавания двумерного штрихкода при операциях отгрузки, приемки и реализации товаров. Для проверки кодов маркировки при приемке или при отгрузке товаров можно использовать 2D-сканер штрихкода или мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес». Для реализации продукции на кассе необходимо использовать 2D-сканер штрихкода, соединенный с контрольно-кассовой техникой. Посмотреть список и инструкции можно на сайте честныйзнак.рф. Настроить онлайн-кассу и заключить договор с оператором фискальных данных на передачу сведений в системе маркировки. Работа с системой маркировки через онлайн-кассу необходима компаниям, которые осуществляют розничную торговлю молочной продукцией.

Заключение

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для правительства и оператора ЦРПТ важно поддержать малый и крупный бизнес, принимать проактивные решения с учетом развития ситуации.

Также это отличная возможность для ресторанов и розницы подготовиться к обязательной маркировке, так как появляется больше времени для тестирования и настройки бизнес-процессов. Компании могут осуществлять подготовку к работе с маркированной продукцией уже сегодня, чтобы успеть к тому моменту, когда это станет обязательным, и быть готовыми.