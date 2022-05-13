Как правильно работать с маркировкой на кассах

Для чего нужно проверять коды маркировки на кассах?

Первостепенной причиной является законодательство РФ, а конкретно — отраслевые постановления правительства для каждой подлежащей маркировке товарной группы, нарушения которых влекут за собой крупные штрафы.

Административная ответственность (за исключением табачной продукции) за продажу товаров без кода маркировки для должностных лиц составляет 5 000–10 000 ₽, а для юридических — 50 000–300 000 ₽ с конфискацией предметов нарушения.

Для табака штрафы еще крупнее: для должностных лиц 30 000–50 000 ₽ и 300 000–500 000 ₽ для юридических, также с конфискацией товара.

Что касается уголовной ответственности, за преступления в особо крупных размерах и в случае сговора штрафы могут достигать до 1 000 000 ₽, предусмотрено также лишение свободы на срок до 5 лет.

Принцип работы с маркировкой на кассах

В целом принцип работы очень прост: кассир сканирует код, после чего кассовое программное обеспечение связывается с системой «Честный ЗНАК», получает ответ, что код находится в обороте, и касса добавляет этот товар в чек. Проверка занимает доли секунды и никак не затрудняет работу кассы.

Продавцы маркированных товаров должны формировать кассовые чеки согласно ФФД 1.2. Это позволяет онлайн-кассе создавать запросы о коде маркировки, после чего уведомления о продаже маркированного товара и их передача осуществляются в систему маркировки через операторов фискальных данных.

Как правильно работать с кодами маркировки на кассах?

Для начала стоить отметить, что нужно для того, чтобы проверка кодов маркировки на кассах работала стабильно:

1. Подключение к интернету. Стабильный интернет — главная составляющая для работы с кодами маркировки на кассах. При возникновении ошибок в первую очередь стоит проверить интернет-подключение. Без него касса банально не сможет связаться с системой «Честный ЗНАК».

2. Настройка кассы. Настройка зависит от кассового ПО, которое вы используете. За техническими разъяснениями по настройке нужно обращаться к поставщику кассового ПО или производителю ККТ либо к сервисным центрам и центрам техобслуживания касс в вашем городе.

3. Наличие 2D-сканера. Это категория сканирующих устройств, предназначенных для работы с маркировкой различной продукции. Приборы используются в точках продажи, на складах, в производственных помещениях.

4. Регистрация в системе «Честный ЗНАК». Пройти регистрацию вы можете на официальном сайте «Честного ЗНАКА». После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» вам нужно выбрать вашу товарную группу, и далее вы увидите подробное описание того, что нужно сделать, чтобы стать участником оборота маркированной продукции.

Что делать при возникновении трудностей

Если вы выполнили 3 вышеуказанные рекомендации, но у вас все равно возникают вопросы при работе с кодами маркировки на кассах, то у большинства поставщиков кассового ПО или производителей есть сайт, где вы можете найти ответ на ваш вопрос, также можно позвонить в их справочный центр.

Выгоды от внедрения маркировки

Маркировка несет в себе целый ряд преимуществ и выгод для всех участников товарооборота.

Для потребителя:

Уверенность в покупке легальных и качественных товаров. Защита жизни и здоровья. Инструмент общественного контроля и защиты прав потребителей.

Для бизнеса:

Рост выручки и повышение конкурентоспособности «белого бизнеса». Оптимизация процессов и снижение издержек. Доступ к данным о движении продукции по логистической цепи.

Для государства:

Сокращение «серого» рынка и повышение производительности труда. Повышение налоговых и таможенных сборов. Экономия бюджета на обеспечение контроля товарных рынков.

Работа с маркировкой товара включает в себя различные этапы, одним из обязательных является проверка кодов на кассах, и при правильной настройке кассы она не вызывает никаких трудностей для бизнеса.