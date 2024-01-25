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Право

Риски при договоре с ИП: как суды решают споры с налоговой

Заключение договоров ГПХ с ИП – частая история при подмене трудовых отношений в организациях. Налоговики в таких ситуациях доначисляют налоги, и отбиться от такого доначисления в суде довольно сложно. Расскажем о деле, когда компании это удалось – и посмотрим, как заключить договор с ИП так, чтобы исключить налоговые риски.
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Риски при договоре с ИП: как суды решают споры с налоговой
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Спор о договоре с ИП: суть дела

Общество заключило два договора с ИП: агентский договор и договор о передаче предпринимателю полномочий единоличного исполнительного органа общества.

В этой ситуации предприниматель одновременно являлся единственным участником общества, а директором была его супруга. Это заинтересовало налоговиков и они провели проверку.

Налоговая решила, что договоры, заключенные обществом с предпринимателем, являются фиктивными и прикрывают трудовые отношения.

ИП, привлеченный в качестве агента и управляющего деятельностью общества с передачей полномочий единоличного исполнительного органа фактически не вел самостоятельной предпринимательской деятельности, а являлся наемным работником.

В результате, по мнению налоговой, организация получила необоснованную налоговую выгоду за счет неуплаты НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, по сделке между обществом и предпринимателем налоговики установили факты, свидетельствующие о завышении налогоплательщиком заявленных в рамках УСН расходов по агентскому договору. 

Решением налоговой обществу доначислили налог по УСН, НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы на общую сумму около 1 500 000 рублей. Налогоплательщик не согласился с такими выводами налоговой инспекции и обратился в суд. 

Чтобы понимать все нюансы налогового законодательства в 2024 году, рекомендуем обратиться к статье «Новые поправки в Налоговый кодекс: что меняется с 2024 года».

Что решил суд

Суд согласился с доводом инспекции о наличии отношений взаимозависимости между предпринимателем и обществом, но не обнаружил, что такая взаимозависимость повлияла на исполнение заключенных между ними договоров и привела к возникновению у налогоплательщика необоснованной налоговой выгоды.

Взаимозависимость участников сделок сама по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Она может иметь юридическое значение в целях налогового контроля,  если установлено, что такая взаимозависимость используется участниками сделки для согласованных действий, не обусловленных разумными экономическими или иными причинами (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 11.04.2016 № 308-КГ15-16651 по делу № А63-11506/2014).

В этой ситуации агентский договор и договор управления, заключенные с ИП, стороны реально исполняли, расходы общества по ним являлись экономически обоснованными, поскольку производились для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

ИП в действительности руководил деятельностью организации. Он вел переговоры с клиентами, кадровый и трудовой учет, давал задания сотрудникам, у него была доверенность на совершение операций и получение банковских документов от имени и в интересах общества. Таким образом, он в полном объеме выполнял обязанности, предусмотренные договором управления и агентским договором, без разделения своих действий на деятельность руководителя и деятельность агента.

Вознаграждение, которое получал предприниматель по договорам, он использовал не только в личных целях, но и для исполнения возложенных на него задач. Например, на приобретение объекта недвижимости, который затем был передан обществу в качестве основных средств по договору аренды. Это опровергает выводы налоговой о том, что налогоплательщик выводил деньги из оборота компании, чтобы не платить налоги (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.05.2023 № Ф09-2398/23 по делу № А50-16421/2022).

Как еще может решить суд

В приведенном выше решении суд поддержал налогоплательщика, но судебная практика не всегда складывается в пользу организаций. 

Так, например, в деле № А73-16278/2021 при выездной налоговой проверке инспекция обнаружила, что в организации трудятся всего два сотрудника, у остальных оформлен статус ИП и заключены гражданско-правовые договоры. Причем такие договоры были заключены даже с кладовщиками и торговыми представителями. У ИП других доходов, помимо выплат от организаций нет, оплата труда два раза в месяц в определенные дни, договоры содержат признаки трудовых отношений. Кроме того, некоторым физическим лицам вознаграждение перечислялось с видом платежа «зарплата».

Налоговые инспекторы сочли отношения трудовыми и доначислили среди прочего взносы и НДФЛ. Всего по результатам проверки доначислили 19 671 190 рублей. 

Налогоплательщик пытался оспорить такое решение, но суды поддержали налоговую инспекцию (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.06.2022 № Ф03-2105/2022 по делу № А73-16278/2021).

Еще один вид проблем с налоговый эксперты разобрали в статье «Дробление бизнеса с 2024 года: что проверяют налоговики».

Как минимизировать риски

Чтобы ваши договоры ГПХ не привлекали внимания налоговой, рекомендуем выявлять и исключать признаки трудовых отношений при взаимодействии с гражданами, ИП и самозанятыми. 

Основные признаки трудовых отношений выделены в пункте 17 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15. К ним, в том числе, относятся

  • достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением работодателя;

  • подчинение работника действующим у работодателя ПВТР, графику работы (сменности);

  • обеспечение работодателем условий труда;

  • предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем;

  • оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;

  • выполнение работником трудовой функции за плату;

  • осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;

  • выполнение работником работы только по определенной специальности, квалификации или должности;

  • наличие дополнительных гарантий работнику, установленных законами, иными нормативно — правовыми актами, регулирующими трудовые отношения;

  • выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя;

  • интегрированность работника в организационную структуру работодателя;

  • признание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск.

Обратите внимание! О факте трудовых отношений могут, в том числе, говорить «трудовые формулировки» в договоре. Рекомендуем избегать таких терминов, как «рабочее время», «время отдыха», «место работы» «командировки», «материальная ответственность», «отпуск» и другие, поскольку они характерны исключительно для трудовых отношений. Например, определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 30.04.2020 по делу № 88-8405/2020.

Еще один риск с НДФЛ

С 1 января 2024 года материальная выгода снова облагается НДФЛ. Такая выгода возникает, например, от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше 2/3 ключевой. Есть и другие случаи, когда это происходит.

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