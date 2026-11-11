В России через 11 дней биржи смогут торговать криптовалютами: что нужно знать

С 22 ноября 2026 года российские биржи смогут проводить организованные торги криптовалютами. Для этого площадкам предстоит согласовать правила с Банком России и подготовить необходимую инфраструктуру. Московская биржа планирует начать пилотные операции 1 декабря.
Новый рынок должен объединить криптовалюты и привычную российским инвесторам биржевую инфраструктуру. Однако массового перехода пользователей популярных иностранных криптобирж ожидать не стоит. У отечественных площадок есть преимущества, но также существенные ограничения.
Эксперты ЦИФКОМ выяснили, кому будет интересен новый рынок, какие возможности он откроет и с какими рисками столкнутся его участники.
Как будут работать российские криптобиржи
Указание Банка России № 8622-У устанавливает требования к организованным торгам цифровыми валютами и цифровыми правами.
Биржи должны будут:
регистрировать участников торгов, включая брокеров и доверительных управляющих;
вести реестры заявок и сделок;
контролировать проведение операций;
рассчитывать текущую, средневзвешенную, рыночную цены и цену закрытия криптовалют;
передавать регулятору информацию о ходе торгов и их результатах.
22 ноября — дата вступления новых требований в силу, а не обязательного запуска всех площадок. Московская биржа планирует начать пилотные торги 1 декабря.
На первом этапе инвесторам предложат Bitcoin, Ethereum и USDT. Торговая сессия будет проходить с 06:50 до 23:50 по московскому времени. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты после тестирования, с лимитом 300 тыс. рублей в год через одного брокера.
Потенциальный пользователь
Основная аудитория российских площадок — не столько опытные криптотрейдеры, сколько инвесторы и организации, которым важна работа в регулируемой финансовой системе.
Можно выделить три группы:
Частные инвесторы. Действующие клиенты российских брокеров, которые хотят добавить криптовалюты в свой портфель, не осваивая отдельные международные сервисы.
Квалифицированные инвесторы. Участники с крупным капиталом, заинтересованные в новых инструментах и прозрачном учете активов.
Бизнес и финансовые организации. Банки, брокеры и компании, которым нужны регулируемая инфраструктура, понятные расчеты и контроль рисков.
Для последней группы особенно важен комплаенс. Идентификация клиента сама по себе не гарантирует безопасность криптовалюты, которую он приносит на площадку.
Поэтому финансовым организациям понадобятся инструменты AML/KYT-аналитики. Решения ЦИФКОМ помогают проверять адреса и транзакции, оценивать риски контрагентов и исследовать связи между кошельками. Это позволяет проверять не только личность клиента, но и происхождение его активов.
Преимущества и недостатки российских площадок
У нового рынка есть несколько потенциальных преимуществ:
Российская юрисдикция. Операции проводятся через регулируемых посредников в рамках отечественного законодательства.
Привычная инфраструктура. Клиенты смогут использовать существующие брокерские сервисы.
Централизованные расчеты. Биржевая и клиринговая инфраструктура обеспечивает единый порядок исполнения сделок.
Документирование операций. Инвесторам и компаниям будет проще формировать историю сделок и подтверждать операции для финансового учета.
Однако есть и существенные минусы:
Небольшой выбор активов. На старте Московская биржа предлагает только BTC, ETH и USDT.
Ограниченное время торгов. Международный крипторынок работает круглосуточно, а российская площадка будет закрываться на ночь.
Неопределенная ликвидность. Небольшие обороты могут привести к широким спредам и сложностям с исполнением крупных заявок.
Ограничения на распоряжение активами. Российская модель не предполагает привычной пользователям международных криптобирж свободы переводов между кошельками и P2P-операций.
Санкционные риски. Работа через российскую инфраструктуру может осложнить дальнейшее использование криптовалюты за рубежом.
Последний пункт заслуживает отдельного внимания. Некоторые иностранные финансовые организации могут с повышенной осторожностью относиться к активам, прошедшим через российские криптосервисы.
Например, с 24 мая 2026 года в ЕС действует запрет на прямые и косвенные операции с криптопровайдерами, зарегистрированными в России. Поэтому перевод средств через такую инфраструктуру может создать проблемы при последующем взаимодействии с европейскими сервисами.
Важно понимать, что сам факт прохождения криптовалюты через российскую биржу не делает ее автоматически незаконной или санкционной. Но происхождение средств и история транзакций могут стать основанием для дополнительных проверок, задержки зачисления или отказа в обслуживании. Многое зависит от конкретного посредника, адресов в цепочке и применимых санкционных требований.
Для инвестора это дополнительный фактор риска: перед использованием российской площадки стоит учитывать не только условия покупки, но и то, насколько легко будет распоряжаться активами за ее пределами.
Почему пользователи международных бирж не станут массово переходить на российские
Для человека, который просто хочет купить Bitcoin или Ethereum и держать их в инвестиционном портфеле, отечественная площадка может оказаться удобной.
Но активные криптопользователи привыкли к гораздо более широким возможностям:
сотни торговых пар и новые токены;
спотовая и фьючерсная торговля;
P2P-операции;
стейкинг и другие дополнительные инструменты;
круглосуточный доступ к торгам;
свободное перемещение активов между кошельками и сервисами.
Российский рынок пока не предлагает сопоставимого набора возможностей.
Поэтому для инвестора, который совершает несколько операций в месяц, новая инфраструктура может стать удобной альтернативой. Для активного трейдера она вряд ли заменит привычные международные платформы.
Выживут ли криптоподразделения российских бирж
Создать торговую инфраструктуру и получить согласование регулятора недостаточно. Площадкам предстоит привлечь клиентов и обеспечить оборот.
Основные источники спроса:
действующая брокерская аудитория;
квалифицированные инвесторы;
профессиональные участники финансового рынка;
корпоративные клиенты.
Криптовалютное направление может приносить доход не только от торговых комиссий, но и от депозитарного обслуживания, клиринга и сопутствующих услуг.
Однако без покупателей и продавцов не будет ликвидности. Широкие спреды и сложное исполнение заявок могут отпугнуть клиентов.
Еще один фактор конкурентоспособности — качество контроля рисков. При увеличении количества операций биржам потребуется автоматизированная проверка транзакций и возможность расследовать подозрительные переводы.
Для этого используются KYT-системы и инструменты блокчейн-аналитики. Например, решения ЦИФКОМ.
Такая инфраструктура помогает комплаенс-командам принимать обоснованные решения, а не полагаться исключительно на автоматические блокировки.
Если розничный спрос окажется небольшим, криптоподразделения могут остаться дополнительным направлением внутри банковских и брокерских групп. Для самостоятельного развития им понадобятся институциональные клиенты, ликвидность и работающая система управления рисками.
Что в итоге
Появление организованных торгов — важный шаг для российской финансовой системы. Криптовалюты получают возможность встроиться в привычную инфраструктуру бирж, брокеров, депозитариев и клиринговых организаций.
Однако регулирование само по себе не создает конкурентоспособный продукт. Российским площадкам предстоит доказать, что они могут предложить привлекательные комиссии, достаточную ликвидность, удобный сервис и надежную защиту операций.
Основной аудиторией нового рынка, вероятнее всего, станут частные инвесторы, квалифицированные участники и финансовые организации, которым важна российская юрисдикция.
При этом международные криптобиржи сохранят преимущество для пользователей, которым нужны широкий выбор активов, круглосуточная торговля и свобода операций.
Отдельное значение приобретет AML-контроль. Проверка происхождения криптовалюты, мониторинг транзакций и исследование подозрительных связей станут необходимыми элементами инфраструктуры нового рынка.
Успех российских криптобирж будет зависеть не от количества объявленных запусков, а от реального спроса, ликвидности и доверия клиентов.