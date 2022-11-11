Маркировка пива и слабоалкогольных напитков в России

Подробнее об эксперименте и маркировке
Эксперимент по внедрению обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков стартовал 1 апреля 2021 году, а завершиться 28 февраля 2023 г. Маркировка пива является эффективным механизмом, отвечающим за усиление контроля за рынком этой продукции в РФ.
По данным ОПИ («Общественная потребительская инициатива») у 16% продукции обнаружены такие нарушения, как: отсутствие солода, наличие консервантов или красителей, не указанных в составе, неправильное пенообразование и пеностойкость, не соответствие вкуса и аромата.
С помощью внедрения маркировки качество пива и слабоалкогольной продукции на прилавках магазинов значительно вырастет, так как производители будут должны соблюдать все необходимые правила при производстве и транспортировке продукции. В выигрыше остаются как и честные участники рынка, так и покупатели.
Какую пивную и слабоалкогольную продукцию необходимо маркировать?
- Пиво, имеющее крепость 0,5-8,6%.
- Напитки из солода, поставляемые в тарах до и более 10 литров.
- Напитки брожения с крепостью не более 0,5%.
- Пивные напитки.
- Пуаре, сидр.
- Безалкогольное пиво.
- Медовуха.
- Сброженные напитки игристого и неигристого типа, в которых количество спирта не превышает 7%.
Период проведения эксперимента
01 апреля 2021 года – 28 февраля 2023 года.
Эксперимент по маркировке пива: выгоды и преимущества участия
Для участников в эксперименте существует целый ряд преимуществ и выгод, а именно:
- Все оборудование, работы, услуги и консультации в эксперименте полностью бесплатны.
- Плавная подготовка к маркировке, выбор оптимального решения по оснащению производственных линий.
- Персональная экспертная помощь от Оператора ЦРПТ по настройке бизнес-процессов и учетных систем, предоставление персонального руководителя проекта.
- Подбор и апробация технологий работы с маркировкой в реальных условиях.
- Доступ к технической документации и личному кабинету.
- Участие в рабочих группах и в проектно-экспертных группах. Возможность влиять на итоговые правила обязательной маркировки, так как они всегда формируются в диалоге с бизнесом.
- Обучение участников эксперимента в рамках рабочих групп и вебинаров.
Предоставление рассрочки на оборудование для маркировки пива и слабоалкогольных напитков
Для того, чтобы начать маркировку пива, производителям, как правило, нужно дооснастить свои производства специальным оборудованием.
В целях поддержки отрасли Оператор – ЦРПТ совместно с интеграторами, поставщиками оборудования и расходных материалов разработали типовые технические решения для всех типов линий и видов упаковки, а именно: кег, стеклянной и полиэтиленовой тары, алюминиевых банок.
Все партнеры были вовлечены в процессы внедрения маркировки в других отраслях, их опыт и компетенции подтверждены временем и количеством успешно внедренных проектов.
Сроки подачи заявок
- ДО 01.01.2023. подача заявки на оборудование для маркировки кег, маркировка которых планируется с апреля 2023 года.
- ДО 01.01.2023. подача заявки на оборудование для маркировки бутылок ПЭТ/Стекло и алюминиевых банок.
Более подробно ознакомиться с условиями и преимуществами, а также оставить заявку, вы можете на сайте Честного Знака
Как стать участником эксперимента?
Все просто. Для того, чтобы стать участником эксперимента, вам нужно направить заявку на beer@crpt.ru, с указанием ответственного за маркировку лица и его контактных данных.
В постановление сроки могут меняться, но мы рекомендуем вам не оттягивать процесс подготовки к внедрению обязательной маркировки.