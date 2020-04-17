Что делать с дебиторской задолженностью по услугам ЖКХ?

До конца года в стране введен мораторий на начисление штрафов и пеней за неоплату услуг ЖКХ. Суммы дебиторской задолженности возрастут многократно, а значит, в разы увеличатся объемы работ по взысканию.

Поэтому уже сейчас управляющим компаниям стоит задуматься о том, как отладить систему взаимодействия с должниками, чтобы избежать ошибок и всегда иметь актуальные данные по суммам.

С такой проблемой, например, столкнулись наши клиенты – компания «Бетотек-сервис». Учёт начислений по ЖКХ вёлся в конфигурации «1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», однако блок работы с дебиторкой данной программы не использовался. Специалистам отдела взыскания было удобнее вести документацию не в 1С, а в собственных Google-таблицах, там же формировался отчёт по взысканию.

Юристы самостоятельно вели расчёт суммы долга и суммы пени, а также госпошлины и судебных издержек. Списание долгов в программе также производилось вручную.

Можно ли настроить единую систему работы с должниками, которая включала бы скоординированную работу отдела взыскания и отдела начисления, используя потенциал программ 1С?

С таким вопросом руководство ООО «Бетотек-сервис» обратилось в компанию «Сканд». Мы провели несколько встреч, побеседовали с разными отделами и специалистами, выявили потребности, обсудили проблемы.

Как выяснилось, функционала «1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» для этих целей было вполне достаточно, однако в блоке работы с должниками требовались дополнительные настройки, чтобы юристы, работая в 1С, формировали необходимые им отчёты.

Что потребовалось сделать совместными усилиями

1. Выстроить регламент работы, который определяет работу порядок работы с дебиторской задолженностью, объединив и упорядочив работу бухгалтерии, отдела по взысканию задолженности, диспетчерской, IT-отдела.

2. Провести анализ дебиторской задолженности по разным критериям из имеющихся данных. Разделить в единой базе должников по портфелям, исходя из сроков задолженности, методов и инструментов взыскания с учётом законодательства и текущих технологий.

Что мы сделали:

1) Помогли с переносом всех текущих документов взыскания в 1С

2) Провели необходимую доработку программы - настройку обработки, которая связала документы регистрации оплаты, документы начисления и документы взыскания;

3) Написали подробные инструкции и провели обучение специалистов работе в 1С

Результат для наших клиентов:

1. Разнесение оплат стало автоматическим как по исполнительным листам, так и по тем суммам, что жители оплачивали через систему «Город».

2. Ушли от расчётов вручную, таким образом снизилась вероятность ошибки в работе, разгрузили специалистов отдела взыскания.

3. Выстроили список показателей и критериев отбора для оценки дебиторской задолженности, а также для оценки эффективности отдела взыскания.

4. Получение информации о дебиторской задолженности стало происходить в режиме онлайн (раньше построение отчётов занимало 3 дня). Тем самым повысилась оперативность оценки перспектив ликвидации задолженности и принятия решения по каждому конкретному лицевому счёту.

5. Повысилась собираемость платежей.

Всё вместе это привело к увеличению оперативность и эффективность исполнения договора по управлению общедомовым имуществом, повышению качества планирования объёмов работ по каждому дому, например, текущего ремонта.

В дальнейших планах - интеграция работы с дебиторской задолженности с CRM и настройка работы «в одном окне».

А вы достаточно эффективно используете свою 1С в работе с дебиторской задолженностью?

Проверьте себя – посмотрите наше обучающее видео «Модуль работы с должниками в "1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК":

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