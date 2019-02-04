Все про оптимизацию налогов: от дробления и победы над банками до оптимизации на самозанятых

Хочу подробно рассказать о семинаре «Бизнес в эпоху перемен:реальная оптимизация налогов». Мы даем информацию на проверенных кейсах, подробном и понятном анализе судебки, приглашаем тайного гостя из госорганов и отвечаем на конкретные вопросы.

Семинар пройдет 27-28 февраля в Санкт-Петербурге. Записаться.

Начинаем с оптимизации налогов в 2018-2019 годах.ДРОБЛЕНИЕ. Бизнесмены стали использовать «обнальные» организации реже, а налоги собирать надо, налоговики в последние несколько лет плотно переключились на так называемое дробление бизнеса. Может сложиться впечатление, что дробление бизнеса и создание группы компаний — это проблема крупного бизнеса, но это не так, например, если у вас есть организация на ОСН и взаимозависимый ИП на упрощенной системе — вы уже в зоне риска, а уже если этот ИП один из соучредителей или генеральный директор, или бывший работник — потенциальные претензии со стороны налоговиков обеспечены. Две истории «сладкого» дробления бизнеса — тут.

А вы знаете, что создать новое направление бизнеса можно без налоговых последствий и обвинений в дробленииКОНТРОЛЬ НАД «ФИЗИКАМИ». Расскажу, как контролируют расходы физлиц. Разберем, насколько законная блокировка переводов физических лиц с карты на карту.РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. Научу правильно анализировать региональную специфику для оценки уровня агрессивности налоговой оптимизации.

ПРОГРАММЫ ФНС. Налоговики активно автоматизируют налоговый контроль. Дам инсайд из ФНС.

БАНКИ. Отдельный блок будет про работу с банками. Можно без проблем победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку. Расскажу, как узнать информацию по «черным спискам» и стоп-листам банков.

ОДНОДНЕВКИ. Подробно остановися на однодневках. Я подчеркиваю, что договор с однодневкой — это не наказуемо. Положительная судебка уже есть. К должной осмотрительности надо подходить по-новому.

Дам 50 способов обоснования цены по сделкам в группе компаний и со сторонними контрагентами.

ПРОВЕРКИ. Большой блок — про налоговые и полицейские проверки бизнеса. Я даю только кейсы, основанные на реальной адвокатской практике.

На семинаре будет специальный тайный гость, действующий сотрудник госорганов. Он ответит на вопросы, кого и как выбирают для проверки.

Кого проверят в первую очередь? Что налоговики точно знают о каждом налогоплательщике (на примере реального предпроверочного анализа организации в 2018 году).

Как себя вести на комиссии по легализации налоговой базы.

Какие оперативно-розыскные мероприятия используют при выявлении налоговых преступлений.

Дам методику правильных ответов на вопросы правоохранителей.

Расскажу, какие основания для возбуждения уголовки на директора, главбуха и учредителя.

Почему важно себя защитить? Потому что уголовки много. На втором месте в списке «предпринимательских составов» — налоговые дела. По ним за первую половину 18 года вынесено 273 приговора, 25 из них с реальным лишением свободы, причем троим на срок от 5 до 8 лет. И лишь 6 человек было оправдано.

На втором дне, 28 февраля — будет много и конкретно про оптимизацию разных налогов.

Смотрите подробную программу семинара.НДС. Какие способы и перспективы «оптимизации» НДС: «ломка НДС» в цепочке контрагентов, «бумажный» НДС, цессии по «бумажному» НДС, замена стоимости неустойкой и т.д.

Расскажу про возможности и недостатки агентирования по НДС.

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ. Дам 19 способов законной оптимизации НДФЛ и взносов.

Заработная плата является существенной частью расходов бизнеса, а налоги с заработной платы составляют 43%: 13% — НДФЛ, 30% — взносы (ОПС — 22%, ОМС — 5,1%, ВНиМ — 2,9%), к тому же как зарплата, так и налоги с нее не уменьшают для организаций и ИП на ОСН, НДС к уплате (20%). Отсюда возникает понятное желание бизнеса снизить «зарплатные» налоги. Об этом знают и налоговые органы, используя комиссию по легализации налоговой базы для борьбы с серыми зарплатами.

ОТДЕЛЬНО — ПРО САМОЗАНЯТЫХ.Основной плюс нового налога — отсутствие необходимости регистрироваться в качестве ИП и сдавать налоговые декларации, что позволило работодателям значительно легче агитировать работника на заключение не трудового договора, а гражданско-правового с самозанятым, без необходимости платить за него НДФЛ и взносы и с возможностью учесть затраты по нему в составе расходов. Если соискатель вакансии, ранее не был сотрудником работодателя (или работал неофициально) и его деятельность не подпадает под ограничения для использования налога на профессиональный доход, формально нарушений закона нет.

Расскажу и про риски.

ИПешники. Ну, и конечно, со всех сторон рассмотрим работу с ИП.

Будет блок и про «бухгалтерские» способы налоговой оптимизации: учетная политика, амортизационная премия, инвестиционный налоговый кредит и т.д.

ОБНАЛИЧКА. Есть безопасные способы законного получения наличных денежных средств собственниками бизнеса.

Эти и другие темы подробно рассмотрим на нашем семинаре 27-28 февраля 2019 года «Реальная оптимизация налогов» в Санкт-Петербурге (с онлайн-трансляцией). Приходите будет интересно.

Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения», руководитель юридической фирмы, налоговый эксперт, автор книги «Реальная налоговая оптимизация»