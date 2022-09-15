Маркировка товаров

Формат фискальных документов 1.2

В этой статье мы разберем формат фискальных документов 1.2 и для чего он нужен в работе с системой маркировки «Честный ЗНАК». Поговорим более подробно об этом формате и что в нем нового, а также о том, как на него перейти.

Версия для печати
Формат фискальных документов 1.2
Иллюстрация: Вера Ревина/ «Клерк»

Подробнее о формате 1.2

Уже более года, а именно с 6 августа 2021, был введен новый формат фискальных документов — ФФД 1.2. На него необходимо перейти тем, кто продает обязательные к маркировке товары, которые учитываются в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Формат разработан в связи с внесением поправок в закон № 54-ФЗ в части продажи маркированных товаров.

Согласно новым требованиям, при продаже товара с кодами касса формирует не только чек, но и два документа для «Честного ЗНАКА», а именно запрос о коде и уведомление о реализации маркированного товара.

Зачем переходить на ФФД 1.2? Какое он имеет отношение к «Честному ЗНАКУ»?

Основной причиной является то, что если зарегистрировать новую кассу, которая не поддерживает ФФД 1.2, то при продаже маркированных товаров у вас не получится реализовать такой продукт, так как вы не сможете зарегистрировать кассу в налоговой.

Версии ФФД 1.05 и 1.1 не могли обеспечить полное взаимодействие между магазином и системой маркировки «Честный ЗНАК». Поэтому в сентябре 2020. Федеральная налоговая служба представила новый перечень дополнительных реквизитов и форматов фискальных документов, который назвали ФФД 1.2.

Розница уже работает с кассами при формате ФФД 1.2

С 1 сентября 2022 стала обязательной подача сведений о выбытии всеймолочной продукции, подлежащей маркировке, при розничной реализации, включаяпродажу через кассу.

Более подробно о маркировке молока в 2022 вы можете узнать в «Честном сообществе».

Итак, мы разобрали выше, что работать с реализацией маркированной продукции на старых форматах ФФД невозможно, а актуальность маркировки возрастает, — это все подчеркивает важность перехода на новый формат ФФД 1.2.

Как выглядит процесс формирования кодов при ФФД 1.2?

  1. Фискальный накопитель создает автоматически запрос о коде и уведомление о реализации маркированного товара.
  2. Касса передает документы оператору фискальных данных.
  3. Оператор фискальных данных перенаправляет эти документы в «Честный ЗНАК».

Как перейти на ФФД 1.2?

Схема перехода на ФФД 1.2 достаточно проста и выполняется всего в несколько действий.

  1. В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы нужно заполнить заявление на перерегистрацию, предварительно убедившись, что касса поддерживает ФФД 1.2, и обновить ее.
  2. Приобрести фискальный накопитель с поддержкой ФФД 1.2 (маркирован буквой «М»).
  3. Обновить кассовое программное обеспечение до версии с поддержкой ФФД 1.2.
  4. Обновить систему товароучета, чтобы она могла поддерживать ФФД 1.2.
Честный ЗНАК
Честный ЗНАК

Зарплата

В ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать

Первая выплата зарплаты на новой работе, свидетелем которой станет новый сотрудник, скорее всего, пройдет мимо него. Потому что люди будут получать зарплату за прошлый месяц, в котором новичок еще не работал.

Налоги, взносы, пошлины

В требовании на уплату пеней долг по налогам указывают справочно

Если вы получили требование, в котором построчно отражена задолженность по разным налогам (хотя по факту ее нет), не пугайтесь. Посмотрите внимательно, возможно, это требование исключительно на уплату пеней.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Некоторые банки отказывают в выдаче денег с валютных вкладов в долларах и евро или «тормозят» выплаты. На это клиенты отвечают им судебными исками. И выигрывают.

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Мероприятия

Разместить
Маркировка товаров

Формат фискальных документов 1.2

В этой статье мы разберем формат фискальных документов 1.2 и для чего он нужен в работе с системой маркировки «Честный ЗНАК». Поговорим более подробно об этом формате и что в нем нового, а также о том, как на него перейти.

Формат фискальных документов 1.2
Онлайн-кассы

📲 Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно

ККТ должна иметь корпус с заводским номером, устройство для печати внутри корпуса, программно-аппаратные средства, фискальный накопитель. В мобильном телефоне всего этого нет. И он не включен в реестр ККТ. Значит, он не годится в качестве ККТ.

УСН

Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать

Ошибки в книге учета доходов и расходов со стороны главбуха могут привести к печальным последствиям. Превышение лимитов по доходам приведет к тому, что компания лишится упрощенки, а если их отразить неправильно, можно занизить сумму налога и нарваться на штрафы. Разбираемся, как правильно вести КУДиР и спасти компанию от проверок.

Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать
Читать еще