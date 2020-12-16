Медицинская экспертиза: кто и как проводит?

Ситуация с проведением судебно-медицинских экспертиз исключительно накалилась за последние несколько лет. О том, кто должен проводить медэкспертизу, обсудили и в Кремле, и в Минздраве, и в Генпрокуратуре, и в Следственном комитете. При этом качество оказываемой медицинской помощи — одна из самых актуальных тем, тем более в период пандемии. Потому и объективная медэкспертиза уверенно занимает первые строки в информповестке.

Проведённый ВЦИОМ в начале октября 2020 года опрос показал, что россияне активного возраста считают, что государство должно оценивать качество медпомощи, причем привлекать к этом независимые от Министерства здравоохранения структуры.

Спустя две недели после опроса Минздрав презентовал проект положения о независимой медицинской экспертизе. Суть проекта — создать в России специальные независимые комиссии экспертов. Под независимой медицинской экспертизой авторы проекта подразумевают внесудебную экспертизу качества медицинской помощи.

От кого по мнению министерства медэкспертиза должна быть независима? От контролирующих органов, страховых компаний или судебных медэкспертов, находящихся в ведомственной подчиненности, — поясняют авторы проекта. По их мнению, и пациенты, и врачи нуждаются в объективном профессиональном мнении.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, который возглавлял рабочую группу инициаторов проекта, пояснил, что предлагаемая система независимой профессиональной экспертизы базируется на немецкой модели, где во главе комиссии стоит не врач, а юрист или судья. Кроме того, независимая экспертиза должна опираться на два принципа: 1) анонимность (это значит, что эксперты работают с обезличенной меддокументацией) и 2) экстерриториальность.

Авторы проекта считают, что создание независимых специальных комиссий экспертов позволит упорядочить проведение судмедэкспертиз, а это, в свою очередь, приведёт к объективному разрешению спорных случаев оценки качества оказанной медпомощи.

Как сейчас в России осуществляется медицинская экспертиза? В чем её основные недостатки? Зачем Минздраву понадобилась независимая медицинская экспертиза?

Расследование и разрешение по существу уголовных дел, в которых речь идет о жизни и здоровье, практически невозможно без применения специальных медицинских знаний в различных формах, из которых основной является судебно-медицинская экспертиза.

Заключение судебно-медицинской экспертизы — один из источников доказательств в уголовном и гражданском процессе. Поэтому судебно-медицинская экспертиза имеет существенное значение в борьбе против преступлений, направленных против жизни, здоровья и личного достоинства граждан, а также в случаях нарушений их гражданских прав, в том числе при причинении вреда здоровью.

Судебно-медицинская экспертиза обслуживает потребности правовой процедуры. Её задача — предоставить возможность суду квалифицировать правонарушение.

Основной нормативный документ в работе судмедэксперта - Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Судебно-медицинская экспертиза — сложное процессуальное действие. Его сложность усугубляется еще и тем, что сегодня в России не существует проработанных и отлаженных на практике стандартов судебно-экспертной оценки действий медицинского работника.

Вот почему при назначении судебно-медицинской экспертизы особое внимание следует уделять выбору экспертного учреждения.

Кто проводит судебно-медицинскую экспертизу в России?

Судебно-медицинскую экспертизу в России проводят как правило государственные учреждения судебно-медицинской экспертизы. Они независимы от органов следствия и прокуратуры.

Однако и в Следственном комитете тоже есть эксперты, которые с недавних пор имеют право проводить судмедэкспертизы (см. указ № 442 от 01.07.2020). Генеральная прокуратура РФ выступала против наделения СК РФ таким правом, однако, летом этого года Владимир Путин поставил точку в дискуссии между ведомствами.

Что является критерием оценки работы судмедэкспертов?

Одним из показателей экспертной работы является количество повторных экспертиз, который используется как критерий оценки качества работы государственных судебно-экспертных учреждений.

По закону комиссионная экспертиза в основном назначается, если результаты проведенного ранее исследования вызывают сомнения (согласно, ч. 2 ст. 207).

«В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту».

В последние годы сохраняется тенденция к увеличению как назначений, так и производства различных судебных экспертиз и экспертных исследований. При этом возрастает количество проводимых сложных, многообъектных, комплексных судебных экспертиз.

Почему так часто стали назначать повторные экспертизы?

Наиболее частыми причинами назначения повторных медицинских экспертиз являются:

— наличие противоречий в выводах и исследовательской части экспертизы;

— недостаточная обоснованность или отсутствие обоснования выводов (касается установления тяжести вреда, причиненного здоровью, давности и механизма повреждений);

— требование надзорных органов (прокуратура);

— указание руководителей следственного органа;

— мнение специалиста, отрицающее выводы эксперта;

— несогласие одной из сторон с выводами эксперта;

— невозможность дать ответы на все поставленные вопросы при первичной экспертизе без привлечения узких специалистов;

— невозможность установить причину смерти (например, из-за состояния трупа);

— установление соответствия обстоятельств причинения повреждений и механизма их образования при дорожно-транспортном происшествии.

Почему часто расходятся во мнении экспертные комиссии и районные эксперты? Как правило, при первичной экспертизе используется диагноз, уже имеющийся в медицинских документах (в справке, амбулаторной карте, истории болезни) и не учитывается наличие или отсутствие описания объективных клинических проявлений травмы, отягощенный преморбидный фон, течение сопутствующих заболеваний.

Зачем Минздраву понадобилась независимая медицинская экспертиза?

Сегодня всё чаще к мнению и знаниям судмедэкспертов суд обращается по так называемым «врачебным делам», когда в первую очередь необходимо оценить качество оказания медпомощи. Впрочем, в российском законодательстве даже еще нет термина, поясняющего, что такое «врачебная ошибка». В этой категории дел происходит больше всего споров. При этом каждая из сторон кивает в сторону необъективности другой, особенно, если одна из них — страховая компания или медучреждение.

Суд при рассмотрении дел о причинении вреда здоровью при оказании медицинских услуг должен выяснить:

Является ли причинителем субъект оказания медицинской помощи либо вред произошел от вышедшего из-под контроля прогрессирования или атипически протекающего патологического процесса, либо — от извращенной реакции организма, либо — от находящегося вовне исследуемых отношений источника.

Каким — ятрогенным или потребительским — является деликт, т.е. происходит ли вред от медицинского пособия или от немедицинских обстоятельств обслуживания при оказании медицинских услуг.

В чем суть недостатка безопасности как посягательства и источника наступившего вреда здоровью правообладателя.

Чтобы судьи могли это сделать, выводы судмедэкспертов должны: быть понятны, то есть изложены общедоступным языком; четко продемонстрировать связь между явлениями; быть убеждающими в своей обоснованности и объективности. Выводы судебно-медицинской экспертизы должны позволять суду приближать реальную оценку фактических обстоятельств к идеальной. На данный момент у российских судов не такой возможности, отсюда столько резонансных дел и всё нарастающее недовольство результатами медэкспертиз, как у пациентов, так и у медиков.

Вот почему Минздрав выступил с идеей создания системы независимой медицинской экспертизы, которая должна быть объективна, а не занимать одну из сторон в споре. Более того, возглавлять комиссию экспертов должен человек, способный грамотно изложить в суде выводы исследования, чтобы суд смог вынести верный вердикт. Одной из базовых функций независимой медэкспертизы, кроме того, должно стать урегулирование конфликта между пациентом и медучреждением на досудебной стадии.

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Материал подготовлен специалистами Институт судебных экспертиз и криминалистики.