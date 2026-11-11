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В России через 11 дней биржи смогут торговать криптовалютами: что нужно знать

В России через 11 дней биржи смогут торговать криптовалютами: что нужно знать

С 22 ноября российские биржи смогут запускать торги криптовалютами. Разбираем условия, перспективы и риски нового рынка.

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С 22 ноября 2026 года российские биржи смогут проводить организованные торги криптовалютами. Для этого площадкам предстоит согласовать правила с Банком России и подготовить необходимую инфраструктуру. Московская биржа планирует начать пилотные операции 1 декабря.

Новый рынок должен объединить криптовалюты и привычную российским инвесторам биржевую инфраструктуру. Однако массового перехода пользователей популярных иностранных криптобирж ожидать не стоит. У отечественных площадок есть преимущества, но также существенные ограничения.

Эксперты ЦИФКОМ выяснили, кому будет интересен новый рынок, какие возможности он откроет и с какими рисками столкнутся его участники.

Как будут работать российские криптобиржи

Указание Банка России № 8622-У устанавливает требования к организованным торгам цифровыми валютами и цифровыми правами.

Биржи должны будут:

  • регистрировать участников торгов, включая брокеров и доверительных управляющих;

  • вести реестры заявок и сделок;

  • контролировать проведение операций;

  • рассчитывать текущую, средневзвешенную, рыночную цены и цену закрытия криптовалют;

  • передавать регулятору информацию о ходе торгов и их результатах.

22 ноября — дата вступления новых требований в силу, а не обязательного запуска всех площадок. Московская биржа планирует начать пилотные торги 1 декабря.

На первом этапе инвесторам предложат Bitcoin, Ethereum и USDT. Торговая сессия будет проходить с 06:50 до 23:50 по московскому времени. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты после тестирования, с лимитом 300 тыс. рублей в год через одного брокера.

Потенциальный пользователь

Основная аудитория российских площадок — не столько опытные криптотрейдеры, сколько инвесторы и организации, которым важна работа в регулируемой финансовой системе.

Можно выделить три группы:

  • Частные инвесторы. Действующие клиенты российских брокеров, которые хотят добавить криптовалюты в свой портфель, не осваивая отдельные международные сервисы.

  • Квалифицированные инвесторы. Участники с крупным капиталом, заинтересованные в новых инструментах и прозрачном учете активов.

  • Бизнес и финансовые организации. Банки, брокеры и компании, которым нужны регулируемая инфраструктура, понятные расчеты и контроль рисков.

Для последней группы особенно важен комплаенс. Идентификация клиента сама по себе не гарантирует безопасность криптовалюты, которую он приносит на площадку.

Поэтому финансовым организациям понадобятся инструменты AML/KYT-аналитики. Решения ЦИФКОМ помогают проверять адреса и транзакции, оценивать риски контрагентов и исследовать связи между кошельками. Это позволяет проверять не только личность клиента, но и происхождение его активов.

Преимущества и недостатки российских площадок

У нового рынка есть несколько потенциальных преимуществ:

  • Российская юрисдикция. Операции проводятся через регулируемых посредников в рамках отечественного законодательства.

  • Привычная инфраструктура. Клиенты смогут использовать существующие брокерские сервисы.

  • Централизованные расчеты. Биржевая и клиринговая инфраструктура обеспечивает единый порядок исполнения сделок.

  • Документирование операций. Инвесторам и компаниям будет проще формировать историю сделок и подтверждать операции для финансового учета.

Однако есть и существенные минусы:

  • Небольшой выбор активов. На старте Московская биржа предлагает только BTC, ETH и USDT.

  • Ограниченное время торгов. Международный крипторынок работает круглосуточно, а российская площадка будет закрываться на ночь.

  • Неопределенная ликвидность. Небольшие обороты могут привести к широким спредам и сложностям с исполнением крупных заявок.

  • Ограничения на распоряжение активами. Российская модель не предполагает привычной пользователям международных криптобирж свободы переводов между кошельками и P2P-операций.

  • Санкционные риски. Работа через российскую инфраструктуру может осложнить дальнейшее использование криптовалюты за рубежом.

Последний пункт заслуживает отдельного внимания. Некоторые иностранные финансовые организации могут с повышенной осторожностью относиться к активам, прошедшим через российские криптосервисы.

Например, с 24 мая 2026 года в ЕС действует запрет на прямые и косвенные операции с криптопровайдерами, зарегистрированными в России. Поэтому перевод средств через такую инфраструктуру может создать проблемы при последующем взаимодействии с европейскими сервисами.

Важно понимать, что сам факт прохождения криптовалюты через российскую биржу не делает ее автоматически незаконной или санкционной. Но происхождение средств и история транзакций могут стать основанием для дополнительных проверок, задержки зачисления или отказа в обслуживании. Многое зависит от конкретного посредника, адресов в цепочке и применимых санкционных требований.

Для инвестора это дополнительный фактор риска: перед использованием российской площадки стоит учитывать не только условия покупки, но и то, насколько легко будет распоряжаться активами за ее пределами.

Почему пользователи международных бирж не станут массово переходить на российские

Для человека, который просто хочет купить Bitcoin или Ethereum и держать их в инвестиционном портфеле, отечественная площадка может оказаться удобной.

Но активные криптопользователи привыкли к гораздо более широким возможностям:

  • сотни торговых пар и новые токены;

  • спотовая и фьючерсная торговля;

  • P2P-операции;

  • стейкинг и другие дополнительные инструменты;

  • круглосуточный доступ к торгам;

  • свободное перемещение активов между кошельками и сервисами.

Российский рынок пока не предлагает сопоставимого набора возможностей.

Поэтому для инвестора, который совершает несколько операций в месяц, новая инфраструктура может стать удобной альтернативой. Для активного трейдера она вряд ли заменит привычные международные платформы.

Выживут ли криптоподразделения российских бирж

Создать торговую инфраструктуру и получить согласование регулятора недостаточно. Площадкам предстоит привлечь клиентов и обеспечить оборот.

Основные источники спроса:

  • действующая брокерская аудитория;

  • квалифицированные инвесторы;

  • профессиональные участники финансового рынка;

  • корпоративные клиенты.

Криптовалютное направление может приносить доход не только от торговых комиссий, но и от депозитарного обслуживания, клиринга и сопутствующих услуг.

Однако без покупателей и продавцов не будет ликвидности. Широкие спреды и сложное исполнение заявок могут отпугнуть клиентов.

Еще один фактор конкурентоспособности — качество контроля рисков. При увеличении количества операций биржам потребуется автоматизированная проверка транзакций и возможность расследовать подозрительные переводы.

Для этого используются KYT-системы и инструменты блокчейн-аналитики. Например, решения ЦИФКОМ.

Такая инфраструктура помогает комплаенс-командам принимать обоснованные решения, а не полагаться исключительно на автоматические блокировки.

Если розничный спрос окажется небольшим, криптоподразделения могут остаться дополнительным направлением внутри банковских и брокерских групп. Для самостоятельного развития им понадобятся институциональные клиенты, ликвидность и работающая система управления рисками.

Что в итоге

Появление организованных торгов — важный шаг для российской финансовой системы. Криптовалюты получают возможность встроиться в привычную инфраструктуру бирж, брокеров, депозитариев и клиринговых организаций.

Однако регулирование само по себе не создает конкурентоспособный продукт. Российским площадкам предстоит доказать, что они могут предложить привлекательные комиссии, достаточную ликвидность, удобный сервис и надежную защиту операций.

Основной аудиторией нового рынка, вероятнее всего, станут частные инвесторы, квалифицированные участники и финансовые организации, которым важна российская юрисдикция.

При этом международные криптобиржи сохранят преимущество для пользователей, которым нужны широкий выбор активов, круглосуточная торговля и свобода операций.

Отдельное значение приобретет AML-контроль. Проверка происхождения криптовалюты, мониторинг транзакций и исследование подозрительных связей станут необходимыми элементами инфраструктуры нового рынка.

Успех российских криптобирж будет зависеть не от количества объявленных запусков, а от реального спроса, ликвидности и доверия клиентов.

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