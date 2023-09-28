Какие штрафы по воинскому учету заработают с 1 октября и как их избежать

Правила воинского учета сильно изменятся: новый закон вводит множество поправок и множество новых штрафов. Давайте разбираться, как надо работать, чтобы не нарушать.

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Кто должен вести воинский учет работников

Вести воинский учет сотрудников обязан каждый работодатель, если среди них есть военнообязанные. Исключений для работников-совместителей нет (ст. 8 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

ИП при этом воинский учет вести не должны.

За последние полгода система воинского учета в России сильно изменилась. Об этом мы писали в статье Реформа воинского учета: что нужно знать работодателям и военнообязанным

Кто из сотрудников не подлежит воинскому учету

К таким категориям относят:

всех женщин без военно-учетных специальностей;

граждан, находящихся на воинской службе;

граждан, не живущих в России постоянно;

пребывающих в запасе офицеров ФСБ и Службы внешней разведки;

имеющих освобождение по ст. 23 53-ФЗ.

По каким документам вести учет

Руководствоваться нужно вот таким списком:

ст. 8 Закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ

ст. 8 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719

Приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700

«Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях»

У воинского учета есть несколько разных аспектов, и для каждого из них нужно учитывать разные нюансы законодательства. С 1 октября к ним добавился еще один документ.

Подробнее о воинском учете без штрафов мы писали в статье 25 вопросов по воинскому учету

Какие изменения произошли в законодательстве

Речь про поправки в КоАП РФ, которые влекут за собой целый ряд изменений по воинскому учету.

Главная причина тому – огромные штрафы, которые заработают с 1 октября.

Какие теперь будут штрафы для работодателей

Разберем по порядку каждую новую статью.

Статья 21.1 КоАП РФ

За что оштрафуют: если вы не представили в военный комиссариат списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

Что меняется: теперь за непредставление списков граждан любым лицом могут привлечь к ответственности. Штраф для должностных лиц теперь будет 40 000-50 000 рублей. Штраф для организаций – 350 000-400 000 рублей.

Статья 21.2 КоАП РФ

За что оштрафуют: если вы не оповестили сотрудников о вызове их по повестке военного комиссариата.

Что меняется: штраф для должностных лиц теперь будет от 40 000 до 50 000 рублей. Штраф для юридических лиц – от 350 000 до 400 000 рублей.

Статья 19.25 КоАП РФ

За что оштрафуют: если вы не представили технику или транспорт – то есть не исполнили военно-транспортные мобилизационные обязанности.

Что меняется: теперь будет предупреждение или штраф за непредставление техники, транспорта:

· для граждан – от 15 000 до 25 000 рублей;

· для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей;

· для юридических лиц – от 350 000 до 400 000 рублей.

Статья 19.38 КоАП РФ

За что оштрафуют: если вы не оказали содействие военкоматам при объявлении мобилизации

Это новая статья, состоит из двух частей.

Часть первая. Штраф за не оповещение о выданных повестках, воспрепятствование явки граждан по повестке:

для организаций – от 400 тысяч до 500 тысяч рублей;

на должностное лицо – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.

Часть вторая. Штраф за не поставку техники на сборные пункты по плану мобилизации:

для должностных лиц – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Статья 21.4 КоАП РФ

За что оштрафуют: если вы не сообщили сведения о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.

Что меняется: теперь штраф за непредставление списков военнообязанных для должностных лиц составит от 40 000 до 50 000 рублей.

Новые штрафы для сотрудников

Поправки в КоАП внесли не только для работодателей, но и для самих сотрудников. Вот какие это новые статьи.

Статья 21.5 КоАП РФ

За что оштрафуют: если сотрудники не исполнили обязанности по воинскому учету.

Что меняется: штрафы будут такие:

неявка гражданина – штраф от 10 000 до 30 000 рублей;

несообщение об изменении сведений о себе – штраф от 1000 до 5 000 рублей;

несообщение о выезде из РФ на срок более полугода или въезде – штраф от 5 000 до 15 000 рублей;

несообщение о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства – штраф от 10 000 до 20 000 рублей.

Статья 21.6 КоАП РФ

За что оштрафуют: если подлежащие воинскому учету сотрудники уклонились от медицинского обследования.

Что меняется: штраф за уклонение от медосвидетельствования составит от 15 000 до 25 000 рублей.

Статья 21.7 КоАП РФ

За что оштрафуют: если умышленно испортили или уничтожили документы воинского учета.

Что меняется: штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

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Как вести воинский учет, чтобы не платить штрафы

Вот несколько понятных этапов, по которым нужно идти, чтобы воинский учет был без нареканий.

Шаг 1. Определите, на кого возложить ведение воинского учета

Обязанности вести воинский учет возложите приказом. Число работников, осуществляющих воинский учет в организациях, должно отвечать нормам из таблицы.

Кто ведет воинский учет Условие 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству При наличии на воинском учете менее 500 граждан 1 освобожденный работник При наличии на воинском учете от 500 до 2000 граждан 2 освобожденных работника При наличии на воинском учете от 2000 до 4000 граждан 1 освобожденный работник На каждые последующие 3000 граждан, состоящих на воинском учете

Если не требуется выделять отдельно человека, можно возложить обязанности в порядке внутреннего совмещения.

Шаг 2. Определите работников, подлежащих воинскому учету

К таким относятся:

мужчины от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе;

мужчины, пребывающие в запасе;

уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил РФ;

успешно завершившие обучение в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров, сержантов, старшин, матросов запаса;

успешно завершившие обучение на военных кафедрах при вузах по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса;

не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва;

не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва или не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет;

уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

женщины с военно-учетными специальностями.

Шаг 3. Издайте локальный нормативный акт по организации воинского учета

Для описания всех текущих моментов, связанных с организацией воинского учета, допустимо издать внутренний ЛНА «Положение о воинском учете в организации».

Шаг 4. Определите, какие действия необходимо совершать работнику, ответственному за воинский учет

При приеме сотрудника на основании его документов воинского учета заполняют карточку гражданина, подлежащего воинскому учету, по форме №10 (утв. Приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700).

В течение двух недель с даты приема или увольнения военнообязанного в военкомат необходимо подать сведения о нем.

Для воинского учета сотрудников вам нужен следующий перечень документов:

Карточки граждан №10, подлежащих воинскому учету в организации; Картотека указанных карточек; Журнал проверок порядка ведения воинского учета, его пронумеруйте, прошнуруйте, скрепите печатью организации и подписью директора; Списки граждан, пребывающих в запасе; План работы по воинскому учету и бронированию граждан должен быть согласован с военкоматом; Приказ об организации воинского учета.

Карточки граждан ведите в электронном и бумажном виде. Вносить изменения в базу данных электронных карточек и распечатывать их имеет право только работник, ответственный за воинский учет в организации (п. 32 Инструкции по воинскому учету).

Шаг 5. Сдайте отчеты в военкомат

Вот короткая сводка таких отчетов:

Вид отчета/представления сведений Форма/ Срок Сведения о приеме на работу (увольнении) граждан, подлежащих воинскому учету Приложение № 9 к методическим рекомендациям/ В течение двух недель с даты приема на работу и увольнения с работы Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете Приложение № 10 к Методическим рекомендациям/ В течение двух недель с даты получения запроса из соответствующего военного комиссариата муниципального образования и (или) органа местного самоуправления Список граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста Приложение № 11 к Методическим рекомендациям/ Ежегодно, до 15 сентября Список граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году Приложение № 11 к Методическим рекомендациям/ Ежегодно, до 1 ноября

Дополнительно ежегодно нужно проводить сверки с военкоматами по установленным ими времени и дате. Сверка нужна, чтобы уточнить сведения, указанные в разделе II «Сведения о воинском учете» личной карточки, а также следующие данные:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

место рождения;

образование;

должность (профессия);

семейное положение и состав семьи;

состояние здоровья;

основные антропометрические данные;

прохождение военных сборов;

адрес места жительства (пребывания), номера контактных телефонов.

Выводы и рекомендации

Правила воинского учета в организациях изменились некритично: главным образом, произошло ужесточение системы штрафов. Ориентируясь на них, уделите особое внимание тем моментам, где существуют риски нарушений.

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