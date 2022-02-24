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У заказчика закончились деньги — оснований не платить по госконтракту нет

Для рубрики Налоговые споры
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Недостаток финансирования не должен влиять на оплату принятых ТРУ по контракту. Такая причина не повод не оплачивать фактически оказанные услуги.

P. S. от автора:

По всей видимости будет повсеместно неоплата контрактов под различными предлогами, в том числе через непринятие ТРУ, препятствие исполнения, неподписание или невозврат актов приемки, от которых идут сроки оплаты (речь не про «электронную» приёмку), выдумывание некачественных или недопоставок ТРУ.

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 04.02.2022 по делу № А78-5418/2021.

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Константин Чупырь
Константин Чупырь
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