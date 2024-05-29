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Центр Финансового Управления
Дробление бизнеса

ФНС усилила контроль за «дробленцами»: что выискивают инспекторы и как подстраховаться

Заранее подготовьтесь к тому, что инспекторы с особой тщательностью проверят ваш бизнес на признаки формального дробления. Связано это с грядущей для компаний и ИП амнистией. При этом часть признаков инспекторы вычисляют автоматически с помощью своего программного обеспечения. Далее расскажем, какие признаки выискивают налоговики, что грозит компании и руководству за искусственное дробление бизнеса, а также как обезопасить свой бизнес от претензий проверяющих. 
ФНС усилила контроль за «дробленцами»: что выискивают инспекторы и как подстраховаться
Иллюстрация: Центр Финансового Управления

Инспекторы активно взялись за «дробленцев»

Как показывает судебная практика, один из главных трендов последних двух лет у инспекторов — активное выявление компаний и ИП с признаками формального дробления. Причем налоговики принялись за всех: от блогеров до заводов.

Так, с 2018 года по август 2023 года рассматривалось 643 судебных дела по дроблению бизнеса, а общая сумма доначислений по спорам, которые дошли до суда, составила более 56 млрд ₽.

Самые громкие дела по формальному дроблению бизнеса за последние два года — в таблице ниже. 

Таблица. Самые громкие дела по дроблению бизнеса за год:

Наименование компании/ИП

Сколько доначислили

Реквизиты дела

Ритейлер Zenden (ООО «Дом одежды»)

Более 800 млн ₽

Определение Верховного суда от 09.08.2023 № 301-ЭС21-26151

Блогер Елена Блиновская 

Более 1 млрд ₽

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2024 по делу №  А40-304494/23-20-1045

Блогер Валерия Чекалина 

Более 500 млн ₽

Полностью возместила ущерб в 2024 году

Блогер Дмитрий Портнягин

Более 120 млн ₽

Полностью возместил ущерб в 2024 году

Как инспекторы вычисляют схему дробления

В НК не прописано ни само понятие искусственного «дробления» бизнеса, ни его признаки. Причем Минфин еще в прошлом году указал на то, что публиковать исчерпывающий перечень в кодексе и не планируют (письмо от 09.11.2023 № 03-02-07/107221).

Однако ФНС уже многократно сообщала об основных признаках в своих письмах (письма от 02.05.2023 № КЧ-4-7/5569, от  29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 и от 11.08.2017 №  СА-4-7/15895@). Их перечень — в шпаргалке ниже

Шпаргалка. Признаки, которые укажут инспекторам на формальное дробление бизнеса:

№ пункта

Признак дробления

1

Искусственное разделение единого  производственного процесса между компаниями на спецрежиме

2

Снижение налоговой нагрузки при создании новых компаний и ИП на спецрежиме

3

Участники/должностные лица, которые фактически управляют деятельностью, являются выгодоприобретателями от использования схемы дробления бизнеса

4

У участников схемы аналогичный ОКВЭД

5

Создание новых компаний в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала.

6

Общие расходы, то есть участники несут расходы друг за друга

7

Прямая или косвенная взаимозависимость 

8

Формальное перераспределение персонала без изменения их должностных обязанностей

9

Отсутствие основных и оборотных средств, а также кадров у подконтрольных компаний

10

Одинаковые вывески, обозначения, контакты, сайт в сети «Интернет», адрес фактического местонахождения, помещений, банков, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета, контрольно-кассовой техники и т.д.

11

Общие поставщики/покупатели

12

Фактически всей деятельностью управляют одни лица

13

Общий штат бухгалтерии, кадров, специалистов, отвечающих за поиск покупателей/поставщиков и т.п.

14

Интересы компаний в госорганах представляют одни и те же лица

15

Показатели деятельности близки к лимитам утраты права на применение спецрежима

16

Данные бухучета указывают на снижение рентабельности производства и прибыли после открытия новых организаций или ИП

17

Распределение между участниками группы компаний покупателей и поставщиков

Часть признаков формального дробления инспекторы вычисляют автоматически с помощью своего программного обеспечения. Например, единый адрес участников схемы, взаимозависимость, одинаковый IP адрес, ОКВЭД, общих сотрудников, а также поставщиков или покупателей. Работает программа инспекторов по аналогии с ПО по НДС–разрывам.

Программа автоматом вычисляет совпадения — налоговые риски, а инспекторы начинают отрабатывать их на предпроверочном анализе.

По факту на этом этапе инспекторы уже собирают доказательства формального «дробления» и выжидать, когда у проверяющих будет полная база доказательств, точно не стоит.

Дело еще и в том, что как показывает судебная практика перечень признаков, на которые ориентируются инспекторы при доказывании схемы, существенно шире. Например, налоговики обращают внимание на то, оформляли ли компании лицензионные договоры и осуществляли ли по ним платежи. 

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Судебная практика

На проверке инспекторы заподозрили формальное дробление бизнеса и доначислили компании налог на прибыль и НДС, а также пени и штраф.

Инспекторы обнаружили, что все участники схемы были на УСН, в состав учредителей всех компаний-собственников входили одни и те же лица, у них был единый штат сотрудников и т.д.

Кроме того, одна из компаний являлась правообладателем товарного знака, который использовали и другие участники схемы по договорам коммерческой концессии на возмездной основе. Однако по факту эти договоры не исполнялись — вознаграждение за использование товарного знака не выплачивалось. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (определение Верховного суда от 22.07.2021 № 301-ЭС21-11642).

Также дополнительным признаком дробления может стать и выдача второстепенным участникам «стартового капитала» — займов на регистрацию и т.д. (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.10.2021 по делу № А34-13179/2018). В любом случае роль играет совокупность факторов.

Какие санкции грозят компании и руководству 

Если инспекторы заподозрят дробление, доначислят налоги исходя из того, что вся группа компаний — это одна организация, которая находится на ОСНО. Общая сумма доначислений выходит существенной, даже с учетом налоговой реконструкции. Так, компании/ИП доначислят:

  • НДС и налог на прибыль;

  • пени на сумму недоимки;

  • штраф в размере 40% от «сэкономленных сумм».

Более того, за применение налоговых схем руководство и бухгалтер рискуют попасть под уголовную ответственность и даже получить реальный срок лишения свободы (ст. 199 УК, Апелляционное определение Ростовского областного суда от 02.03.2020 по делу № 22-616/2020).

Причем срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет. Также руководству и главбуху может грозить и субсидиарная ответственность.

Победные аргументы, чтобы отстоять разделение бизнеса

Будьте готовы подтвердить экономическую обоснованность и деловую цель разделения бизнеса (п. 9 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53). Какие деловые цели сработали у компаний в суде — в шпаргалке ниже. 

Шпаргалка. Какие деловые цели разделения бизнеса сработали в суде:

Деловая цель

Реквизиты дела

Создание компаний со специфическим и разным  характером деятельности в целях улучшения качества услуг

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.10.23 № Ф06-9285/2023

Расширение географии бизнеса

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.12.2023 по делу №  А28-8439/2022

Улучшение кредитного статуса компании и ИП

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.02.2019 по делу № А12-13630/2018

Работа с разными категориями заказчиков: оптовиками и розницей

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 3 октября 2019 г. № Ф10-4161/19 по делу № А62-2519/2018

В случае спора с инспекторами подготовьте как можно больше аргументов, подтверждающих различия в деятельности компаний и ИП.

Сошлитесь, например, на разные ОКВЭД, клиентскую базу, транспорт, штат сотрудников и т.д. Все это сыграет в вашу пользу (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.12.2023 № по делу № А56-4952/2023, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.12.2023 по делу №  А28-8439/2022).

Совпадения будьте готовы объяснить. Например, открытые в одном банке счета — это удобство и оперативность расчетов между хозяйствующими субъектами (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.10.2023 по делу № А55-38711/2022). 

В любом случае рекомендуем вам не дожидаться, когда у инспекторов возникнут претензии и заранее проанализировать свою деятельность на признаки «искусственного» дробления. 

Подробнее об этом мы расскажем на нашем бесплатном вебинаре 13 июня. Чтобы не пропустить вебинар, зарегистрируйтесь на него прямо сейчас. Также на вебинаре вы узнаете:

  • как обезопасить свой бизнес от подозрений инспекторов в «искусственном» дроблении;

  • на какие признаки обращают внимание налоговики и какие действия проверяющих подскажут вам, что компанию/ ИП заподозрили в формальном дроблении;

  • как действовать и какие аргументы подготовить, если ваша компания уже попала под подозрение в фиктивном дроблении бизнеса.

Также налоговые консультанты ЦФУ ответят на вебинаре на интересующие вас вопросы в режиме онлайн. 

Учтите, что каждая структуризация бизнеса требует индивидуального подхода. Обратитесь к налоговым консультантам ЦФУ уже сейчас, чтобы узнать, присутствуют ли в вашем бизнесе признаки «искусственного» дробления до того, как их найдут инспекторы. Мы поможем вам заранее перестроить бизнес-процессы и обезопасить компанию от лишних претензий.

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Заранее подготовьтесь к тому, что инспекторы с особой тщательностью проверят ваш бизнес на признаки формального дробления. Связано это с грядущей для компаний и ИП амнистией. При этом часть признаков инспекторы вычисляют автоматически с помощью своего программного обеспечения. Далее расскажем, какие признаки выискивают налоговики, что грозит компании и руководству за искусственное дробление бизнеса, а также как обезопасить свой бизнес от претензий проверяющих. 

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