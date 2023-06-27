Маркировка новых товарных групп в России

Какие новые товары будут маркироваться
Безалкогольные напитки.
Биологически активные добавки к пище (БАД).
Детская вода.
Медицинские изделия.
Кресла-коляски.
Антисептики.
Зачем нужно расширять перечень маркированных товаров
Новые товарные группы выбираются неслучайно.
Маркировка развивается в тех направлениях, где регулирование качества товара наиболее важно как для производителя, так и для потребителя.
Маркировка способствует:
Борьбе с контрафактной продукцией.
Маркировка товаров позволяет создать эффективную систему контроля и прослеживаемости товаров на всем пути их производства, поставки и реализации. Это помогает выявлять и предотвращать продажу контрафактных товаров, которые могут быть опасными для здоровья потребителей.
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Равные условия для всех производителей и поставщиков. Снижение недобросовестной конкуренции и улучшение условий для развития честных предпринимателей.
Немного статистики
Если мы возьмем, например, биологически активные добавки к пище, то, по данным исследования ВШЭ, доля их незаконного оборота в России составляет около 50%.
А что касается безалкогольных напитков, то, по данным НИФИ Минфина, уровень контрафакта в этой отрасли составляет более 20%.
Подобная ситуация прослеживается и в остальных товарных группах, перечисленных выше.
Этапы маркировки новых товарных групп
Согласно постановлениям Правительства для каждой товарной группы существуют свои этапы и уникальные сроки, с которыми подробно можно ознакомиться на сайте честныйзнак.рф, нажав на пункт меню «Товарные категории» и выбрав интересующую товарную группу. Или в «Честном Сообществе», на главной странице сайта.
Зарегистрироваться всем участникам в системе маркировки «Честный знак» необходимо с 1 сентября 2023 года.
Разберемся, как это сделать.
Как зарегистрироваться в «Честном знаке» и подключиться к системе
Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись на руководителя организации или ИП.
Пройти регистрацию в системе маркировки «Честный знак» с помощью квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Добавить товарную группу в личном кабинете при регистрации.
Выбрать техническое решение. Дополнительно для импортеров выбрать площадку для маркировки (таможенный склад, логистический терминал, зарубежное производство).
Изучить опыт других участников и узнать подробности маркировки интересующей товарной группы в «Честном Сообществе».
«Честное Сообщество»
Если у вас еще остались вопросы, то в «Честном Сообществе» есть статьи на тему маркировки новых товарных групп, которые включают в себя всю необходимую информацию.
Более того, вы можете задать любой вопрос про маркировку и оперативно получить ответ от участников или партнеров «Честного знака»!
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