О строительной экспертизе замолвим словечко: необходимые документы и данные для её проведения

1. По делам, связанным с реальным разделом домовладения между собственниками:

технический паспорт БТИ (МОПТИ) на спорное домовладение (иной объект) в полном объеме с указанием конструктивных элементов строения домовладения (иного объекта), а также их технического состояния;

документы, содержащие сведения о величине долей совладельцев в праве собственности на имущество, подлежащее реальному разделу;

кадастровый паспорт на земельный участок – элемент спорного домовладения (иного объекта);

документы (протокол судебного заседания, исковое заявление, графические приложения к ним и пр.), содержащие сведения о сложившемся порядке пользования совладельцами спорным домовладением (иным объектом);

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на все элементы спорного домовладения либо иного объекта (земельный участок, строение, сооружение, инженерные коммуникации, элементы благоустройства и пр.);

документы (протоколы судебного заседания, исковые заявления и графические приложения к ним и пр.), содержащие сведения о вариантах реального раздела спорного домовладения (иного объекта), предлагаемых истцом и ответчиком;

иные документы, имеющие отношение к предмету экспертизы.

2. По делам, связанным с определением стоимости восстановительного ремонта квартир (офисных и иных помещений), поврежденных заливом:

поэтажные планы помещений, поврежденных заливом;

акты обследования помещений квартиры (иных помещений), поврежденных заливом, составленные представителями эксплуатирующей организации после залива;

выполненные до назначения судебной строительно-технической экспертизы технические заключения, Акты несудебных экспертиз, отражающие техническое состояние помещений квартир (иных помещений) и приложенных к исковому заявлению в качестве обоснования исковых требований;

иные документы, имеющие отношение к предмету экспертизы.

3. По делам, связанным со спорами о рыночной стоимости зданий, сооружений и строений, а также земельных участков, функционально связанных с ними:

свидетельство о праве собственности на спорный объект недвижимости, подлежащий оценке (далее – объект);

справки о балансовой стоимости объекта;

технический паспорт БТИ (МОПТИ) на домовладение, включая поэтажный план объекта и экспликацию к поэтажному плану;

свидетельство о собственности на объект оценки;

документы, содержащие сведения об обременениях (аренда, залог, иное) или об отсутствии таковых;

документы, содержащие сведения о сервитутах или сведения об их отсутствии;

договоры купли-продажи, содержащие сведения, имеющие отношение к предмету экспертизы, гражданского спора (например, о порядке оплаты: единоразовая, поэтапная);

акт приемки-передачи (возврата) объекта;

выписка из технического паспорта БТИ (МОПТИ) по форме 1А (содержит такие сведения, как: год постройки объекта, материал, из которого выполнены стены и пр.);

справки БТИ (МОПТИ) о техническом состоянии здания по форме 5 (сведения о физическом износе объекта в целом и отдельных его конструкциях);

документы, содержащие сведения о незаконном переоборудовании объекта, его реконструкции, расширении и пр.;

документы, содержащие сведения о разрешении на переоборудование (реконструкцию, перепланировку и пр.) объекта;

кадастровый план земельного участка;

договор аренды земельного участка;

в случае оценки на дату в прошлом – документы, содержащие сведения о качественных и количественных характеристиках объекта (обмерочные чертежи, выполненные проектными организациями, отчеты по результатам инженерно-технического обследования и пр.);

документы, содержащие сведения о состоянии помещений, приведенные в Актах приема-передачи помещений (например, при возникновении или прекращении арендных отношений);

иные документы, имеющие отношение к предмету экспертизы.

4. По делам, связанным с необходимостью установления технического состояния здания, строения или сооружения:

технический паспорт БТИ (МОПТИ) на здание или сооружение;

комплект общестроительных чертежей с указанием всех изменений, внесенных при производстве работ, отметок о согласовании этих изменений с проектной организацией, разработавшей проект;

акт приемки зданий в эксплуатацию;

акты освидетельствования скрытых работ;

журналы производства работ и авторского надзора;

журналы геодезических съемок;

журналы контроля качества работ;

сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество конструкций и материалов;

акты результатов периодических осмотров здания, конструкций;

отчеты, документы и заключения специализированных организаций о ранее выполненных обследованиях;

документы, содержащие сведения о текущих и капитальных ремонтах, усилении конструкций;

отчеты по инженерно-геологическим изысканиям участка, на котором расположено здание, строение или сооружение;

иные документы, имеющие отношение к предмету экспертизы.

5. По делам, связанным со спорами о видах, объемах, качестве и стоимости выполненных в ходе строительства работ:

проектная документация в стадии «проект» и «рабочий проект»;

договорная документация: договор, графики производства работ, расчет договорной цены (сметная документация), технические задания;

исполнительная документация: исполнительные чертежи, Акты освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ и журнал авторского надзора за строительством; специальные журналы работ (журнал бетонных работ; журнал сварочных работ и т.д.); акты сдачи-приемки ответственных конструкций, Акты испытаний инженерных систем; сертификаты на использованные при строительстве материалы и изделия;

первичная документация: Акты о приемке выполненных работ по форме «КС-2» и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме «КС-3» (при индивидуальном малоэтажном строительстве – их упрощенные аналоги, предусмотренные Договором подряда);

прочая документация, содержащая сведения о процессе строительства, ходе выполнения работ (протоколы производственных совещаний, предписания контролирующих органов, технического надзора за строительством и пр.);

документы делового оборота (письма, заявления, жалоба), имеющие отношение к предмету экспертизы.

Материал подготовлен сотрудниками:

ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И КРИМИНАЛИСТИКИ

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