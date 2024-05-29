ФНС усилила контроль за «дробленцами»: что выискивают инспекторы и как подстраховаться

Заранее подготовьтесь к тому, что инспекторы с особой тщательностью проверят ваш бизнес на признаки формального дробления. Связано это с грядущей для компаний и ИП амнистией. При этом часть признаков инспекторы вычисляют автоматически с помощью своего программного обеспечения. Далее расскажем, какие признаки выискивают налоговики, что грозит компании и руководству за искусственное дробление бизнеса, а также как обезопасить свой бизнес от претензий проверяющих.

Инспекторы активно взялись за «дробленцев»

Как показывает судебная практика, один из главных трендов последних двух лет у инспекторов — активное выявление компаний и ИП с признаками формального дробления. Причем налоговики принялись за всех: от блогеров до заводов.

Так, с 2018 года по август 2023 года рассматривалось 643 судебных дела по дроблению бизнеса, а общая сумма доначислений по спорам, которые дошли до суда, составила более 56 млрд ₽.

Самые громкие дела по формальному дроблению бизнеса за последние два года — в таблице ниже.

Таблица. Самые громкие дела по дроблению бизнеса за год:

Наименование компании/ИП Сколько доначислили Реквизиты дела Ритейлер Zenden (ООО «Дом одежды») Более 800 млн ₽ Определение Верховного суда от 09.08.2023 № 301-ЭС21-26151 Блогер Елена Блиновская Более 1 млрд ₽ Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2024 по делу № А40-304494/23-20-1045 Блогер Валерия Чекалина Более 500 млн ₽ Полностью возместила ущерб в 2024 году Блогер Дмитрий Портнягин Более 120 млн ₽ Полностью возместил ущерб в 2024 году

Как инспекторы вычисляют схему дробления

В НК не прописано ни само понятие искусственного «дробления» бизнеса, ни его признаки. Причем Минфин еще в прошлом году указал на то, что публиковать исчерпывающий перечень в кодексе и не планируют (письмо от 09.11.2023 № 03-02-07/107221).

Шпаргалка. Признаки, которые укажут инспекторам на формальное дробление бизнеса:

№ пункта Признак дробления 1 Искусственное разделение единого производственного процесса между компаниями на спецрежиме 2 Снижение налоговой нагрузки при создании новых компаний и ИП на спецрежиме 3 Участники/должностные лица, которые фактически управляют деятельностью, являются выгодоприобретателями от использования схемы дробления бизнеса 4 У участников схемы аналогичный ОКВЭД 5 Создание новых компаний в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала. 6 Общие расходы, то есть участники несут расходы друг за друга 7 Прямая или косвенная взаимозависимость 8 Формальное перераспределение персонала без изменения их должностных обязанностей 9 Отсутствие основных и оборотных средств, а также кадров у подконтрольных компаний 10 Одинаковые вывески, обозначения, контакты, сайт в сети «Интернет», адрес фактического местонахождения, помещений, банков, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета, контрольно-кассовой техники и т.д. 11 Общие поставщики/покупатели 12 Фактически всей деятельностью управляют одни лица 13 Общий штат бухгалтерии, кадров, специалистов, отвечающих за поиск покупателей/поставщиков и т.п. 14 Интересы компаний в госорганах представляют одни и те же лица 15 Показатели деятельности близки к лимитам утраты права на применение спецрежима 16 Данные бухучета указывают на снижение рентабельности производства и прибыли после открытия новых организаций или ИП 17 Распределение между участниками группы компаний покупателей и поставщиков

Часть признаков формального дробления инспекторы вычисляют автоматически с помощью своего программного обеспечения. Например, единый адрес участников схемы, взаимозависимость, одинаковый IP адрес, ОКВЭД, общих сотрудников, а также поставщиков или покупателей. Работает программа инспекторов по аналогии с ПО по НДС–разрывам.

Программа автоматом вычисляет совпадения — налоговые риски, а инспекторы начинают отрабатывать их на предпроверочном анализе.

По факту на этом этапе инспекторы уже собирают доказательства формального «дробления» и выжидать, когда у проверяющих будет полная база доказательств, точно не стоит.

Дело еще и в том, что как показывает судебная практика перечень признаков, на которые ориентируются инспекторы при доказывании схемы, существенно шире. Например, налоговики обращают внимание на то, оформляли ли компании лицензионные договоры и осуществляли ли по ним платежи.

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Судебная практика

На проверке инспекторы заподозрили формальное дробление бизнеса и доначислили компании налог на прибыль и НДС, а также пени и штраф.

Инспекторы обнаружили, что все участники схемы были на УСН, в состав учредителей всех компаний-собственников входили одни и те же лица, у них был единый штат сотрудников и т.д.

Кроме того, одна из компаний являлась правообладателем товарного знака, который использовали и другие участники схемы по договорам коммерческой концессии на возмездной основе. Однако по факту эти договоры не исполнялись — вознаграждение за использование товарного знака не выплачивалось. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (определение Верховного суда от 22.07.2021 № 301-ЭС21-11642).

Также дополнительным признаком дробления может стать и выдача второстепенным участникам «стартового капитала» — займов на регистрацию и т.д. (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.10.2021 по делу № А34-13179/2018). В любом случае роль играет совокупность факторов.

Какие санкции грозят компании и руководству

Если инспекторы заподозрят дробление, доначислят налоги исходя из того, что вся группа компаний — это одна организация, которая находится на ОСНО. Общая сумма доначислений выходит существенной, даже с учетом налоговой реконструкции. Так, компании/ИП доначислят:

НДС и налог на прибыль;

пени на сумму недоимки;

штраф в размере 40% от «сэкономленных сумм».

Более того, за применение налоговых схем руководство и бухгалтер рискуют попасть под уголовную ответственность и даже получить реальный срок лишения свободы (ст. 199 УК, Апелляционное определение Ростовского областного суда от 02.03.2020 по делу № 22-616/2020).

Причем срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет. Также руководству и главбуху может грозить и субсидиарная ответственность.

Победные аргументы, чтобы отстоять разделение бизнеса

Будьте готовы подтвердить экономическую обоснованность и деловую цель разделения бизнеса (п. 9 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53). Какие деловые цели сработали у компаний в суде — в шпаргалке ниже.

Шпаргалка. Какие деловые цели разделения бизнеса сработали в суде:

В случае спора с инспекторами подготовьте как можно больше аргументов, подтверждающих различия в деятельности компаний и ИП.

Сошлитесь, например, на разные ОКВЭД, клиентскую базу, транспорт, штат сотрудников и т.д. Все это сыграет в вашу пользу (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.12.2023 № по делу № А56-4952/2023, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.12.2023 по делу № А28-8439/2022).

Совпадения будьте готовы объяснить. Например, открытые в одном банке счета — это удобство и оперативность расчетов между хозяйствующими субъектами (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.10.2023 по делу № А55-38711/2022).

В любом случае рекомендуем вам не дожидаться, когда у инспекторов возникнут претензии и заранее проанализировать свою деятельность на признаки «искусственного» дробления.

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на какие признаки обращают внимание налоговики и какие действия проверяющих подскажут вам, что компанию/ ИП заподозрили в формальном дроблении;

как действовать и какие аргументы подготовить, если ваша компания уже попала под подозрение в фиктивном дроблении бизнеса. Также налоговые консультанты ЦФУ ответят на вебинаре на интересующие вас вопросы в режиме онлайн.

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