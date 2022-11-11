Маркировка пива и слабоалкогольных напитков в России

Подробнее об эксперименте и маркировке

Эксперимент по внедрению обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков стартовал 1 апреля 2021 году, а завершиться 28 февраля 2023 г. Маркировка пива является эффективным механизмом, отвечающим за усиление контроля за рынком этой продукции в РФ.

По данным ОПИ («Общественная потребительская инициатива») у 16% продукции обнаружены такие нарушения, как: отсутствие солода, наличие консервантов или красителей, не указанных в составе, неправильное пенообразование и пеностойкость, не соответствие вкуса и аромата.

С помощью внедрения маркировки качество пива и слабоалкогольной продукции на прилавках магазинов значительно вырастет, так как производители будут должны соблюдать все необходимые правила при производстве и транспортировке продукции. В выигрыше остаются как и честные участники рынка, так и покупатели.

Какую пивную и слабоалкогольную продукцию необходимо маркировать?

Пиво, имеющее крепость 0,5-8,6%. Напитки из солода, поставляемые в тарах до и более 10 литров. Напитки брожения с крепостью не более 0,5%. Пивные напитки. Пуаре, сидр. Безалкогольное пиво. Медовуха. Сброженные напитки игристого и неигристого типа, в которых количество спирта не превышает 7%.

Период проведения эксперимента

01 апреля 2021 года – 28 февраля 2023 года.

Эксперимент по маркировке пива: выгоды и преимущества участия

Для участников в эксперименте существует целый ряд преимуществ и выгод, а именно:

Все оборудование, работы, услуги и консультации в эксперименте полностью бесплатны.

Плавная подготовка к маркировке, выбор оптимального решения по оснащению производственных линий.

Персональная экспертная помощь от Оператора ЦРПТ по настройке бизнес-процессов и учетных систем, предоставление персонального руководителя проекта.

Подбор и апробация технологий работы с маркировкой в реальных условиях.

Доступ к технической документации и личному кабинету.

Участие в рабочих группах и в проектно-экспертных группах. Возможность влиять на итоговые правила обязательной маркировки, так как они всегда формируются в диалоге с бизнесом.

Обучение участников эксперимента в рамках рабочих групп и вебинаров.

Предоставление рассрочки на оборудование для маркировки пива и слабоалкогольных напитков

Для того, чтобы начать маркировку пива, производителям, как правило, нужно дооснастить свои производства специальным оборудованием.

В целях поддержки отрасли Оператор – ЦРПТ совместно с интеграторами, поставщиками оборудования и расходных материалов разработали типовые технические решения для всех типов линий и видов упаковки, а именно: кег, стеклянной и полиэтиленовой тары, алюминиевых банок.

Все партнеры были вовлечены в процессы внедрения маркировки в других отраслях, их опыт и компетенции подтверждены временем и количеством успешно внедренных проектов.

Сроки подачи заявок

ДО 01.01.2023. подача заявки на оборудование для маркировки кег, маркировка которых планируется с апреля 2023 года.

подача заявки на оборудование для маркировки кег, маркировка которых планируется с апреля 2023 года. ДО 01.01.2023. подача заявки на оборудование для маркировки бутылок ПЭТ/Стекло и алюминиевых банок.

Более подробно ознакомиться с условиями и преимуществами, а также оставить заявку, вы можете на сайте Честного Знака

Как стать участником эксперимента?

Все просто. Для того, чтобы стать участником эксперимента, вам нужно направить заявку на beer@crpt.ru, с указанием ответственного за маркировку лица и его контактных данных.

В постановление сроки могут меняться, но мы рекомендуем вам не оттягивать процесс подготовки к внедрению обязательной маркировки.