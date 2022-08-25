Совпадение IP-адреса как доказательство необоснованной налоговой выгоды

В нашей практике сопровождения налоговых споров в актах проверок и решениях, налоговыми органами IP-адрес определятся как уникальный идентификационный номер компьютера, подключенного к какой-либо локальной сети или Интернету, представленный четырьмя десятичными числами в диапазоне от 0 до 255. Первые два числа определяют номер сети, последние два — номер узла (компьютера).

При каждом подключении пользователь Интернета получает от провайдера один и тот же номер сети, а вот уникальный номер компьютера (узла), с которого осуществляется выход в сеть, каждый раз может меняться.

Частичное совпадение первых цифр в IP-адресе указывает на то, что компания и ее контрагенты имеют территориальные близкие друг к другу точки доступа. Совпадение же всех чисел позволяет утверждать, что все лица использовали одну точку доступа для выхода в Интернет.

Данный факт указывает на подконтрольность и согласованность действий организаций, созданных с целью осуществления схемной операции.

Подобное определение IP-адреса можно встретить и в судебной практике, например, в постановлении 11 ААС по делу № А65-4477/2022 от 19.07.2022.

Информацию об IP-адресах налоговый орган чаще всего получает от банков. В соответствии с приложением № 3 к приказу ФНС от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов», банк должен предоставить ФНС информацию об IP-адресе, MAC-адресе, номере SIM-карты, номере телефона и (или) ином идентификаторе устройства клиента.

Отметим, что Сбербанк предоставляет налоговым органам информацию только об IP-адресах, не фиксируя остальные данные.

Также информация об IP-адресах фиксируется различными информационными ресурсами: например, HH.ru по требованию налоговых органов предоставляет информацию о доступе клиентов в личные кабинеты.

Если с одного IP-адреса размещались вакансии нескольких организаций, налоговый орган расценивает это как признак взаимозависимости.

Налогоплательщик может легко узнать свой IP-адрес, например, введя прямой запрос в Яндексе или в свойствах Wi-Fiв разделе Сеть & Интернет параметров Windows.

Если IP-адрес совпал, возможны следующие контраргументы:

Аргумент Номер дела Использование гостевого Wi-Fi: все совпадающие адреса, являются публичными (внешними) и локальными (внутренними), использовались для выхода в сеть Интернет, и не принадлежат стационарным компьютерам (по спорным адресам расположены 6 и 10-этажные офисные здания, с наличием гостевого Wi-Fi открытом для арендаторов и посетителей). Постановление АС Уральского округа от 11.06.2020 по делу № А71-2363/2019 Случайность: IP-адрес не уникален, IP-адрес соединения узла с сетью Интернет может совпадать у весьма значительного числа устройств связи, если интернет-соединения были сделаны в разное время. IP-адреса бывают двух видов: IP — статический адрес, постоянный, неизменяемый, то есть он не может быть присвоен другому устройству. IP адрес — динамический адрес, который назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени. Таким образом, совпадение IP адресов не свидетельствует о подконтрольности, согласованности действий заявителя и его контрагентов в целях получения необоснованной налоговой выгоды Постановление 19 ААС от 03.08.2021 по делу № А35-4455/2019 (аналогичный вывод указан в постановлении АС Уральского округа от 21.06.2018 по делу № А76-7730/2016) Не установлено совпадение MAC-адреса: в отличии от адресов IP, MAC-адрес дает четкое понимание о взаимосвязи выхода в сеть с того или иного устройства. Совпадение IP-адреса не может являться обстоятельством, которое указывает на связанность и подконтрольность организаций без установления совпадения с MAC-адресом. Решение АС Республики Татарстан от 20.07.2022 по делу № А65-2033/2022 Совпадение IP-адресов единичное: истцом предоставлен анализ в табличной форме времени совершения банковских операций на предмет согласованности действий. Совпадение расходных операций в течение двух часов выявлено всего два раза. Таким образом, операции не совершались под контролем одного лица или для достижения одной цели. Постановление 11 ААС от 17.05.2022 по делу № А72-16324/2020 Технические особенности подключения к сети Интернет. При этом нахождение по одному адресу и использование единого IP-адреса, номера телефона не свидетельствует о подконтрольности организаций Постановление 1 ААС от 18.07.2022 по делу № А43-38820/2020 При совпадении IP-адресов, у организаций уникальные МАС-адреса (адреса сетевой карты, имеющий аппаратную привязку к оборудованию) компьютеров, с которых направлялась отчетность, различны. В свою очередь IP-адрес не позволяет идентифицировать персональный компьютер в сети Интернет либо конкретного пользователя, а означает лишь уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети. Совпадение IP-адресов объясняется тем, что налогоплательщики осуществляли свою деятельность в одном здании. Постановление АС Поволжского округа от 21.02.2022 по делу № А55-11590/2021 Иные доказательства самостоятельности налогоплательщиков: совпадение IP-адресов не может являться безусловным основанием для вывода о ведении единой финансово хозяйственной деятельности. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.01.2022 по делу № А03-18175/2020

И все же приведенная положительная судебная практика для налогоплательщиков — скорее исключение.

Практически во всех делах о дроблении бизнеса налоговый орган использует совпадение IP-адресов как признак фактической взаимозависимости (постановление АС Северо-Западного округа от 30.05.2022 по делу № А70-6978/2021, АС Центрального округа от 31.01.2022 по делу № А62-2021/2021, АС Западно-Сибирского округа от 09.06.2022 по делу № А70-17448/2021 и др.).

Совпадение IP-адресов со спорными контрагентами, всегда оценивается как признак получения необоснованной налоговой выгоды, путем использования подконтрольных технических контрагентов для получения вычетов по НДС.

Анализ используемых налогоплательщиком IP-адресов может являться и доказательством неправомерности использования пониженных ставок по УСН, установленных субъектом РФ. Так налоговый орган указал, что ИП, воспользовался пониженной ставкой по УСН, для налогоплательщиков, зарегистрированных в Крыму, при этом ни одного выхода в Интернет с крымских IP-адресов не осуществил (решение АС Республики Крым от 23 августа 2018 по делу № А83-6320/2018).

Существует множество вариантов изменения IP-адресов, начиная от использования VPN-сервисов, заканчивая подключением налогоплательщиков к разным провайдерам.

Между тем, сокрытие или изменение IP-адреса не устраняет самой причины возникновения налогового риска (дробление бизнеса, использование технических контрагентов, неправомерное применение налоговых льгот и пониженных ставок налога и т. д.). К тому же необходимость технического изменения IP-адресов неудобно для бухгалтерии и сталкивается с человеческим фактором, а любое пересечение IP-адресов уже невозможно исправить.