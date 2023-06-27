Маркировка новых товарных групп в России

Система маркировки «Честный знак» постоянно развивается и совершенствуется. Внедрение новых технологий, обновление требований и стандартов, улучшение процедур проверки и контроля, а также добавление новых товарных групп, о которых и пойдет речь.

Какие новые товары будут маркироваться

Безалкогольные напитки.

Биологически активные добавки к пище (БАД).

Детская вода.

Медицинские изделия.

Кресла-коляски.

Антисептики.

Зачем нужно расширять перечень маркированных товаров

Новые товарные группы выбираются неслучайно.

Маркировка развивается в тех направлениях, где регулирование качества товара наиболее важно как для производителя, так и для потребителя.

Маркировка способствует:

Борьбе с контрафактной продукцией.

Маркировка товаров позволяет создать эффективную систему контроля и прослеживаемости товаров на всем пути их производства, поставки и реализации. Это помогает выявлять и предотвращать продажу контрафактных товаров, которые могут быть опасными для здоровья потребителей.

Защите прав потребителей.

Благодаря бесплатному мобильному приложению Честный ЗНАК покупатель может проверить товары и узнать о сроке годности, оригинальности, составе и другую важную информацию. Скачать приложение можно по ссылке.

Повышению прозрачности рынка.

Равные условия для всех производителей и поставщиков. Снижение недобросовестной конкуренции и улучшение условий для развития честных предпринимателей.

Немного статистики

Если мы возьмем, например, биологически активные добавки к пище, то, по данным исследования ВШЭ, доля их незаконного оборота в России составляет около 50%.

А что касается безалкогольных напитков, то, по данным НИФИ Минфина, уровень контрафакта в этой отрасли составляет более 20%.

Подобная ситуация прослеживается и в остальных товарных группах, перечисленных выше.

Этапы маркировки новых товарных групп

Согласно постановлениям Правительства для каждой товарной группы существуют свои этапы и уникальные сроки, с которыми подробно можно ознакомиться на сайте честныйзнак.рф, нажав на пункт меню «Товарные категории» и выбрав интересующую товарную группу. Или в «Честном Сообществе», на главной странице сайта.

Зарегистрироваться всем участникам в системе маркировки «Честный знак» необходимо с 1 сентября 2023 года.

Разберемся, как это сделать.

Как зарегистрироваться в «Честном знаке» и подключиться к системе

Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись на руководителя организации или ИП.

Пройти регистрацию в системе маркировки «Честный знак» с помощью квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Добавить товарную группу в личном кабинете при регистрации.

Выбрать техническое решение. Дополнительно для импортеров выбрать площадку для маркировки (таможенный склад, логистический терминал, зарубежное производство).

Изучить опыт других участников и узнать подробности маркировки интересующей товарной группы в «Честном Сообществе».

«Честное Сообщество»

Если у вас еще остались вопросы, то в «Честном Сообществе» есть статьи на тему маркировки новых товарных групп, которые включают в себя всю необходимую информацию.

Более того, вы можете задать любой вопрос про маркировку и оперативно получить ответ от участников или партнеров «Честного знака»!

Реклама: ООО «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК», ИНН: 1435357833