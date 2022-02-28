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Товары из Донецка и Луганска приравнены к российским для целей госзакупок

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С 18 февраля 2022 г. товары из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приравнены к российской продукции, об это сообщается в Постановлении Правительства № 201 от 17.02.2022 о мерах по реализации Указа президента № 657 от 15.11.2021. В этом указе прописаны меры гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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Константин Чупырь
Константин Чупырь
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