Мобилизация: управление бизнесом и налоги

В соответствии с п. 2 указа призванные на военную службу по мобилизации граждане имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах по контракту.

Таким образом, военнослужащий не может быть индивидуальным предпринимателем или руководителем. А учредителем может остаться.

В соответствии со ст. 27.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на военнослужащего распространяются ограничения, предусмотренные ФЗ «О государственной службе». Ст. 17 ФЗ «О государственной службе» предписывает передачу долей в организациях в доверительное управление только если владение долями может привести к конфликту интересов.

Интересно, что в соответствии с пп. д1 п. 1 ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий подлежит увольнению с военной службы в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, в случае осуществления военнослужащим предпринимательской деятельности.

Так что же делать, если руководитель, учредитель или ИП призваны на военную службу? Какие налоговые последствия будут если они уедут из РФ?

Мобилизация учредителя

Учредитель, призванный на военную службу по мобилизации, может сохранить принадлежащие ему доли и акции. При этом следует внимательно изучить устав в частности положения о наследовании долей и компетенции общего собрания.

Так, призыв может фактически лишить участников кворума для принятия любых решений, включая смену генерального директора или выплату дивидендов.

Если устав предусматривает принцип: «сильные учредители — слабый директор» (например, обязательное согласование сделок, превышающих определённую сумму), руководитель не сможет вообще управлять обществом. Если, несмотря на отсутствие согласия общего собрания, он будет заключать сделки, они могут быть оспорены и служить основанием для взыскания с руководителя убытков (постановление Пленума ВАС от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»).

В зависимости от положений устава могут возникнуть проблемы с получением согласий на продажу доли, выход из общества, внесение изменений в устав. И, конечно, организация не сможет ликвидироваться или реорганизоваться.

Если учредитель уедет из РФ, также следует определить, каким образом будут приниматься решения, предусмотрено ли заочное голосование и насколько оно регламентировано (не послужит ли отъезд одного из учредителей поводом для злоупотреблений остальными).

В части налогов последствия могут возникнуть при утрате участником общества статуса резидента.

). Налоговые резиденты — это физические лица, которые фактически находятся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Гражданство не влияет на налоговое резиденство ( п. 2 ст. 207 НК

Утрата статуса российского налогового резидента приводит к росту НДФЛ: 30% в отношении всех доходов, дивиденды — 15% (с любой налоговой базы). Следует обратить внимание, что любое нарушение при выплате дивидендов (в том числе выплата дивидендов в период моратория на банкротство) может привести к их переквалификации в иной доход, облагаемый уже по ставке 30%, а не 15%.

При этом продать долю или получить действительную стоимость доли при выходе из общества без НДФЛ при непрерывном владении ей более 5 лет может и нерезидент. Но стандартные, имущественные, социальные, профессиональные налоговые вычеты нерезиденты применять не могут (п. 3 ст. 210 НК, письмо Минфина от 12.02.2021 № 03-04-05/9701).

Таким образом, участникам обществ рекомендуется внимательно прочитать устав и определить каким образом будет осуществляться полномочия общего собрания, если один (или все) участники общества будут мобилизованы.

Например, будут ли доли переданы в доверительное управление или проданы (подарены), будут ли при этом использоваться опционы как способ возврата долей и т. д. При этом следует учитывать, что даже на подготовку изменений в устав требуется время, а запись к нотариусам растянулась на несколько дней.

Мобилизация руководителя общества

Мобилизованный руководитель общества не может быть его единоличным исполнительным органом. При этом, кто будет выявлять возможные нарушения, каким образом ФНС о нем узнает, и будет ли это являться основанием, например, для признания сведений о руководителе общества или адресе недостоверными — пока не ясно.

В соответствии с постановлением Правительства от 22.09.2022 № 1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» мобилизация не является основанием для увольнения. При этом постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022.

Целесообразность назначения нового руководителя (управляющей компании, ИП) или передача части полномочий по доверенности решается индивидуально, при этом следует учитывать, что передача полномочий по доверенности потенциально может нести риск для руководителя ее выдавшего.

Если руководитель организации принял решение уехать из РФ, это не препятствует ему оставаться единоличным исполнительным органом, при этом выдача доверенностей на подписание документов все же потребуется, если не рассматривать вариант их направления курьерскими службами.

И следует помнить о налоговых последствиях при утрате статуса резидента.

Мобилизован ИП

Военнослужащий не может заниматься предпринимательской деятельностью. Каким образом он может быть принудительно исключен из ЕГРИП, пока сказать сложно — ст. 22.4 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» такое основание не предусмотрено.

Обязательства ИП вместе со статусом не прекращаются, но вопросы исполнения договоров мобилизованного ИП для кредиторов остаются открытыми (в том числе в случае смерти ИП). При этом, для продолжения операционной деятельности в свое отсутствие ИП может выдать нотариальную доверенность.

Выдача доверенности на осуществление предпринимательской деятельности невозможна. Вместе с тем не исключается возможность выдачи доверенности на представление интересов предпринимателя в любых правоотношениях, в которых он по роду своей деятельности участвует, например: представление отчетности в налоговые органы, заключение сделок, распоряжение расчетным счетом предпринимателя и т. п. ( письмо ФНП от 22.07.2016 № 2668/03-16-3 ).

Если ИП уехал из РФ и перестал быть налоговым резидентом, он не теряет право на применение УСН со ставками, установленными в субъекте регистрации (письмо Минфина от 02.06.2022 № 03-04-05/51807).

Таким образом, мобилизация ставит целый ряд сложных вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, управлением и налогообложением бизнеса и бенефициаров.

При этом учитывайте, что мобилизация и рост расходов на вооруженные силы, в любом случае приведет к ужесточению налогового контроля и, возможно, росту налоговой нагрузки, к которой необходимо быть готовым заранее.