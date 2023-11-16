Камеральная проверка 6-НДФЛ: как проходит и какие могут быть ошибки

Налоговики уже начали камеральные проверки по расчету 6-НДФЛ. Об успешной проверке налоговая не сообщает, а вот если есть ошибки, вы получите акт и штраф. Как проверяют отчет и что делать, если не согласны с результатами?

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Сколько длится камеральная проверка

Расчет 6-НДФЛ проверяют три месяца с даты его предоставления. Этот срок не продлевается, не приостанавливается, так как Налоговый кодекс оснований для этого не содержит.

Спустя три месяца в соответствующее число камеральная налоговая проверка 6-НДФЛ считается оконченной.

Что такое контрольные соотношения

Расчет по форме 6-НДФЛ проверяют по контрольным соотношениям — специальным цифрам для проверки. Для этого проверяют, как соотносятся:

показатели в различных строках 6-НДФЛ;

показатели строк расчета 6-НДФЛ и справок о доходах;

показатели расчета 6-НДФЛ и сведения, указанные в уведомлениях о вычетах по НДФЛ;

сведения из 6-НДФЛ и показатели расчета по страховым взносам;

средняя зарплата, рассчитанная за год, МРОТ и средняя зарплата по отрасли в регионе.

Совет: перед сдачей расчета сами проверьте цифры по контрольным соотношениям налоговой. Пользуйтесь письмом ФНС т 18.02.2022 № БС-4-11/1981@.

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Какие ошибки могут быть в 6-НДФЛ

Проверив 6-НДФЛ по контрольным соотношениям и не обнаружив в нем ошибок, налоговые инспекторы не могут далее затребовать у вас какие-либо дополнительные документы, так как в Налоговом кодексе на это действие установлен прямой запрет (п. 7 ст. 88 НК).

Дальнейшую проверку расчета будут проводить только на основании уже имеющихся у налоговиков документов. Если же ваш расчет будет содержать ошибки или несоответствия с теми сведениями, которые указаны в других отчетах, у вас могут потребовать пояснения или подачу уточненки (п. 3 ст. 88 НК).

У налогового агента есть право приложить к пояснениям налоговые и бухгалтерские регистры, а также иные документы, которые должны подтвердить правильность сведений, отраженных в 6-НДФЛ.

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Какие могут быть нарушения и какие будут штрафы

Если налоговая инспекция выявит неудержанный или неперечисленный налог на доходы физических лиц или другие правонарушения, за которые предусмотрен штраф — составят акт камеральной налоговой проверки. Все нарушения в нем опишут.

Например, если нарушили срок предоставления расчета, могут оштрафовать на 1 000 рублей за каждый месяц просрочки, начиная со дня наступления срока предоставления и заканчивая днем, когда его фактически предоставили.

Внимание! ФНС имеет право приостановить операции по вашим банковским счетам, в том числе переводы электронных денежных средств, если расчет не предоставлен по истечении 20 рабочих дней после наступления срока сдачи.

Кроме того, могут наказать и работника компании, который является ответственным за предоставление расчета. Штраф может составлять от 300 до 500 рублей согласно КоАП. Также есть налоговый штраф, применяемый за ошибки и недостоверные сведения, он составляет 500 рублей (п. 1 ст. 126.1 НК, ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

Что же понимается под недостоверными сведениями?

Это, например, заполненные реквизиты, которые не соответствуют реальности, или некорректные сведения в персональных данных налогоплательщика, в кодах доходов и вычетов, в суммовых показателях. Если эти ошибки не повлекли за собой снижение НДФЛ, который нужно было уплатить в бюджет, налоговая может снизить такой штраф.

Можно полностью избежать штрафа. Для этого необходимо самостоятельно найти и устранить ошибки в расчете 6-НДФЛ и направить в налоговую уточненный расчет еще до того, как налоговая сама обнаружит нарушения. В этом случае штраф к компании может не применяться.

Если организация должна была направить расчет в электронной форме, однако предоставила его на бумажном носителе, ее могут привлечь к ответственности в виде налогового штрафа в сумме 200 рублей. Напомню, что расчет 6-НДФЛ предоставляется по телекоммуникационным каналам связи, если выплачивался доход более чем 10 физическим лицам. Если же доход получили 10 и меньше человек, можно направить такой расчет на бумаге.

Полезный материал: Камеральная налоговая проверка в 2023 году: сроки и правила проведения

Материалы налоговой проверки

Акт камеральной налоговой проверки составят при выявлении проверяющими нарушений налогового законодательства. Срок, отведенный для этого, составляет 10 рабочих дней после окончания камеральной проверки. Впоследствии такой акт в течение пяти рабочих дней с момента его составления направляется налоговому агенту.

Как и какие документы предоставить налоговой по требованию, чтобы потом не было проблем, рассказали в статье.

Итоговое решение: можно ли обжаловать

После рассмотрения всех материалов и возражений компании инспекторы выносят итоговое решение. Именно его и можно в дальнейшем обжаловать сначала в вышестоящем налоговом органе, а затем в суде.

Как обжаловать решение налоговой — рассказали в подробной статье о налоговых проверках — 2023.

Внимание! Сразу обжаловать решение в суд нельзя! Установлен обязательный досудебный порядок обжалования.

Важный бонус

Кроме камеральных проверок, некоторые компании проходят через выездные налоговые проверки. Как предупредить такие проверки и понять, что изменить в налоговом учете прямо сейчас, рассказываем в экспертном стриме 16 ноября: подключайтесь по ссылке.

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