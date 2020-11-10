Рецензирование экспертных заключений: что вам как юристу надо про это знать

Какой процессуальный статус имеет рецензия на экспертное заключение?

Сотрудниками Институт судебных экспертиз и криминалистики подготовлен материал по многочисленным вопросам на тему как испортить заключение эксперта.

Заключение эксперта как доказательство — результат специально проведенного исследования, назначенного судом с соблюдением процессуальных правил. Судебная экспертиза необходима для получения новых доказательств или проверки уже имеющихся.

Особый статус экспертного заключения обусловлен рядом факторов. Каких?

Проводить исследования, формулировать выводы по поставленным судом при назначении судебной экспертизы вопросам и подписывать само заключение могут только лица, обладающие специальными знаниями в различных областях науки, техники, искусства и ремесла. Назначение судебной экспертизы происходит по специальной процедуре: выбор с участием сторон экспертного учреждения или конкретного эксперта; определение круга вопросов, подлежащих разрешению; принятие решения о предоставлении эксперту возможности применять разрушающие методы исследования; конкретный срок исследования. Проведение экспертизы базируется на строгом применении экспертами научных методов исследования, исключающих субъективную оценку.

Увы, соблюдении всех вышеперечисленных процессуальных требований, а также необходимые образование, квалификации и стаж эксперта, не исключает вероятность ошибки (например, в выборе методики) или неполного проведения исследования. Что делать?

Стороны, как в уголовном, так и в административном и гражданском судопроизводстве, вправе:

знакомиться с заключением эксперта,

ходатайствовать о вызове эксперта в суд для разъяснения содержания и хода исследования, полученных им выводов, дачи других показаний, имеющих значение для правильного разрешения дела (ст. 198 УПК РФ, ст. 82 Кодекса административного судопроизводства РФ, ст. 86 АПК РФ, ст. 35 и 86 ГПК РФ).

Понятно, что несведущий в конкретных областях знаний участник дела не сможет или с трудом сможет оценить заключение эксперта. Установить экспертные ошибки и отступления от применяемой методики под силу только специалисту в соответствующей области.

В таком случае одна из сторон вынуждена обратиться за консультацией специалиста, который может на профессиональном и компетентном уровне оценить результаты ранее проведенного исследования. То есть провести рецензирование экспертного заключения.

Что такое рецензия на экспертное заключение?

Это документ с выводами специалиста-рецензента, который анализирует заключение эксперта с точки зрения его научной и методической обоснованности, соответствия рекомендациям, выработанным общей теорией судебной экспертизы, соблюдения требований законодательства, регулирующего судебно-экспертную деятельность.

Рецензент высказывает свое мнение как профессионал в определенной области знаний и не выходит за эти пределы.

Когда рецензирование необходимо? Если одна из сторон считает, что заключение содержит: неверные, противоречивые или неполные выводы. Причиной могут стать и вновь открывшиеся обстоятельства.

Представление рецензии другого эксперта на заключение по результатам судебной экспертизы довольно распространено на практике, но отношение к нему неодинаково.

Что не так с рецензией?

Сегодня такой документ не предусмотрен в правовой системе Российской Федерации ни одним процессуальным законом. Процедура рецензирования экспертного заключения по сути является использованием специальных знаний в не процессуальной форме.

Проводимые рецензентами исследования являются предварительными. Сделанные ими выводы не имеют доказательственного значения.

Такой законодательный вакуум приводит к отсутствию каких-либо требований, предъявляемых к содержанию и обязательным элементам рецензии, порядку ее оформления и подписания, обусловливает частые отказы судей в приобщении рецензии на заключение эксперта к материалам находящихся у них в производстве дел.

Тогда почему рецензирование заключений успешно применяются в судебной практике?

Отсутствие регламентации не должно умалять статуса рецензии на заключение эксперта, которую, в конечном итоге, можно рассматривать в качестве письменного доказательства, представляемого суду при заявлении ходатайства о назначении дополнительной (в случае неполного проведения исследования) или повторной (в случае наличия противоречий в заключении) экспертизы.

Рецензия экспертного заключения — это письменное доказательство, которое поможет стороне дела ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы.

Предъявление суду рецензии на заключение эксперта может способствовать обоснованию перед судом необходимости вызова на заседание специалиста для правильного формулирования вопросов, адресуемых эксперту, чтобы тот разъяснил содержание своего заключения.

Вот почему рецензия на заключение эксперта достаточно эффективный инструмент представления суду объективной оценки полноты и качества проведенного исследования.

Цель рецензирования — проверка компетентным человеком методик исследования, использованных экспертом, соблюдения им нормативных и процессуальных документов, полноты проведенных лабораторных и других анализов, полноты выводов и их соответствия требованиям закона, предъявляемым к экспертному заключению.

Наиболее полно роль и форма участия специалиста отражены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», подготовленном в целях разъяснения вопросов, возникающих у судов при применении норм УПК РФ, регулирующих производство судебной экспертизы по уголовным делам.

Согласно п. 19 Постановления, для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по ходатайству стороны или по инициативе суда может привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает в форме устных показаний или письменного заключения. Таким образом, рецензия на заключение эксперта может быть оформлена в письменном виде как заключение специалиста.

Что анализирует рецензент?

При рецензировании экспертного заключения специалист:

Проверяет наличие у судебного эксперта образования и квалификации, соответствующих виду (роду) назначенной экспертизы и предмету исследования.

Изучает правильность описания объектов исследования, сделанных выводов об их пригодности для проведения исследования, произведенной группировки объектов исследования в тех случаях, когда эксперту было поручено проведение многообъектной экспертизы.

Обращает внимание на принятые экспертом решения относительно образцов, представленных для сравнительного исследования, пригодности их для проведения исследования с точки зрения сопоставимости, в том числе по времени и условиям их получения, с исследуемыми объектами, информативности с точки зрения отображения в них необходимого набора идентифицирующих признаков.

Специалист может своевременно обнаружить возможный выход эксперта за пределы его специальных познаний, несоответствие сделанных им выводов современному уровню развития техники.

Какие требования предъявляются к рецензии?

Рецензия на заключение эксперта должна быть подписана специалистом. Он прикладывает к рецензии копии документов о его образовании и полученной дополнительной квалификации, соответствующим предмету рецензируемого заключения.

Чтобы рецензия стала более наглядной, её можно проиллюстрировать, благодаря средствам фотофиксации и обработки изображений.

Нельзя забывать, что в ходе рецензирования специалист, особенно делая выводы о соблюдении требований Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», не должен подменять собой судью и давать юридическую оценку заключению эксперта, так как это не является его прерогативой.

Правильно подготовленный документ, приложенный к ходатайству заинтересованного участника спора о вызове эксперта в суд для дачи необходимых пояснений или о назначении дополнительной (повторной) экспертизы, поможет убедить судью.

В такой ситуации суд вряд ли сможет отказать в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку отмеченные в рецензии недостатки проведенного экспертного исследования будут научно обоснованы и подкреплены ссылками на конкретные положения нормативно-правовой базы и методической литературы.

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