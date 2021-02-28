Правовая (юридическая) экспертиза

Оформление различных документов - начиная от согласия на предоставление персональных данных и заканчивая подписанием серьезных договоров в бизнесе - стало частью нашей жизни. Если речь идет о серьезной сделке, мы внимательно читаем все условия, обращаемся за консультацией к юристам. Но чаще (например, при подписании договора с банком на открытие счета) мы не тратим время на изучение договора. Между тем, эксперты настоятельно советуют читать внимательно любой договор, любой юридически значимый документ прежде, чем его подписать. Особенно приложения к договору и так называемый «мелкий шрифт».

Ну, хорошо, скажем, в компании есть свой юрист или даже юридический отдел, который может внимательно прочитать документ, понять, правильно ли он составлен и не нарушает ли интересы компании.

А как быть обычным гражданам, самозанятым, ИП? Даже прочитав внимательно договор, например, о получении ипотеки, кредита, или получения услуг сотовой связи, всё ли мы в состоянии понять? Не упустили ли мы какой-нибудь пунктик, за который придется расплачиваться? Можем ли мы оценить, что договор составлен в соответствии с законодательством и не ущемляет наши интересы? Увы, чаще всего не юристу это сделать трудно, и нам остается надеяться на то, что другая сторона не допустила случайной ошибки (а ошибки тоже случаются), не обманывает и не вводит в заблуждение в своих интересах.

Для того, чтобы не оказаться в сложной ситуации, лучше всего предоставить эксперту в сфере права изучить тот юридический документ, который вам нужно подписать. Особенно, когда речь идет о важных решениях - крупном займе, ипотеке, договоре аренды, брачном договоре, учредительных документах и т.д. Провести правовую экспертизу документа (или документов) можно делать до подписания (что гораздо лучше), но можно провести и после, особенно, если речь идет о судебном споре по договорным обязательствам.

Правовая экспертиза - это проверка законов?

Можно и текст закона проверить, если это региональный закон, на соответствие федеральному законодательству.

Все проекты нормативно-правовых актов проходят правовую и антикоррупционную экспертизу. Для этого Минюст разработал «Методические рекомендации по проведению правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (с иллюстрацией на конкретных примерах)», М., ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 2017.

Экспертные центры, которые проводят независимую правовую экспертизу, как правило, исследуют различные юридические документы на соответствие действующему законодательству. Правовая (юридическая) экспертиза поможет понять, легитимен ли данный документ, нуждается ли он в доработке, изменении, соблюдены ли права и интересы сторон.

Правовая (юридическая) экспертиза проводится для выявления соответствия исследуемых документов по форме и содержанию действующему законодательству в соответствующей сфере.

Это исследование востребовано, когда необходимо установить законность (правомерность) юридических документов (договоры, уставы, приказы, муниципальные и региональные законодательные акты и т.п.).

Юридическая экспертиза проверяет соответствие документов:

Конституции;

Кодексам;

Нормам и правилам, утвержденным государственными органами;

другим законам, подзаконным актам.

Когда нужно обращаться за проведением правовой экспертизы?

Ситуации, когда необходима правовая (юридическая) экспертиза, весьма разнообразны. Например:

при судебном разбирательстве по контрактным, договорным обязательствам;

для подготовки различных видов договоров (например, купли-продажи, ренты, наследования, дарения, цессии, брачного договора, оформления кредита и т.п.);

для подготовки дополнительных соглашений к договорам в виде приложений, актов и т.д.;

для проверки соответствия действий юрлица условиям учредительного договора;

для проверки соответствия приказов руководства Трудовому кодексу (например, при увольнении, переводе на другую работу, и т.д.);

для проверки правильности оформления юридических документов (наличие реквизитов, адресов, правильной структуры, формулировок в тексте, ссылок на нормативные документы и т.д.), документов для суда (исковые заявления, жалобы, отвод эксперта, ходатайство о назначении экспертизы и т.д.).

Пример из практики Института СЭиК. Клиент обратился с вопросом: исследовать кредитный договор, заключенный с банком, на предмет определения его правовой природы. Эксперт проанализировал ситуацию комплексно: представленные документы, действующее законодательство, разъяснения по сложившейся судебной практике и пришел к выводу о том, что данный договор по своей правовой природе не является кредитным или договором займа. Взаимоотношения, возникшие между клиентом и банком не регулируются главой 42 ГК («Заем и кредит»), они относятся к отношениям, возникшим из оборота ценных бумаг. Исследуемый кредитный договор фактически является векселем.

О чем можно спросить эксперта?

Перед экспертом-правоведом может быть поставлен широкий круг вопросов. Заключение эксперта во многом зависит от правильности поставленных вопросов, поэтому, имеет смысл согласовать вопросы непосредственно с экспертом. Тогда эксперт сможет более точно сформулировать вопрос в зависимости от цели, которая есть у заказчика.

Типовые вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом:

Определить правильность составления документа;

Определить, есть ли противоречия действующему законодательству;

Установить юридические ошибки, допущенные при составлении документа. Может ли суд на основании этих ошибок признать документ недействительным;

Установить технические ошибки при оформлении документа;

Установить юридический смысл конкретного пункта документа;

Изменить формулировку пункта документа таким образом, чтобы она имела однозначное юридическое толкование;

Определить, возможны ли негативные последствия (убытки, расходы, налоговые отчисления) для заказчика экспертизы в случае подписания исследуемого документа;

Разъяснить заказчику экспертизы, какие обязанности на него ложатся в случае подписания документа, какие у него есть права, какова ответственность другой стороны в случае невыполнения условий договора, что можно предпринять в случае конфликтной ситуации.

Пример из практики Институт СЭиК. На этот раз правовая экспертиза потребовалась разведенному отцу, проживающему отдельно от ребенка. С бывшей женой после развода было заключено Соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Бывшая супруга, уехав в командировку, оставила ребенка не его отцу, а своим родителям, выдав им нотариальную доверенность для решения необходимых вопросов, связанных с уходом за ребенком. Бывший муж решил, что женщина нарушила условия Соглашения. Он обратился с вопросами к эксперту: Имела ли право его бывшая жена передавать родительские права третьим лицам?

Ограничивает ли Соглашение его, как родителя, проживающего отдельно от ребенка, во встречах и общении с ребенком в период, не установленный Соглашением. Эксперт, проанализировав предоставленные клиентом документы, а также законодательство, судебную практику, пришел к выводу о том, что: Бывшая жена не имела права передавать родительские права бабушке и дедушке;

Соглашение не ограничивает права отдельно проживающего родителя на встречи с ребенком помимо тех, которые установлены данным Соглашением.

Кто и как проводит правовую экспертизу?

Кто компетентен проводить правовую экспертизу? Ответ на это вопрос довольно очевиден - правовую экпсертизу может проводить юрист, правовед, имеющий опыт работы, и, желательно, научную степень, и специализирующийся в той отрасли права, к которой относится исследуемый документ (например, гражданское право, уголовное право).

При проведении правовой (юридической ) экспертизы эксперт должен следовать основным принципам, как и в любой другой сфере экспертной деятельности: независимости, научности, объективности, полноте, обоснованности выводов, проверяемости.

Для проведения правовой экспертизы заказчик предоставляет юридический документ (или ряд документов), которые будут исследованы. Причем, это могут быть копии документов в электронном виде.

Правовая экспертиза проходит в следующем порядке:

Постановка задачи перед экспертом. Заказчик может прийти с готовыми вопросами, а может обсудить с экспертом, как правильно сформулировать вопросы в конкретной ситуации.

Эксперт анализирует правильность оформления документа, соответствие содержания действующему законодательству в конкретной сфере.

Ответ на поставленные вопросы. Оформление заключение эксперта, обоснование выводов (ссылки на примененные нормы, положения законодательства, обзоры судебной практики высших инстанций).

При проведении правовой экспертизы и оформлении заключения эксперт придерживается норм, установленных Законом о государственной судебно-экспертной деятельности (Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации») и процессуальных кодексов - то есть, несет ответственность за заведомо ложное заключение, и не решает правовые вопросы, связанные с оценкой действий участника судебного процесса (эти вопросы находятся в компетенции суда, следователя, прокурора).

То есть, эксперт-правовед, исследуя договор, анализирует, соответствует ли его содержание положениям закона, отвечает на поставленные вопросы, но он не вправе сделать вывод о признании договора незаконным или признать одну из сторон договора мошенником.

В качестве вывода

Юридические документы сопровождают нас повсюду. Законодательство довольно часто меняется, и обычному человеку трудно уследить за всеми нововведениями. Мы не хотим навязывать свое мнение, но по опыту знаем - лучше провести правовую (юридическую) экспертизу до того момента, как вы возьмете ручку и подпишите договор, соглашение, или еще какое-то обязательство.

Юридические документы нужно внимательно читать, долго и бережно хранить, и лишнего не подписывать. Но если документ подписан, а вы хотите убедиться, что содержание вам понятно, права и обязанности - известны, никаких «подводных камней» не должно быть, то обратитесь за правовой экспертизой. С большой долей вероятности вы узнаете что-то новое о своих правах и возможностях их защиты в спорной ситуации.

Материал подготовлен специалистами Института судебных экспертиз и криминалистики