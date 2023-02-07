Перемаркировка остатков обуви до 31 марта 2023

Про постановление и изменения

В соответствии с постановлением Правительства от 19 октября 2022 № 1862 «О внесении изменений в постановление Правительства от 5 июля 2019 № 860 и признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства» до 1 марта 2023 необходимо перемаркировать обувные остатки, описанные по упрощенному атрибутивному составу.

Это означает, что если остались коды маркировки, описанные по упрощенной схеме и заказанные в период маркировки остатков, то есть до 1 июля 2020, то в таком случае необходимо осуществить регистрацию и описание товарных остатков по полному атрибутивному составу в каталоге маркированных товаров и их перемаркировку.

Как произвести перемаркировку?

1. Идентифицировать старые коды

Во-первых, нужно идентифицировать старые коды, чтобы указать их при перемаркировке и понять, какое количество новых кодов требуется заказать. Это можно сделать несколькими способами:

С помощью фильтра «Товар» в разделе «Товары» личного кабинета системы маркировки отфильтровать значение по наименованию «Остатки».

При упрощенном описании товара в системе содержатся только четыре параметра:

ИНН собственника; вид обуви (мужская, женская, унисекс, детская); первые два знака кода товарной номенклатуры (64); способ ввода обувных товаров в оборот (ввезен в РФ или произведен в РФ).

Товар может иметь наименование, например: «Остатки. Обувь. Женская. Произведен в РФ».

С помощью фильтров в разделе «Коды маркировки» личного кабинета отфильтровать значения по колонкам «Дата эмиссии».

Так как описание обувных товаров по упрощенному атрибутивному составу было доступно до 1 июля 2020, можно сформировать задание в личном кабинете в разделе «Коды маркировки», указав тип упаковки «Единица товара», статус кода идентификации «В обороте» и период нанесения до 1 июля 2020, после чего необходимо нажать на кнопку «Создать задание».

Далее можно скачать файл на устройство и выбрать все значения, начинающиеся на «01029...».

2. Описать коды маркировки

В разделе «Национальный каталог» личного кабинета системы маркировки создать техническую карточку и описать товар по полному атрибутивному составу, а именно:

модель производителя;

страна производства;

10-значный код ТНВЭД ЕАЭС;

вид обуви;

вид материала, использованного для изготовления верха обуви;

вид материала, использованного для изготовления подкладки и подошвы;

товарный знак (при наличии);

ИНН текущего владельца;

цвет;

размер в штихмассовой системе;

наименование товара на этикетке (формируется в свободной форме).

Важно отметить то, что все эти данные необходимы и без них не получится совершить перемаркировку

3. Оформить заказ на получение кодов маркировки в «Станции управления заказами»

Важно при заказе кодов для перемаркировки в поле «Способ выпуска товаров в оборот» указать значение «Перемаркировка». А в качестве причины указать: «Выявлены ошибки в описании товара».

4. Выполнить проверку достоверности

После получения кодов необходимо выполнить проверку достоверности, убедиться, что они находятся в статусе «Эмитирован. Получен», и нанести коды на товар.

Как произвести перемаркировку с помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК»?

Как мы уже разобрались выше, чтобы произвести перемаркировку, нужно в первую очередь идентифицировать старые коды. Это также можно сделать через мобильное приложение «Честный ЗНАК» путем сканирования с его помощью товаров.

Скачать приложение можно в App Store, Google Play и RuStore.

«Честное Сообщество»

Если у вас еще остались вопросы, то в «Честном Сообществе» существует множество статей на эту и другие связанные с маркировкой темы. Более того, здесь вы можете задать любой вопрос про маркировку и оперативно получить ответ от участников или партнеров «Честного ЗНАКА»!

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