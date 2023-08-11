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Дробление бизнеса

Абсолютный эксклюзив. Делимся статистикой по делам о дроблении бизнеса за 6 месяцев 2023 года и некоторыми выводами

Спойлер: дел по дроблению стало больше, но и выигрывать налогоплательщики стали чаще. А лидером по делам о дроблении стала Москва.
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Абсолютный эксклюзив. Делимся статистикой по делам о дроблении бизнеса за 6 месяцев 2023 года и некоторыми выводами
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Дел стало больше: за 6 мес. 2022 — 104, за 6 мес. 2023 — 153.

Налогоплательщики выигрывать стали больше: за 6 мес. 2022 — 12%, за 6 мес. 2023 — 20%. Одна из причин — улучшение качества защиты и самого структурирования. Так что обзоры по дроблению и аналогичные материалы — это благо. 

Лидер по количеству дел — впервые Москва. Это должно было случиться раньше, предпроверочных много было и много сейчас.

Количество судебных дел даже близко не отражает реальную картину: споров в разы больше, но до суда доходят не все (по разным причинам, в том числе не соответствующим УК).

Дальше количество споров не уменьшится. Причин много, две главные — пустой бюджет (с очень плохой перспективой) и общее состояние экономики (включая обвал рубля и высокую реальную инфляцию, которую не покроет коэффициент-дефлятор по УСН).

Лирическое отступление

Не доводите до ВНП, структурируйтесь правильно до возникновения проблемы, мелочей в делах по дроблению нет. И не колхозьте. Не уверены, что можете сделать сами хорошо — зовите профессионалов, тех, кто занимается только налоговой тематикой. 

Сам обзор полностью не опубликуем, есть причины😉 Но частично — в ближайшее время.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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