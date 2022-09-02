Маркировка товаров

Маркировка пива и ее новые сроки. Какие изменения и как к ним подготовиться

Сегодня остро стоит вопрос об маркировке пивной продукции и ускорении ее сроков. Актуальность этой темы подтверждается тем, что более 53 % пива, представленного в российских магазинах, содержит нарушения обязательных требований по данным организации «Общественная потребительская инициатива».

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Маркировка пива и ее новые сроки. Какие изменения и как к ним подготовиться

Также по данным НИФИ Минфина, каждая четвертая бутылка пива является нелегальной продукцией. Это очень высокий показатель, и в этой статье мы разберем актуальность маркировки пива, изменения в сроках, как к ним подготовиться, а также какие преимущества несет маркировка.

Преимущества маркировки

Пивная продукция является востребованной на рынке, следовательно, контроль в этой отрасли крайне важен. Маркировка защищает рынок от нечестной конкуренции, потому что всем его участникам приходится соблюдать ряд стандартов в производстве и нет возможности их игнорировать.

Более того, маркировка выводит продавцов из теневой экономики и избавляет от контрафактной продукции. За счет этих факторов для легальных производителей существует ряд весомых выгод, таких как:

  • рост выручки и повышение конкурентоспособности «белого бизнеса»;
  • оптимизация процессов и снижение издержек;
  • доступ к данным о движении продукции по логистической цепи.

Оценка и опасность нелегального оборота

Для понимания всей остроты ситуации нужно обратиться к цифрам. По оценкам экспертов, количество нелегальной продукции в 2021 году на рынке составило порядка 14%, а это в свою очередь приводит к потерям бюджета — до 30 млрд рублей в год.

Также стоит отметить, что по данным экспертов Роскачества, до недавнего времени этот процент составлял всего 5,2.

Помимо потерь бюджета для государства, из-за недобора платежей по акцизу на пиво, также деньги теряют и честные производители. Обычные потребители тоже подвергаются рискам, так как могут употребить некачественную продукцию, которая не соответствует стандартам.

Из этого следует вывод, что решение нужно принимать оперативно. На сегодняшний день активно проводится введение обязательной маркировки пива для устранения вышеперечисленных проблем.

Суть маркировки пива и ее сроки

Основная цель маркировки пивной продукции заключается в том, чтобы проследить всю цепочку движения маркированного товара от производства до выбытия на кассе с условием соблюдения всех правил и гарантии качества товара.

Она состоит из нескольких этапов:

  • 1 апреля 2021 года — начало проведения эксперимента по маркировке пива. Сегодня проект находится в активной стадии и включает в себя 13 144 участников.
  • 28 февраля 2023 — завершение эксперимента по маркировке пива.

Дата введения обязательной маркировки пива будет определена правительством по результатам проведенного эксперимента.

Как подготовиться к обязательной маркировке пива?

Для того, чтобы начать работу с маркировкой товара, нужно выполнить необходимые для этого шаги:

  1. Пройти регистрацию в Честном ЗНАКЕ, если ранее вы не работали с маркированной продукцией.
  2. Отправить заявление на участие в эксперименте.
  3. Получить ответ от Честного ЗНАКА.
  4. Подготовить оборудование к маркировке, приобрести специальное оборудование для сканирования кодов, подключиться к ЭДО.
  5. Настроить работу онлайн-кассы, для того чтобы она передавала информацию о реализации маркированного товара в систему маркировки Честный Знак.

Какие товары еще подлежат маркировке

Эффективность маркировки подтверждается и тем, что в товарных группах, где она уже внедрена, количество нарушений в производстве, а также объем теневого рынка стал значительно меньше.

Маркировке подлежит обширный перечень продукции, такой как: вода, молоко, лекарства, табак, БАДы, шины и покрышки, обувные товары, фотоаппараты, шубы, антисептики и др.

Как стать участником эксперимента

Таким образом, маркировка пива поможет справиться с нелегальным оборотом, позволит отслеживать весь путь товара, увеличит качество продукции, отчего в выигрыше останутся как производители, так и потребители.

Чтобы стать участником эксперимента, производители могут подать заявку на официальном сайте «Честного ЗНАКА», также необходимо направить письмо-согласие на бланке организации с указанием ответственного за маркировку лица и его контактных данных по адресу beer@crpt.ru.

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