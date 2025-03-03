6 шагов по контролю дебиторской задолженности

Правильный подход к этому процессу позволяет минимизировать риск просрочек по платежам, обеспечивать стабильное поступление денежных средств и поддерживать финансовую устойчивость компании.
Шестью шагами по контролю за размером дебиторской задолженности поделился финансовый директор Conomica Павел Адамант — больше о буднях финансового директора и эффективном управлении денежными средствами он рассказывает в своем Telegram-канале.
1. Предварительный анализ контрагента
Прежде чем заключать договор с клиентом и предоставлять ему рассрочку, следует провести анализ его финансового состояния и оценить правовые риски.
Можно оценивать показатели самим или использовать отчет от скоринговых сервисов.
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2. Сегментация клиентов
Контрагентов стоит разделить на несколько групп по уровню риска. Предварительно необходимо разработать карту сегментов и прописать для них параметры.
Например, в матрице клиентов вашего бизнеса могут быть 4 сегмента:
Низкорисковые клиенты: постоянные партнеры с безупречной репутацией и кредитной историей в рамках вашего партнерства с ними. Таким клиентам могут быть предоставлены комфортные условия рассрочки.
Новые клиенты с низким уровнем риска: контрагенты с высокой оценкой финансовой и юридической надежности. Таким клиентам стоит постепенно предоставлять рассрочку по сумме и по срокам.
Новые клиенты со средним уровнем риска: те, у кого есть один или несколько значимых рискованных фактора (например, наличие непропорционального увеличения кредиторки по сравнению с выручкой). Таким клиентам следует предоставлять только частичную отсрочку и включать компенсацию за риск в стоимость продукции, услуг или работ.
Новые клиенты с высоким уровнем риска. Таким клиентам можно предоставлять отсрочку только с условием страхования задолженности или наличия контракта с факторинговой компанией.
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3. Указание четких сроков по оплате в договоре
При составлении договора стоит указывать точные даты оплаты и прописывать ответственность покупателя за несвоевременную оплату (штраф, пени), а также возможность предоставления скидки при получении досрочной оплаты.
В договоре это можно прописать примерно так: «в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара», а далее указать, что является датой поставки товара — «дата подписания товарной накладной двумя сторонами».
4. Ведение реестра дебиторской задолженности
Следует вести реестр дебиторской задолженности с указанием срока ее возникновения, договора оплаты и планируемого срока погашения долга.
Такой реестр можно вести вручную, а можно автоматизировать с помощью специальных программ типа 1С.
На основе такого реестра можно строить доходную часть платежного календаря и БДДС.
5. Контроль сроков оплаты
В реестре дебиторской задолженности должна быть четко видна приближающаяся дата погашения долга и наличие просрочки. Индикатором может быть подсветка соответствующей строки, если реестр собирается вручную, или уведомление от бота, если реестр собирается в 1С.
6. Контроль взаимодействия с дебиторами
Реестр дебиторской задолженности должен содержать информацию об истории взаимодействия с контрагентами по вопросу погашения задолженности. Можно указывать ссылки на письма, записи телефонных разговоров, записи об отправленных сообщениях руководителям должника.
Автоматическое заполнение такой информации можно реализовать в ERP- или CRM-системе. Самое сложное в этом деле — связать данные финансового и бухгалтерского учета о сумме и сроках задолженности и данные ERP- или CRM-системы о взаимодействии с должниками.
Создание системы контроля дебиторки — трудоемкий, но важный процесс, который позволяет бизнесу держать руку на пульсе и своевременно реагировать на возникающие изменения и риски на рынке.
А если дебиторская задолженность уже вышла из-под контроля и вы не знаете, как организовать эффективную работу с ней — приходите на бесплатную встречу со специалистами Conomica. Они уже 9 лет помогают бизнесу использовать дебиторку с выгодой для бизнеса.
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