Формат фискальных документов 1.2

Подробнее о формате 1.2
Уже более года, а именно с 6 августа 2021, был введен новый формат фискальных документов — ФФД 1.2. На него необходимо перейти тем, кто продает обязательные к маркировке товары, которые учитываются в системе маркировки «Честный ЗНАК».
Формат разработан в связи с внесением поправок в закон № 54-ФЗ в части продажи маркированных товаров.
Зачем переходить на ФФД 1.2? Какое он имеет отношение к «Честному ЗНАКУ»?
Основной причиной является то, что если зарегистрировать новую кассу, которая не поддерживает ФФД 1.2, то при продаже маркированных товаров у вас не получится реализовать такой продукт, так как вы не сможете зарегистрировать кассу в налоговой.
Версии ФФД 1.05 и 1.1 не могли обеспечить полное взаимодействие между магазином и системой маркировки «Честный ЗНАК». Поэтому в сентябре 2020. Федеральная налоговая служба представила новый перечень дополнительных реквизитов и форматов фискальных документов, который назвали ФФД 1.2.
Розница уже работает с кассами при формате ФФД 1.2
С 1 сентября 2022 стала обязательной подача сведений о выбытии всеймолочной продукции, подлежащей маркировке, при розничной реализации, включаяпродажу через кассу.
Итак, мы разобрали выше, что работать с реализацией маркированной продукции на старых форматах ФФД невозможно, а актуальность маркировки возрастает, — это все подчеркивает важность перехода на новый формат ФФД 1.2.
Как выглядит процесс формирования кодов при ФФД 1.2?
- Фискальный накопитель создает автоматически запрос о коде и уведомление о реализации маркированного товара.
- Касса передает документы оператору фискальных данных.
- Оператор фискальных данных перенаправляет эти документы в «Честный ЗНАК».
Как перейти на ФФД 1.2?
Схема перехода на ФФД 1.2 достаточно проста и выполняется всего в несколько действий.
- В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы нужно заполнить заявление на перерегистрацию, предварительно убедившись, что касса поддерживает ФФД 1.2, и обновить ее.
- Приобрести фискальный накопитель с поддержкой ФФД 1.2 (маркирован буквой «М»).
- Обновить кассовое программное обеспечение до версии с поддержкой ФФД 1.2.
- Обновить систему товароучета, чтобы она могла поддерживать ФФД 1.2.