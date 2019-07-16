Легче подать «уточненку» и доплатить налоги за контрагентов 10 звена, чем судиться. Или нет?

У ст. 54.1 НК РФ пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы день рождения: два года назад она появилась в Налоговом кодексе породив неопределенность: налогоплательщикам станет легче отбиваться от претензий налоговых органов или нет? На вопрос, улучшает ли она положение налогоплательщика в 2018 году, высказался Конституционный суд [1] - нет не улучшает и не имеет обратной силы. Эту же позицию заняли и арбитражные суды.

И тем не менее, за первый квартал 2019 года количество выездных налоговых проверок продолжило снижаться и составило 2585 против 4000 за тот же период годом ранее. Правда выросли суммы доначислений с 20,1 до 23,2 млн. рублей. Но статистика в целом по России очень не показательна: например, за первый квартал 2019 года в Костромской области была проведена всего одна выездная налоговая проверка, по результатам которой была доначислена умопомрачительная сумма – 4 тыс. рублей (это не опечатка), в Кировской области 2 проверки и 779 тыс. рублей доначислений (на двоих) [2].

Сдали даже налоговики столицы – 386 проверок вместо 452 годом ранее и снижение доначислений с 48,4 до 32 млн. рублей.

Может быть налогоплательщикам и правда стало легче жить? Но тут другая статистика: рост поступлений по НДС в 2019 году – 11,2%, налога на прибыль – 14,1% и это при росте ВВП в 0,5%.

Тогда мы в очередной раз обратились к судебной практике по ст.54.1 НК РФ (практику по этой статье мы мониторим сплошным методом ежеквартально), может быть именно она позволяет получить налоговикам постоянный прирост налоговых поступлений?

Вот несколько типичных дел за май – июль 2019 года:

1. Акционерное общество обратилось с заявлением на Инспекцию ФНС России по г. Волгоград о признании решения о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. Суд по данному заявлению налогоплательщика отказал. [3]

В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что налогоплательщиком необоснованно заявлены вычеты по НДС с контрагентами, кроме того, при расчете налога на прибыль неправомерно включены в состав расходов взаимоотношения с проблемной организацией.

В пользу налогового органа послужили следующие обстоятельства:

Протоколы допроса работников проверяемой организации, которые пояснили, что никаких взаимоотношений с данными контрагентами не велись;

При анализе табеля учетного времени, налоговиками установлено, что работы выполнялись силами проверяемого налогоплательщика;

Документы, представленные проблемными контрагентами, содержат неточности;

Отсутствия квалифицированного персонала у проблемных контрагентов;

Руководители проблемных контрагентов на допросы в налоговый орган не явились;

Денежные средства, перечисленные от Акционерного общества в адрес контрагентов, были возвращены обратно;

Отсутствие работников у проблемных контрагентов;

Отсутствия у контрагентов разрешений и специальной техники позволяющие проводить полевые сейсморазведочные работы.

При вышеуказанных обстоятельствах, суд выносит решение в пользу налогового органа, так как в силу ст. 54.1 НК, обязательства по договору были формальными, организации «однодневки» не имели ни рабочей силы, ни расходов для выполнения сейсморазведочные работы. Налогоплательщик неправомерно заявил вычеты по НДС и включил в состав расходов суммы по работам, которые фактически совершал самостоятельно.

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2. Заявитель, не согласился с решением Межрайонной ИФНС России о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Из материалов дела следует, что доначисление основаны на выводах налогового органа о получении заявителем необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного завышения расходов и применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по взаимоотношениям со спорным контрагентом. [4]

Согласно материалами дела, установлено, что проверяемый налогоплательщик заключил договор с контрагентом, который обязался выполнить своими собственными или привлеченными силами и средствами работы по сборке рельсошпальной решетки на деревянных шпалах.

В подтверждение своих расходов, Общество предоставило налоговому органу все запрашиваемые документы для установления реальности операций, из чего следует что вычеты по НДС и заявленные расходы не противоречат настоящему законодательству. Так же при рассмотрения данного дела в суде, судья делает акцент на то, что проверяемый налогоплательщик проявил должную осмотрительность при выборе контрагента: им были получены необходимые и достаточные документы и информация.

Так же налогоплательщиком представлены расчеты трудозатрат свидетельствующие об отсутствии возможности выполнения работ самим заявителем. При рассмотрении данного дела, суд принимает сторону налогоплательщика, не оспаривает нереальность сделки, сделка выполнена лицом, указанным в договоре, и доказанность общества, что своими силами данные работы быть выполнены не могли. Сумма спора по данному делу составляла 4,9 млн. руб., решение вынесено в пользу налогоплательщика.

3. Причиной доначислений явились выводы налогового органа об отсутствии реальных хозяйственных операций Общества с проблемными контрагентами. [5]

В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что между проверяемым налогоплательщиком и контрагентами заключены договора на оказание транспортных услуг. Доводами налогового органа для доначисления явились:

Допросы собственников транспорта, которые пояснили, что проверяемого налогоплательщика не знают;

Руководители проблемных контрагентов по повесткам в налоговый орган не являлись;

Не нахождения контрагентов по юридическому адресу;

Отсутствие расходов на финансово-хозяйственную деятельность у проблемных контрагентов;

Налоговым органом установлены реальные организации, которые взаимодействовали с налогоплательщиком в данные периоды;

Отсутствие у проблемных контрагентов персонала, основных средств, расходов по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности;

Доказательств разумности экономических или иных причин заключения договоров на оказание транспортных услуг со спорными контрагентами налогоплательщик представить не смог и суд принял позицию налоговиков, доначислив проверяемому лицу 3,6 млн. руб. (при этом штраф был снижен в 8 раз).

4. Причиной доначислений являлись выводы налогового органа о не исполнении заявленным контрагентом требований по договору, налогоплательщик использовал формальный документооборот в целях неправомерного заявления налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и расходов по налогу на прибыль организаций по сделке с проблемным контрагентом [6]. Доводами налоговых органов являлись:

Массовый руководитель проблемного контрагента.

Отсутствие контрагента по юридическому адресу.

Отсутствие основных средств, численности, и расходов по финансово-хозяйственной деятельности организации.

В протоколе допроса руководителя контрагента, руководитель не смог дать ответы на вопросы о деятельности организации, из чего следует, что руководитель является формальным.

Вывод денежных средств в виде займов.

Нулевая отчетность проблемного контрагента.

Налоговиками установлен реальный контрагент.

Заключение договора с проверяемым налогоплательщиком, после 4 дней регистрации.

В данном деле, так же налоговиками установлен реальный контрагент исполнивший договор и доказано что для вычетов был создан фиктивный документооборот.

Как мы видим, решения арбитражных судов первой инстанции по ст.54.1 НК РФ не демонстрирует ничего принципиально нового [7], но обращает на себя внимание, что во всех рассмотренных делах проблемный контрагент – это контрагент в первом звене.

Между тем, суды не поддерживают и налогоплательщиков, которые формально вытягивают цепочки, отгораживая себя от спорных контрагентов, при условии искусственности и подконтрольности организаций-прокладок. Например, суд указал, что организация является подконтрольной налогоплательщику и введено в схему уклонения от налогообложения с целью страхования налоговых рисков Общества. При этом все действия подконтрольная организация согласовывала с налогоплательщиком [8].

И все же даже спустя два года после начала действия ст. 54.1 НК РФ практика по ней не сформировалась, поэтому налоговые органы часто (но не всегда!) опасаются выходить в суд по выездным налоговым проверкам, в которых спорными контрагентами оказываются организации во втором и последующих звеньях.

Да и сами суды часто творчески трактуют ст. 54.1 НК РФ от утверждения о том, что понятия должной осмотрительности больше не существует [9] до мнения, что соблюдение положений этой статьи свидетельствует лишь о возникновении у налогоплательщика права уменьшить налоговую базу, но не о возникновении у налогового органа обязанности по принятию соответствующих уменьшений и вычетов. При этом, помимо обязанности налогового органа доказать обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого ненормативного акта налогового органа, предусмотрена встречная обязанность налогоплательщика доказать добросовестное заявление им указанных прав. [10]

При этом поступление налогов в бюджет растут не из-за выездных налоговых проверок и не из-за ст. 54.1 НК РФ и даже не только из-за повышения НДС и НДПИ: просто при снижении доначислений по результатам камеральных проверок на 43,1%, суммы увеличенных налоговых обязательств по уточненным налоговым декларациям выросли в 1,6 раза и этот рост ежеквартальный. То есть налогоплательщики сами предпочитают подавать уточненки после приглашений на различные комиссии по легализации и доплачивать налоги даже за контрагентов второго и следующих звеньев, чем судиться.

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Сноски:

Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2018 N 1717-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "СибТрансАвто" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 2 Федерального закона от 18 июля 2017 года N 163-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/7430557/ Решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-44955/2018 от 06.06.2019 г. Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-75291/2018 от 13.05.2019 г. Решение Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-11541/2019 от 24.06.2019 г. Решение Арбитражного суда Саратовской области от 28.06.2019 г. по делу № А57-3949/2019. Например, решение АС Ямало-Ненецкого АО от 08.07.2019 г. по делу А81-4228/2019 Решение АС города Москвы от 04.07.2019 г. по делу А40-16721/2019 (ст. 54.1 НК РФ в этом деле судом не применена, т.к. проверка назначена до 19.08.2017 г.). Постановление 20 арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 по делу № А23–8752/2017 Решение АС Волгоградской области от 05.07.2019 г. по делу А12-7033/2019

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