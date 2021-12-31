Признаки подмены трудовых отношений гражданско-правовыми в отношении самозанятых и ИП по мнению налоговых органов

К признакам подмены трудовых отношений гражданско-правовыми налоговые органы, в частности, относят организационную зависимость плательщика НПД от заказчика, а именно:

по требованию заказчика физлицо обязано зарегистрироваться в качестве плательщика НПД;

заказчик распределяет плательщиков НПД по объектам (маршрутам) исходя из производственной необходимости;

заказчик определяет режим работы для плательщика НПД (продолжительность рабочего дня (смены), время отдыха);

со стороны заказчика осуществляется непосредственный контроль и руководство работой плательщика НПД на объекте.

Кроме того, налоговики выделяют такие признаки:

есть инфраструктурная зависимость. Плательщик НПД выполняет работу полностью из материалов, инструментами и на оборудовании заказчика;

услуги плательщика НПД заказчик оплачивает и учитывает в порядке, аналогичном установленному Трудовым кодексом РФ.

отношения организации с контрагентами оформлены договорами возмездного оказания услуг, выполнение работ (оказание услуг) - актами выполненных работ, выплата вознаграждения - расходными кассовыми ордерами;

заключенные обществом и самозанятыми гражданами или ИП договоры оказания услуг были направлены на обеспечение деятельности общества в соответствии с его основным видом деятельности, при этом в штате организации был только один сотрудник (директор);

договоры предусматривали систематическое исполнение услуг с их регулярной оплатой 1-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, при этом предмет договоров содержал четкое указание на специальности и профессии: бухгалтер, кассир, менеджер-логист, а также на конкретный вид поручаемой работнику работы. Кроме того, на бухгалтера, кассира, логиста, бригадира, слесаря возложена материальная ответственность за недостачу вверенного им имущества, а также за ущерб, возникший у заказчика в результате возмещения им ущерба иными лицами;

все заключенные обществом договоры носили не разовый, а систематический характер (договоры с физическими лицами заключались на календарный год или до окончания календарного года, по окончании календарного года или в начале года все договоры перезаключались в виде оформления идентичного или аналогичного договора);

привлеченные обществом по договорам возмездного оказания услуг физические лица, имеющие статус ИП или самозанятого, на протяжении продолжительного периода времени ежедневно (кроме воскресенья) оказывали свои услуги в течение полного рабочего дня в соответствии с графиком приема лома металлов с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. При этом оставить рабочее место можно было при уведомлении руководства общества. То есть предприниматели обязаны были соблюдать график работы общества;

условием заключения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами являлась их регистрация в качестве ИП. При прекращении оказания услуг обществу индивидуальные предприниматели прекращали свою предпринимательскую деятельность и снимались с регистрационного учета;

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО, за ИП представлялись в налоговый орган централизованно по телекоммуникационным каналам связи в один период по доверенностям предпринимателей за подписью законного представителя организации. В декларациях по налогу при УСНО объект “доходы” в основном соответствовал сумме доходов, полученных от организации.

Судебная практика показала, что суды довольно пассивно отнеслись к презумпции трудовых отношений, несмотря на явные признаки перечисления заработной платы дважды в месяц (я помню про оплаты одинаковой суммы один раз в месяц), ведения табелей рабочего времени и предоставления прочих гарантий своим “якобы” нештатным работникам. Чаще всего суды, отказывая в переквалификации ГПД в трудовой договор, указывали на отсутствие в ГПД обязательных условий трудового договора, предусмотренных в статье 57 Трудового кодекса (Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 30.03.2016 по делу N 33-1205/2016, апелляционное определение СК по гражданским делам Ярославского областного суда от 16.05.2016 по делу N 33-3394/2016).

Но есть и отрицательная практика Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2016 N 08АП-8593/2016, Постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.10.2016 N Ф02-5659/2016 по делу N А58-547/2016, а в дальнейшем они были подтверждены Определением Верховного Суда РФ от 27.02.2017 N 302-КГ17-382, которым отказано в передаче дела N А58-547/2016, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.03.2017 N Ф09-311/17 по делу N А76-24593/2015.

Вот еще. Показательным решением стало дело Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) N А58-547/2016, в котором, несмотря на привлечение по гражданско-правовым договорам индивидуальных предпринимателей, отсутствие на предприятии какой-либо кадровой документации, суды все равно пришли к выводу о том, что действительным экономическим смыслом деятельности привлекаемых обществом предпринимателей являлось осуществление ими трудовых функций в качестве наемных работников. В деле было установлено, что в договорах с индивидуальными предпринимателями указывался график работы, прописывались должности и специальности, предусматривалась материальная ответственность, договоры носили не разовый, а систематический характер. Привлеченные обществом предприниматели в своей деятельности пользовались принадлежащими организации помещениями, оборудованием безвозмездно. Верховный Суд РФ согласился с выводами налогового органа о том, что организация создала незаконную “схему” минимизации налогообложения, заключая договоры гражданско-правового характера со своими работниками, зарегистрированными как ИП. В связи с этим инспекция доначислила компании НДС, налог на прибыль, НДФЛ, пени и штрафы (Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2017 по делу N 302-КГ17-382).

Представленная судебная практика также относится к самозанятым гражданам.