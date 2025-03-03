Conomica
Дебиторская задолженность

6 шагов по контролю дебиторской задолженности

Следить за происходящим и оперативно реагировать на любые изменения — база любого бизнеса XXI века. Но работать этот принцип должен не только вовне, но и внутри компании. А дебиторка — один из важных финансовых показателей, который позволяет оценивать состояние бизнеса, избегать кассовых разрывов и управлять ликвидностью в бизнесе.

Правильный подход к этому процессу позволяет минимизировать риск просрочек по платежам, обеспечивать стабильное поступление денежных средств и поддерживать финансовую устойчивость компании.

Шестью шагами по контролю за размером дебиторской задолженности поделился финансовый директор Conomica Павел Адамант — больше о буднях финансового директора и эффективном управлении денежными средствами он рассказывает в своем Telegram-канале

1. Предварительный анализ контрагента

Прежде чем заключать договор с клиентом и предоставлять ему рассрочку, следует провести анализ его финансового состояния и оценить правовые риски. 

Можно оценивать показатели самим или использовать отчет от скоринговых сервисов. 

Например, платформа по покупке дебиторской задолженности Conomica использует сервис Rescore. Он оценивает и анализирует данные из более чем 30 источников информации по 1500 показателям и предоставляет отчет с выводами и ключевыми рекомендациями по работе с контрагентом. 

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2. Сегментация клиентов

Контрагентов стоит разделить на несколько групп по уровню риска. Предварительно необходимо разработать карту сегментов и прописать для них параметры. 

Например, в матрице клиентов вашего бизнеса могут быть 4 сегмента:

  1. Низкорисковые клиенты: постоянные партнеры с безупречной репутацией и кредитной историей в рамках вашего партнерства с ними. Таким клиентам могут быть предоставлены комфортные условия рассрочки.

  2. Новые клиенты с низким уровнем риска: контрагенты с высокой оценкой финансовой и юридической надежности. Таким клиентам стоит постепенно предоставлять рассрочку по сумме и по срокам.

  3. Новые клиенты со средним уровнем риска: те, у кого есть один или несколько значимых рискованных фактора (например, наличие непропорционального увеличения кредиторки по сравнению с выручкой). Таким клиентам следует предоставлять только частичную отсрочку и включать компенсацию за риск в стоимость продукции, услуг или работ.

  4. Новые клиенты с высоким уровнем риска. Таким клиентам можно предоставлять отсрочку только с условием страхования задолженности или наличия контракта с факторинговой компанией.

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3. Указание четких сроков по оплате в договоре

При составлении договора стоит указывать точные даты оплаты и прописывать ответственность покупателя за несвоевременную оплату (штраф, пени), а также возможность предоставления скидки при получении досрочной оплаты.

В договоре это можно прописать примерно так: «в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара», а далее указать, что является датой поставки товара — «дата подписания товарной накладной двумя сторонами».

4. Ведение реестра дебиторской задолженности

Следует вести реестр дебиторской задолженности с указанием срока ее возникновения, договора оплаты и планируемого срока погашения долга. 

Такой реестр можно вести вручную, а можно автоматизировать с помощью специальных программ типа 1С.

На основе такого реестра можно строить доходную часть платежного календаря и БДДС.

5. Контроль сроков оплаты

В реестре дебиторской задолженности должна быть четко видна приближающаяся дата погашения долга и наличие просрочки. Индикатором может быть подсветка соответствующей строки, если реестр собирается вручную, или уведомление от бота, если реестр собирается в 1С.

6. Контроль взаимодействия с дебиторами

Реестр дебиторской задолженности должен содержать информацию об истории взаимодействия с контрагентами по вопросу погашения задолженности. Можно указывать ссылки на письма, записи телефонных разговоров, записи об отправленных сообщениях руководителям должника. 

Автоматическое заполнение такой информации можно реализовать в ERP- или CRM-системе. Самое сложное в этом деле — связать данные финансового и бухгалтерского учета о сумме и сроках задолженности и данные ERP- или CRM-системы о взаимодействии с должниками.

Создание системы контроля дебиторки — трудоемкий, но важный процесс, который позволяет бизнесу держать руку на пульсе и своевременно реагировать на возникающие изменения и риски на рынке.

А если дебиторская задолженность уже вышла из-под контроля и вы не знаете, как организовать эффективную работу с ней — приходите на бесплатную встречу со специалистами Conomica. Они уже 9 лет помогают бизнесу использовать дебиторку с выгодой для бизнеса.

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