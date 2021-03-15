Фоноскопическая экспертиза: как выглядит рабочее место эксперта

10 февраля МВД России разместило тендер на создание автоматизированного места эксперта-фоноскописта. Об этом сообщило издательство «Секрет фирмы». Стоимость контракта стартует от 9,02 млн рублей. Чем занимается эксперт-фоноскопист? Что входит в понятие «автоматизированное рабочее место эксперта-фоноскописта»? Каким программным обеспечением он пользуется?

Что такое фоноскопическая экспертиза?

Фоноскопическая экспертиза — это разновидность судебного речеведения. Это синтетическая область знаний. Это значит, что эксперты-фоноскописты анализируют устную речь человека, опираясь на специальные познания не в одной, а в нескольких дисциплинах:

общем языкознании, в т. ч. фонетике, грамматике и морфологии,

логопедии,

акустике речи,

физиологии речи,

основах звукозаписи,

основах распознавания образов и автоматической обработки речи

и др.

Объект фоноскопической экспертизы — это звукозапись (она же фонограмма), зафиксированная на носителе.

Сегодня устную речь человека чаще всего записывают при помощи цифровых технологий: на смартфон, планшет или компьютер. Поэтому речь идёт не только и не столько о фонограммах, сколько о цифровых данных и цифровых носителях.

Судебная фоноскописческая экспертиза — «это исследование экспертом не только речевых и неречевых сигналов, записанных в двоичном коде на фонограмме, но и цифровых данных, их носителей, кодеков, систем синтеза голоса и речи, программ цифровой обработки звуковых сигналов». Е. И. Голяшина.

Чаще всего эксперты анализируют записи телефонных разговоров или переговоров. Длительность реплик должна превышать 30 секунд, а образцов голоса и речи — 30 минут.

Понятно, что в эпоху цифровизации большое распространение получили технологии, которые позволяют исказить, имитировать, инсценировать речь конкретного человека для сокрытия личности мошенника или преступника.

Развитие технологии deepfake (прим. в случае со звуковой информацией речь идёт о технологии голосового синтеза) также негативно влияет на раскрытие дел, затрудняя работу экспертов-фоноскопистов. А что вообще должен знать и уметь эксперт-фоноскопист?

Что должен знать и уметь эксперт-фоноскопист?

Мы уже знаем, что фоноскопическая экспертиза находится на стыке различных дисциплин: от грамматики до распознавания речи с использованием специальной техники. То есть эксперт-фоноскопист должен быть и гуманитарием, и техническим специалистом в одном флаконе.

При этом сегодня ни в одном из образовательных учреждений, в том числе в системе МВД, не готовят экспертов-фоноскопистов в рамках среднего профессионального образования.

Стать экспертом-фоноскопистом может человек, который:

А. получил высшее образование по специальности «Судебная экспертиза».

Б. получил дополнительное профобразование по конкретной специальности (фоноскопист) и стажировался по ней.

Если оба условия соблюдены эксперт может аттестоваться на право самостоятельного производства судебных экспертиз по двум специальностям:

«Идентификация лиц по фонограммам речи». «Техническое исследование фонограмм».

Неудивительно, что на практике судебную фоноскопическую экспертизу проводят два эксперта: один — с высшим филологическим образованием (он проводит лингвистический анализ), второй — с высшим техническим анализом (он проводит акустический анализ, используя специализированное ПО). Однако ученые часто дискутируют, насколько это эффективно.

В идеале и технической, и филологической базой знаний должен обладать и уметь применять на практике один человек.

Итак, что должен уметь эксперт-фоноскопист?

Во-первых, он должен обладать знаниями теории и практики производства судебной фоноскопической экспертизы , то есть знать идентификационные и диагностические признаки устной речи, типовую методику судебной фоноскопической экспертизы, особенности производства судебных фоноскопических;

, то есть знать идентификационные и диагностические признаки устной речи, типовую методику судебной фоноскопической экспертизы, особенности производства судебных фоноскопических; Во-вторых, должен уметь применять методы аудитивного, инструментального и лингвистического анализа при исследовании фонограмм;

при исследовании фонограмм; В-третьих, должен уметь составлять экспертное заключение;

В-четвёртых, должен иметь навык работы с различными источниками информации;

Наконец, должен иметь навык работы с компьютерной техникой и специализированным ПО в лаборатории фоноскопических исследований.

Что помогают установить фоноскопические экспертизы?

Анализ звуковых следов (образцов голоса) позволяет:

идентифицировать личность;

определить некоторые физиологические и анатомические характеристики человека, например, заболевания нервной системы, рост и объем грудной клетки;

определить возраст человека;

судить о национальной принадлежности человека;

установить эмоциональное состояние человека;

определить словарный запас, что косвенно говорит о социальном статусе;

установить условия записи, например, место и источники звука.

Эксперт также может установить, что он анализирует: копию или оригинал звуковой дорожки.

Любопытный факт: у людей с более низким голосом более высокий рост и объём грудной клетки.

Что такое автоматизированное рабочее место эксперта-фоноскописта и как оно выглядит?

Фоноскопическую экспертизу проводят в государственных правоохранительных органах: МВД, Минюсте, ФСКН и ФСБ. Именно эти учреждения оборудую свои лаборатории автоматизированными рабочими местами экспертов-фоноскопистов.

Автоматизированное рабочее место (далее — АРМ) эксперта-фоноскописта — это специализированный аппаратно-программный комплекс. Благодаря ему проведение фоноскопической экспертизы можно автоматизировать, соответственно сделать качественнее и быстрее.

Что входит в АРМ?

персональный компьютер соответствующей конфигурации с установленным специализированным программным обеспечением;

соответствующей конфигурации с установленным специализированным программным обеспечением; внешние устройства ввода и вывода аудиосигнала;

ввода и вывода аудиосигнала; средства стыковки с различными приборами и аудиоаппаратурой;

высококачественная аудиоаппаратура , обычно профессиональная или класса Hi-Fi;

, обычно профессиональная или класса Hi-Fi; головные телефоны ;

; динамические микрофоны ;

; прецизионная и сертифицированная измерительная техника.

А что такое специализированное программное обеспечение?

Это, к примеру, ПО для:

проведения шумоочистки речевых сигналов,

автоматизированной идентификации говорящего по фонограммам русской устной речи,

исследования подлинности фонограмм,

преобразования речи в текст,

анализа речевых сигналов,

анализа и редактуры бинарной структуры повреждённых и целых цифровых сигналов.

Эксперты используют компьютерную и аудиотехнику производства зарубежных компаний. Что касается программного обеспечения, то одним из крупных разработчиков является компания «Центр речевых технологий». Их аппаратно-программный комплекс «ИКАР Лаб», который помогает анализировать звуковую информацию, используют в лабораториях МВД, центрах судебной экспертизы, специализированных подразделениях правоохранительных органов.

Еще одной разработкой, без которой не обойтись экспертам, является ПО «Фонэкси» (разработчик «Целевые Технологии). «Фонэкси» — это программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать идентификацию говорящего по фонограммам русской устной речи.

Чтобы результаты экспертизы были конкретными и точными, АРМ эксперта-фоноскописта должен постоянно совершенствоваться. Тем более сейчас, когда экспертам становится всё сложнее проверять и оценивать достоверность звуковой информации на цифровой фонограмме. Почему сложнее? Да потому, что цифровую информацию можно редактировать и монтировать, при этом не оставляя видимых следов манипуляций.

Ученые-фоноскописты выделяют несколько видов манипуляций с цифровой информацией

Искажение — это изменения, которым присуща утрата ряда качеств и приобретение новых. Что делает эксперт, когда обнаружил нарушение? Старается установить его механизм, способ, причины и характер (искусственный или естественный). Модификация — любое намеренное воздействие на фонограмму, которое изменяет его свойства. Имитация — подражание голосу и речи, то есть это намеренное изменение характеристик голоса.

Увы, у мошенников сегодня есть все возможности влиять на цифровую запись. Это значит, что и арсенал эксперта-фоноскописта должен пополняться новыми техническими и программными средствами.

Так, существенное осложнения фоноскопической экспертизы из-за технологии голосового синтеза должно повлечь за собой совершенствование методов акустико-инструментальной группы. Иначе решение задач идентификации диктора (личности, чьи звуковые следы исследуются) может привести к ошибочным выводам.

Материал подготовлен сотрудниками Институт судебных экспертиз и криминалистики