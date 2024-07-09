Обязательный аудит или инициативный: какой нужен именно вашей компании в 2024 году

Узнайте, какой аудит стоит провести в этом году именно вашей компании, чтобы избежать санкций проверяющих.

Так, у вас еще есть время, чтобы направить налоговикам аудиторское заключение, если ваша отчетность подлежит обязательному аудиту, и не попасть на штраф в 20 тыс. ₽, а также доначисления в условиях ужесточения налогового контроля — за счет инициативного аудита. Подробнее о том, кто подпадает под критерии обязательного аудита в 2024 году и какие риски на практике поможет исключить инициативный — далее.

Обязательный аудит: кто подпадает под критерии в 2024 году

Перечень компаний, чья бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту, есть в законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Так, обязательный аудит отчетности за 2023 год должны провести организации, у которых по состоянию на 31.12.2022 сумма активов баланса превысила 400 млн ₽, а доходы — 800 млн ₽. Достаточно, чтобы хотя бы один из этих показателей оказался выше лимита. Покажем на примере.

Пример

У компании на 31.12.2022 года в бухгалтерском балансе по строке 1600 сумма активов составила 450 млн ₽. А доходы в декларации по налогу на прибыль за 2022 год — 720 млн ₽. Такая компания должна провести обязательный аудит отчетности за 2023 год в текущем году, поскольку ее активы превысили лимит в 400 млн ₽.

Если показатели остались прежними и на 31.12.2023 года, то от обязательного аудита ей не удастся уйти и по отчетности за 2024 год, который нужно провести в 2025 году.

Но финансовый критерий не единственный, из-за которого организация подпадает под обязательный аудит. Роль играет и деятельность компании, и ее организационно-правовая форма. Перечень организаций, отчетность которых подлежит обязательному аудиту, смотрите в таблице ниже.

Таблица 1. Перечень компаний, чья отчетность подлежит обязательному аудиту

Как видно из закона № 307-ФЗ перечень компаний открытый, поскольку аудит проводится во всех случаях, если это требование установлено специальными нормами федерального законодательства.

Например, обязательный аудит должны проводить страховые, клиринговые, публично-правовые компании, застройщики жилый домов и др. (ч. 1 ст. 29 закона от 27.11.1992 № 4015-1, п. 12 ст. 5 закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ, ч. 5 ст. 3 закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, ч. 1 ст. 16 закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ). Покажем на примере.

Пример 2

Компания -застройщик жилых домов получила доход за 2022 год в размере 80 млн ₽, а валюта активов составила 380 млн ₽. По финансовым показателям она не обязана проводить аудит бухгалтерской отчетности за 2023 год. Однако, закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ предусматривает обязательный аудит для застройщиков. А значит ей необходимо провести обязательный аудит отчетности за 2023 год.

Представить в налоговую инспекцию аудиторское заключение нужно либо до 31 марта вместе с бухгалтерской отчетностью, либо в течение десяти рабочих дней начиная со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря (п. 5 ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Если опоздаете с отправкой заключения, руководство могут оштрафовать на 500 ₽, а компанию — на 5000 ₽ (ст. 19.7 КоАП). За непроведение аудита санкции выше. Так, руководителя могут оштрафовать на 10 000 ₽, а при повторном нарушении ему грозит штраф до 20 000 ₽ или дисквалификация на срок до двух лет (ст. 15.11 КоАП).

Конечно, наличие санкций — это не единственная причина, по которой стоит проводить обязательный аудит. Так, у вас будет корректная бухгалтерская отчетность, а это поможет внешним пользователям, например, инвесторам, убедиться в привлекательности вложений в вашу компанию, а контрагентам и банкам — удостовериться в вашей надежности.

Также аудиторы помогут вам выявить «пробелы» и исправить их. Поэтому в этом году имеет смысл проводить аудит и по окончании отчетных периодов за 2024 год, например, полугодия. В таком случае к проведению аудиторской проверки за год вы сможете внести нужные корректировки и исправить ситуацию, чтобы получить положительное заключение.

Если отчетность вашей организации не подлежит обязательному аудиту, в этом случае рекомендуем вам провести инициативный аудит. Более того, даже в случае проведения обязательного аудита, безопаснее провести и добровольный налоговый. Ведь задачи проверить досконально, как вы рассчитали налоги, все ли расходы документально подтверждены и обоснованы, при обязательном аудите нет. Подробнее об инициативном аудите расскажем далее.

Налоговый консалтинг Получите профессиональную налоговую помощь от ведущих экспертов ЦФУ ГРУПП Консультация

Инициативный аудит: кому и чем он поможет

Инициативный аудит отличается от обязательного тем, что он проводится по желанию руководства. Это может быть как проверка корректности составления бухгалтерской отчетности, разрешение проблемных вопросов по отдельным участкам, например, зарплаты, так и налогового учета, чтобы исключить риски, проверить корректность расчета налогов или подстраховать свою компанию от доначислений.

Как показывает статистика ФНС, после того как с 1 января 2021 года отменили обязательный аудит для компаний из реестра МСП с доходами до 800 млн ₽, средний «чек» одной выездной результативной проверки инспекторов существенно вырос (закон от 29.12.2020 № 476).

Так, в 2020 году он составлял чуть более 37 млн ₽, а по данным за 2023 год — увеличился до 67 млн ₽. Конечно, это не единственный фактор, который повлиял на темп роста доначислений, но и его тоже не стоит исключать. Более того, Минфин запланировал увеличить поступления в бюджет в этом году на 14 % за счет налогового администрирования.

Проведение инициативного аудита позволит вам:

исключить существенные ошибки в бухгалтерском и налоговом учете, что обезопасит компанию от штрафов ФНС;

учесть все выгодные для компании и ИП изменения, что в свою очередь повлияет на эффективность налогового планирования;

принять безопасные решения по спорным вопросам с учетом разъяснений чиновников и судебной практики;

воспользоваться положенными льготами;

развить бизнес, используя дополнительные финансовые потоки за счет законного снижения платежей в бюджет.

Еще один существенный плюс добровольного аудита в том, что аудиторы/налоговые консультанты предоставят вам полный отчет с учетом всех выявленных проблемных зон, которые вы к годовой отчетности за 2024 год сможете своевременно исправить. Более того, этот отчет будет предоставлен именно для внутреннего пользования. Публиковать и представлять его инспекторам вы не должны.

Конечно, самый безопасный вариант — получить комплексное решение для бизнеса в рамках нашей услуги налогового консалтинга. В рамках сотрудничества наши налоговые консультанты не только подсветят проблемные зоны, но и помогут найти практичное решение с максимальной налоговой выгодой для вашего бизнеса, что подтверждает наша практика.

Кейс из практики

В рамках налогового консалтинга мы выявили, что клиент некорректно формировал выручку от оказания услуг. Из-за этого он лишился возможности воспользоваться льготами для IT-компаний.

В рамках налогового консалтинга мы помогли внести корректировки в регистры бухгалтерского и налогового учета, что позволило избежать доначислений на 100 млн ₽ и воспользоваться положенными ему льготами.

Также в рамках налогового консалтинга мы поможем вам выстроить безопасную структуру, в том числе и в случае расширения бизнеса. Это позволит вам снизить платежи в бюджет и избежать претензий проверяющих.

Кейс из практики

Компания, которая занималась розничной продажей подарков и цветов, запланировала расширить свой бизнес. А за выстраиванием безрисковой корпоративной структуры обратилась к нам. У клиента мы выявили некорректное формирование выручки, а также признаки «искусственного» дробления.

В итоге мы выстроили новую корпоративную структуру с использованием договора франчайзинга, внесли изменения в учет, контрактные схемы и бизнес-процессы.

За счет комплексного решения нам удалось снизить налоговую нагрузку, помочь клиенту расширить свой бизнес и минимизировать налоговые риски.

Обращайтесь к нам за первой бесплатной консультацией. Мы поможем найти безопасное решение для вашего бизнеса.

Поделитесь с нами, проводили ли вы в своей компании инициативный аудит?

Налоговый консалтинг Получите профессиональную налоговую помощь от ведущих экспертов ЦФУ ГРУПП Консультация

Реклама: ООО «ЦФУ», ИНН: 2536249177, erid: LjN8JuKXn