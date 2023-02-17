Эксперимент по блокировке просрочки и контрафакта на кассах

Разберемся в преимуществах эксперимента, какие товарные группы он охватывает, а также почему он является актуальным для потребителей и розничных магазинов.

Подробнее об эксперименте

Для начала стоит разобраться со сроками. Согласно постановлению Правительства от 24 января 2023 № 74, эксперимент начался 1 февраля 2023 и продлится до 1 августа 2023. Его целью является устранение продажи просроченной или контрафактной продукции с помощью проверки кода маркировки на товаре перед продажей.

После сканирования средства идентификации код маркировки передается в систему маркировки «Честный ЗНАК», которая возвращает информацию, в т. ч. о наличии кода в системе и сроке годности. Если все хорошо, то покупку оформят, если нет – продажу заблокируют.

Какие товарные группы принимают участие в эксперименте

В проекте участвуют такие товарные группы, как: молочная продукция, упакованная вода, пиво и слабоалкогольные напитки, табак, курительные смеси и вейпы.

В чем заключаются преимущества эксперимента

Эксперимент по блокировке просроченной продукции и контрафакта на кассах позволяет избежать неудачной покупки, что в свою очередь является явным преимуществом для потребителя.

Что касается преимуществ для розничных магазинов, в первую очередь это проявление внимания и уважения к покупателям, а также гарантия продажи только свежей и оригинальной продукции.

Например, ретейлер «Магнит» является активным участником эксперимента. Сейчас блокировка просрочки и контрафакта распространяется в торговой сети только на молочные продукты, однако в этом году «Магнит» в партнерстве с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператором системы маркировки, планирует распространить эту технологию на категории упакованной воды и пива, а также на пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Актуальность эксперимента

Согласно сообщению Роспотребнадзора, в ноябре 2022 г. в магазинах было зафиксировано 15,8 млн случаев продажи молочной продукции с истекшим сроком годности – 1,2 % от всего объема продаж. Как мы разобрались выше, введение эксперимента поможет в разы снизить этот процент и обезопасить граждан от покупки просроченной продукции.

Перспективы эксперимента

Помимо ретейлера «Магнит», такие компании, как «Азбука вкуса» и «Детский мир», высказались в поддержку эксперимента, а также заявили, что в ближайшее время присоединятся к нему.

Этот список будет пополняться, в связи с чем эксперимент будет развиваться и охватывать все большее количество магазинов и защищать людей от неприятных покупок в виде контрафакта или просрочки.

Как еще можно проверить качество товара

Проверить оригинальность и качество товара можно также путем его сканирования в мобильном приложении «Честный ЗНАК», скачать которое можно в App Store, Google Play и RuStore.

По итогам прошлого года больше всего проверок в приложении – 13 млн – пришлось на молочную продукцию.

Рейтинг молочных продуктов, которые чаще всего проверяли россияне в 2022, выглядит следующим образом:

молоко пастеризованное – 1,6 млн проверок;

сыр твердый и полутвердый – 1,5 млн проверок;

мороженое – 1,4 млн проверок;

творог и творожные продукты – 1,3 млн проверок;

йогурты – 1,1 млн проверок.

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