У заказчика закончились деньги — оснований не платить по госконтракту нет

Недостаток финансирования не должен влиять на оплату принятых ТРУ по контракту. Такая причина не повод не оплачивать фактически оказанные услуги.
P. S. от автора:
По всей видимости будет повсеместно неоплата контрактов под различными предлогами, в том числе через непринятие ТРУ, препятствие исполнения, неподписание или невозврат актов приемки, от которых идут сроки оплаты (речь не про «электронную» приёмку), выдумывание некачественных или недопоставок ТРУ.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 04.02.2022 по делу № А78-5418/2021.