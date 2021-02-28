ВС опубликовал третий обзор судебной практики по вопросам, связанным с антикоронавирусными мерами

ВС обобщил разъяснения по ситуациям, возникающим в связи с принятием мер, направленных на защиту населения от распространения коронавирусной инфекции.

В обзор вошли вопросы судебной практики по применению гражданского, налогового, уголовного и уголовно-процессуального, административного законодательства в условиях соблюдения антикоронавирусных мер. Ряд вопросов посвящены дополнительным выплатам медикам, ситуациям с возвратом туристических путевок и авиабилетов.

В частности, в обзоре рассмотрены вопросы:

1. Может ли суд приостановить производство по делу, если свидетель, специалист или эксперт не могут присутсвтовать на суде из-за коронавирусных ограничений?

Суд не может приостановить производство по делу. В данной ситуации суд может, с учетом конкретной ситуации, отложить судебное разбирательство (на основании части 1 статьи 169 ГПК РФ, части 5 статьи 158 АПК РФ, части 2 статьи 152 КАС РФ.)

2. Можно ли приостановить исполнительное производство из-за введенных коронавирусных ограничений?

Если меры по противодействию эпидемии не позволяют совершить исполнительные действия, то их можно отложить. В случае необходимости, суд может приостановить исполнительное производство применительно к каждому конкретному случаю.

3. Имеет ли право субарендатор на отсрочку уплаты арендной платы?

Да имеет, если субарендатор осуществляет деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от эпидемии (в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - Закон № 98-ФЗ).

4. Распространяется ли мораторий на начисление неустоек, введенный Постановлением Правительства от 2 апреля 2020 года № 424, на собственников и пользователей нежилых помещений в МКД?

Да, распространяется.

5. Распространяется ли мораторий на неустойку, которую взыскали с застройщика по решению суда?

Да, при расчете неустойки в нее не будет включен период с 3 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г. При этом, не имеет значения, когда было принято решение суда о выплате неустойки - до или после введения моратория.

6. Является ли распространение коронавируса уважительной причиной для неуплаты налога физлицом в установленный срок?

Если нормативно-правовым актом субъекта РФ не установлены иные сроки уплаты налогов, то они подлежат уплате в срок, установленный НК. При этом лицо может подать заявление об отсрочке или рассрочке уплаты налога.

Само по себе распространение коронавирусной инфекции не является основанием для переноса сроков уплаты налога и освобождением от пени.

7. В каких случаях граждане, инфицированные или контактировавшие с больными коронавирусом, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 236 УК за нарушение санитарно-эпидемиологических правил?

Если гражданин, заболевший коронавирусом или контактировавший с больным и обязанный выполнять предписания, постановление о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, умышленно не будет выполнять эти требования (посещать общественные места и т.д.), то в случае наступления общественно-опасных последствий (угроза массового заболевания, смерть одного или нескольких человек) ему грозит уголовная ответственность. Опасные последствия должны находиться в причинной связи с действиями гражданина, нарушившего карантин.

8. Может ли суд после 12 мая провести заседание по видеоконференцсвязи, если уголовное дело не терпит отлагательства?

Да, может. Суд вправе принять такое решение, указав в постановлении основания, «по которым уголовное дело или материал подлежит безотлагательному рассмотрению, и организовать рассмотрение этого дела (материала) с соблюдением требований справедливого судебного разбирательства.» При этом, необходимо обеспечить:

обвиняемому, потерпевшему возможность следить за ходом процесса по видеоконференцсвязи, видеть и слышать участников, задавать вопросы, быть заслушанным;

право на квалифицированную юрпомощь, в том числе возможность для конфиденциального общения.

9. Если одна из сторон возражает против рассмотрения дела по видеоконференцсвязи?

Наличие возражения одной или обеих сторон не является препятствием для суда принять решение о проведении заседания в режиме видеоконференцсвязи. Порядок проведения судебного разбирательства находится в компетенции суда, который руководствуется необходимостью обеспечить безопасные санитарно-эпидемиологические условия для участников.

10. Если защитник лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, находится на карантине и не может участвовать в заседании, то является ли это основанием для отложения рассмотрения дела?

Судья решает такой вопрос индивидуально, с учетом всех обстоятельств. Кроме того, данное лицо может привлечь к участию другого защитника.