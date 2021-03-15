Фоноскопическая экспертиза: как выглядит рабочее место эксперта

10 февраля МВД России разместило тендер на создание автоматизированного места эксперта-фоноскописта. Об этом сообщило издательство «Секрет фирмы». Стоимость контракта стартует от 9,02 млн рублей. Чем занимается эксперт-фоноскопист? Что входит в понятие «автоматизированное рабочее место эксперта-фоноскописта»? Каким программным обеспечением он пользуется?
Что такое фоноскопическая экспертиза?
Фоноскопическая экспертиза — это разновидность судебного речеведения. Это синтетическая область знаний. Это значит, что эксперты-фоноскописты анализируют устную речь человека, опираясь на специальные познания не в одной, а в нескольких дисциплинах:
- общем языкознании, в т. ч. фонетике, грамматике и морфологии,
- логопедии,
- акустике речи,
- физиологии речи,
- основах звукозаписи,
- основах распознавания образов и автоматической обработки речи
- и др.
Объект фоноскопической экспертизы — это звукозапись (она же фонограмма), зафиксированная на носителе.
Сегодня устную речь человека чаще всего записывают при помощи цифровых технологий: на смартфон, планшет или компьютер. Поэтому речь идёт не только и не столько о фонограммах, сколько о цифровых данных и цифровых носителях.
Судебная фоноскописческая экспертиза — «это исследование экспертом не только речевых и неречевых сигналов, записанных в двоичном коде на фонограмме, но и цифровых данных, их носителей, кодеков, систем синтеза голоса и речи, программ цифровой обработки звуковых сигналов». Е. И. Голяшина.
Чаще всего эксперты анализируют записи телефонных разговоров или переговоров. Длительность реплик должна превышать 30 секунд, а образцов голоса и речи — 30 минут.
Понятно, что в эпоху цифровизации большое распространение получили технологии, которые позволяют исказить, имитировать, инсценировать речь конкретного человека для сокрытия личности мошенника или преступника.
Развитие технологии deepfake (прим. в случае со звуковой информацией речь идёт о технологии голосового синтеза) также негативно влияет на раскрытие дел, затрудняя работу экспертов-фоноскопистов. А что вообще должен знать и уметь эксперт-фоноскопист?
Что должен знать и уметь эксперт-фоноскопист?
Мы уже знаем, что фоноскопическая экспертиза находится на стыке различных дисциплин: от грамматики до распознавания речи с использованием специальной техники. То есть эксперт-фоноскопист должен быть и гуманитарием, и техническим специалистом в одном флаконе.
При этом сегодня ни в одном из образовательных учреждений, в том числе в системе МВД, не готовят экспертов-фоноскопистов в рамках среднего профессионального образования.
Стать экспертом-фоноскопистом может человек, который:
А. получил высшее образование по специальности «Судебная экспертиза».
Б. получил дополнительное профобразование по конкретной специальности (фоноскопист) и стажировался по ней.
Если оба условия соблюдены эксперт может аттестоваться на право самостоятельного производства судебных экспертиз по двум специальностям:
- «Идентификация лиц по фонограммам речи».
- «Техническое исследование фонограмм».
Неудивительно, что на практике судебную фоноскопическую экспертизу проводят два эксперта: один — с высшим филологическим образованием (он проводит лингвистический анализ), второй — с высшим техническим анализом (он проводит акустический анализ, используя специализированное ПО). Однако ученые часто дискутируют, насколько это эффективно.
В идеале и технической, и филологической базой знаний должен обладать и уметь применять на практике один человек.
Итак, что должен уметь эксперт-фоноскопист?
- Во-первых, он должен обладать знаниями теории и практики производства судебной фоноскопической экспертизы, то есть знать идентификационные и диагностические признаки устной речи, типовую методику судебной фоноскопической экспертизы, особенности производства судебных фоноскопических;
- Во-вторых, должен уметь применять методы аудитивного, инструментального и лингвистического анализа при исследовании фонограмм;
- В-третьих, должен уметь составлять экспертное заключение;
- В-четвёртых, должен иметь навык работы с различными источниками информации;
- Наконец, должен иметь навык работы с компьютерной техникой и специализированным ПО в лаборатории фоноскопических исследований.
Что помогают установить фоноскопические экспертизы?
Анализ звуковых следов (образцов голоса) позволяет:
- идентифицировать личность;
- определить некоторые физиологические и анатомические характеристики человека, например, заболевания нервной системы, рост и объем грудной клетки;
- определить возраст человека;
- судить о национальной принадлежности человека;
- установить эмоциональное состояние человека;
- определить словарный запас, что косвенно говорит о социальном статусе;
- установить условия записи, например, место и источники звука.
Эксперт также может установить, что он анализирует: копию или оригинал звуковой дорожки.
Любопытный факт: у людей с более низким голосом более высокий рост и объём грудной клетки.
Что такое автоматизированное рабочее место эксперта-фоноскописта и как оно выглядит?
Фоноскопическую экспертизу проводят в государственных правоохранительных органах: МВД, Минюсте, ФСКН и ФСБ. Именно эти учреждения оборудую свои лаборатории автоматизированными рабочими местами экспертов-фоноскопистов.
Автоматизированное рабочее место (далее — АРМ) эксперта-фоноскописта — это специализированный аппаратно-программный комплекс. Благодаря ему проведение фоноскопической экспертизы можно автоматизировать, соответственно сделать качественнее и быстрее.
Что входит в АРМ?
- персональный компьютер соответствующей конфигурации с установленным специализированным программным обеспечением;
- внешние устройства ввода и вывода аудиосигнала;
- средства стыковки с различными приборами и аудиоаппаратурой;
- высококачественная аудиоаппаратура, обычно профессиональная или класса Hi-Fi;
- головные телефоны;
- динамические микрофоны;
- прецизионная и сертифицированная измерительная техника.
А что такое специализированное программное обеспечение?
Это, к примеру, ПО для:
- проведения шумоочистки речевых сигналов,
- автоматизированной идентификации говорящего по фонограммам русской устной речи,
- исследования подлинности фонограмм,
- преобразования речи в текст,
- анализа речевых сигналов,
- анализа и редактуры бинарной структуры повреждённых и целых цифровых сигналов.
Эксперты используют компьютерную и аудиотехнику производства зарубежных компаний. Что касается программного обеспечения, то одним из крупных разработчиков является компания «Центр речевых технологий». Их аппаратно-программный комплекс «ИКАР Лаб», который помогает анализировать звуковую информацию, используют в лабораториях МВД, центрах судебной экспертизы, специализированных подразделениях правоохранительных органов.
Еще одной разработкой, без которой не обойтись экспертам, является ПО «Фонэкси» (разработчик «Целевые Технологии). «Фонэкси» — это программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать идентификацию говорящего по фонограммам русской устной речи.
Чтобы результаты экспертизы были конкретными и точными, АРМ эксперта-фоноскописта должен постоянно совершенствоваться. Тем более сейчас, когда экспертам становится всё сложнее проверять и оценивать достоверность звуковой информации на цифровой фонограмме. Почему сложнее? Да потому, что цифровую информацию можно редактировать и монтировать, при этом не оставляя видимых следов манипуляций.
Ученые-фоноскописты выделяют несколько видов манипуляций с цифровой информацией
- Искажение — это изменения, которым присуща утрата ряда качеств и приобретение новых. Что делает эксперт, когда обнаружил нарушение? Старается установить его механизм, способ, причины и характер (искусственный или естественный).
- Модификация — любое намеренное воздействие на фонограмму, которое изменяет его свойства.
- Имитация — подражание голосу и речи, то есть это намеренное изменение характеристик голоса.
Увы, у мошенников сегодня есть все возможности влиять на цифровую запись. Это значит, что и арсенал эксперта-фоноскописта должен пополняться новыми техническими и программными средствами.
Так, существенное осложнения фоноскопической экспертизы из-за технологии голосового синтеза должно повлечь за собой совершенствование методов акустико-инструментальной группы. Иначе решение задач идентификации диктора (личности, чьи звуковые следы исследуются) может привести к ошибочным выводам.
Материал подготовлен сотрудниками Институт судебных экспертиз и криминалистики