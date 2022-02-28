С 18 февраля 2022 г. товары из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приравнены к российской продукции, об это сообщается в Постановлении Правительства № 201 от 17.02.2022 о мерах по реализации Указа президента № 657 от 15.11.2021. В этом указе прописаны меры гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Популярные публикации
-
Инспекция не вправе проводить выемку у возможно взаимозависимого контрагента
70 0
-
Интересное по налогам из обзора ВС РФ № 4 (2021)
69 0
-
У заказчика закончились деньги — оснований не платить по госконтракту нет
75 0
-
Суд приостановил исполнение решения налоговиков
83 0
-
Консультации по Госзакупкам 44-ФЗ 223-ФЗ на сайте Klerk.ru
16 0
-
Товары из Донецка и Луганска приравнены к российским для целей госзакупок
2 0