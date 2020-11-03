Экспертиза давности: как убедиться, что договор не составлен «задним числом»: об экспертизе давности изготовления документов

В 2020 году Институт судебных экспертиз и криминалистки провёл рекордное количество исследований по экспертизе давности созданий документов, в связи с чем подготовили данный материал для читателей Клерка.ру.

Документ — важнейший информационный объект и правовая единица, удостоверяющая факт и волеизъявление юридического или физического лица. Официальный документ оформляется и удостоверяется в установленном порядке, в соответствии с ГОСТом.

Сведения в документе фиксируются в строго определенной форме (бланке). Бланк — это лист бумаги стандартного формата, на котором различными техническими средствами нанесены реквизиты: постоянные (название документа, данные об организации и пр.) и переменные (рукописные или машинописные записи, подпись, дата, печать и пр.).

Совокупность реквизитов позволяет установить аутентичность документа, т. е.:

является он тем, чем должен быть;

был ли создан или отправлен лицом, уполномоченным на это;

был ли создан или отправлен в то время, которое в нём обозначено.

Оформление документа в установленном порядке является основным условием, благодаря соблюдению которого документ становится подлинным. Суды и иные органы госвласти воспринимают такой документ без дополнительной проверки факта (если это не является предметом спора) его направления (выдачи) правомочным субъектом.

Реквизиты придают документу юридическую силу.

В судах общей юрисдикции, уголовных судах и арбитражном процессе документы фигурируют как основные доказательства тех или иных фактов. Неудивительно, что изготовление доказательств (документов) «задним числом» — фактически позднее даты, которая стоит на документе — очень распространено. Фальсификация чаще всего встречается в делах о разделе имущества и наследственных делах, а также в делах о банкротстве.

Во всех случаях, когда суд нуждается в проверке заявления о фальсификации договоров, расписок, протоколов заседаний и других доказательств, он назначает экспертизу давности изготовления документа, написания текста или выполнения подписей, поскольку для этого требуются специальные познания.

Что такое экспертиза давности изготовления документов?

Давность чего исследуют?

Кто этим занимается?

Есть ли какие-то ограничения в исследованиях экспертов?

Какова максимальная давность, которую может установить эксперт? Об этом читайте в нашей статье.

Что такое экспертиза давности изготовления документа?

Экспертиза давности изготовления документа — это разновидность судебно-технической экспертизы. Её могут проводить как в отношении документа в целом («абсолютная давность», например, на соответствие фактической даты изготовления расписки дате, на ней указанной), так и на предмет выяснения того, какая часть документа была выполнена раньше другой («относительная давность», к примеру, что было написано раньше — текст расписки или подпись под ней).

Экспертиза давности — это комплексное исследование. До момента исследования физико-химическими методами (например, с использованием специального оборудования — газохроматографа) эксперт проводит техническую экспертизу документа, чтобы установить наличие или отсутствие признаков агрессивного воздействия.

Эксперты должны обладать следующими профессиональными компетенциями: специальными знаниями в области судебно-технической экспертизы документа, а также иметь профильное (базовое) специальное физико-химическое образование со знанием методики работы газохроматографа.

Давность чего эксперты исследуют?

Экспертиза позволяет оценить давность:

подписей и записей , выполненных от руки с применением письменных принадлежностей, к которым относятся гелевые, шариковые ручки, ручки-роллеры,

, выполненных от руки с применением письменных принадлежностей, к которым относятся гелевые, шариковые ручки, ручки-роллеры, оттисков штампов , факсимиле, печатей , нанесенных штемпельными красками,

, факсимиле, , нанесенных штемпельными красками, графических изображений и текстовых фрагментов, распечатанных на принтере чернилами для струйной печати.

Когда нужна экспертиза давности?

Экспертизу по установлению давности изготовления документов проводят в рамках судебной технической экспертизы материалов документов.

Назначают экспертизу давности реквизитов, когда нужно:

установить факт несоответствия даты, времени реального подписания документа или внесения отдельных реквизитов дате и времени составления, указанной в документе;

определить время абсолютной или относительной давности выполнения документа и его частей;

установить факт выполнения документа или внесения отдельных реквизитов в конкретный период времени;

установить, внесены ли изменения в реквизиты путем дописки, дорисовки после составления и подписания документа

Чтобы установить давность изготовления документов эксперт руководствуется научными данными. Методику он выбирает на свое усмотрение. Есть несколько запатентованных методик, в том числе разработанная в Минюсте «Методика определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» за авторством Тросмана Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгиной Н.А., Архангельской Н.М., Юровой Р.А.

Какие вопросы задают экспертам?

1. Соответствует ли проставленная на документе дата периоду его составления? (эксперт исследует все реквизиты документа)

2. Были ли внесены изменения первоначального содержания в исследуемом документе?

3. Какова давность внесения изменений первоначального содержания: дописок, дорисовок, допечаток в документе?

4. Подпись на документе проставлена в период составления документа или в иной период времени?

5. В какой хронологической последовательности были проставлены реквизиты на документе?

6. Каковы сроки давности проставления оттиска печати на бумаге?

7. Имеют ли написанные вручную части разные периоды давности написания?

8. Имеются ли признаки агрессивного термического, светового или химического воздействия на реквизиты документа?

Когда экспертизу давности не провести?

Физико-химический метод проведения исследования (Минюст рекомендует метод газожидкостной хроматографии), основанный на наличии в чернилах (пасте) ручек «летучих веществ», которые испаряются с определенной скоростью, имеет ряд ограничений:

Пригоден для документов, хранившихся при температуре 20-25 С, при влажности 30-60%, при отсутствии источника света (в стопке документов, в шкафу).

Пригоден для документов, фактически изготовленных за (по разным источникам) 1,5 −3 года до экспертизы максимум.

Пригоден для документов, реквизиты которых выполнены как шариковой, так и гелевой (капиллярной) ручкой (то есть, чернилами). Однако, согласно п.6.1 Методики реквизиты, выполненные чернилами (например, для гелевых ручек) непригодны для исследования только тогда, когда возраст документа два года и более.

Не пригоден в случае, если документ подвергали агрессивному, как правило температурному воздействию (из часто встречающихся на практике случаев: для ускорения исчезновения «летучих веществ» документы гладят утюгом через тряпку, сушат на батарее, располагают под настольной лампой и так далее).

Предполагает разрушение документа (из часто встречающихся на практике случаев: злоумышленники вырезают штрихи, которые можно проанализировать).

А какова максимальная давность, которую могут установить эксперты?

Экспертиза давности документов — процедура технически сложная, однако, даже современный уровень развития науки не позволяет установить давность составления документа с точностью до дня.

В экспертной практике максимальная точность определения даты — полгода, при этом для относительно «свежих» документов.

Эксперт может сделать один из следующих выводов о том, что документ составлен:

менее полугода назад,

в период от полугода до года назад,

в период от одного до двух лет назад,

в период от двух до трех лет назад; более трех лет назад.

Как долго проводят экспертизу давности?

Особенностью производства экспертизы давности изготовления документа является длительный срок ее производства, что связано с существующими методиками ее проведения, предусматривающими длительный период исследования.

Длительность экспертиза давности в среднем составляет от 30 дней и до шести месяцев, без учета времени на получение дополнительных образцов.

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Экспертиза давности — процедура, объекты, методы, сроки и стоимость