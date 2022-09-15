Формат фискальных документов 1.2

Подробнее о формате 1.2

Уже более года, а именно с 6 августа 2021, был введен новый формат фискальных документов — ФФД 1.2. На него необходимо перейти тем, кто продает обязательные к маркировке товары, которые учитываются в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Формат разработан в связи с внесением поправок в закон № 54-ФЗ в части продажи маркированных товаров.

Согласно новым требованиям, при продаже товара с кодами касса формирует не только чек, но и два документа для «Честного ЗНАКА», а именно запрос о коде и уведомление о реализации маркированного товара.

Зачем переходить на ФФД 1.2? Какое он имеет отношение к «Честному ЗНАКУ»?

Основной причиной является то, что если зарегистрировать новую кассу, которая не поддерживает ФФД 1.2, то при продаже маркированных товаров у вас не получится реализовать такой продукт, так как вы не сможете зарегистрировать кассу в налоговой.

Версии ФФД 1.05 и 1.1 не могли обеспечить полное взаимодействие между магазином и системой маркировки «Честный ЗНАК». Поэтому в сентябре 2020. Федеральная налоговая служба представила новый перечень дополнительных реквизитов и форматов фискальных документов, который назвали ФФД 1.2.

Розница уже работает с кассами при формате ФФД 1.2

С 1 сентября 2022 стала обязательной подача сведений о выбытии всеймолочной продукции, подлежащей маркировке, при розничной реализации, включаяпродажу через кассу.

Более подробно о маркировке молока в 2022 вы можете узнать в « Честном сообществе ».

Итак, мы разобрали выше, что работать с реализацией маркированной продукции на старых форматах ФФД невозможно, а актуальность маркировки возрастает, — это все подчеркивает важность перехода на новый формат ФФД 1.2.

Как выглядит процесс формирования кодов при ФФД 1.2?

Фискальный накопитель создает автоматически запрос о коде и уведомление о реализации маркированного товара. Касса передает документы оператору фискальных данных. Оператор фискальных данных перенаправляет эти документы в «Честный ЗНАК».

Как перейти на ФФД 1.2?

Схема перехода на ФФД 1.2 достаточно проста и выполняется всего в несколько действий.