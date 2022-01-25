Госконтракт не подписали вовремя из-за болезни директора — в РНП нет оснований для включения

ФАС: госконтракт не подписали вовремя из-за болезни директора — оснований для включения в РНП нет. Но обратите внимание на то, что этот спор связан с ГосОборонЗаказом.

Победитель не подписал контракт в срок. Заказчик признал его уклонившимся.

Контролеры не стали включать сведения в РНП, поскольку победитель своевременно:

● не выполнил свои обязательства из-за того, что уполномоченный на это сотрудник (директор) заболел. В больничном листе есть даты нетрудоспособности, которые выпадали на период подписания контракта;

● оформил обеспечение контракта;

● сообщил заказчику о причине просрочки.

Сходную позицию занимает, в частности, Ульяновское УФАС (см. Решение Ульяновского УФАС России от 21.05.2021 по делу N РНП-73-58).

В практике есть и другое мнение (см. Постановление Второго ААС от 26.11.2021 N 02АП-8438/2021 по делу N А31-7855/2021), отметили специалисты КонсультантПлюс.

Решение ФАС России от 03.12.2021 по делу N 21/44/104/573ГОЗ