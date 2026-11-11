В России через 11 дней биржи смогут торговать криптовалютами: что нужно знать

С 22 ноября 2026 года российские биржи смогут проводить организованные торги криптовалютами. Для этого площадкам предстоит согласовать правила с Банком России и подготовить необходимую инфраструктуру. Московская биржа планирует начать пилотные операции 1 декабря.

Новый рынок должен объединить криптовалюты и привычную российским инвесторам биржевую инфраструктуру. Однако массового перехода пользователей популярных иностранных криптобирж ожидать не стоит. У отечественных площадок есть преимущества, но также существенные ограничения.

Эксперты ЦИФКОМ выяснили, кому будет интересен новый рынок, какие возможности он откроет и с какими рисками столкнутся его участники.