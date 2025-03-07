Уменьшаем нагрузку: что делать с дебиторской задолженностью, которую не получается взыскать

По роду своей деятельности наша компания постоянно мониторит статистику по дебиторской задолженности, и ситуация в России в последние годы становится все более напряженной. Цифры говорят сами за себя: на конец 2024 года объем просроченной дебиторки составил 5,4 трлн руб., а общий объем дебиторской задолженности вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Дебиторка, вроде как, считается активом, но на практике это головная боль и для бухгалтера, и для юристов, и для руководства организации. Деньги теоретически есть, а использовать их не получается и из-за этого страдают финансовое здоровье компании и устойчивость бизнеса.

Это создает для компании проблемы, и их надо решать. Вариантов решения может быть несколько:

Договориться с должником.

Вернуть долг самостоятельно, обратившись в суд.

Продать долг.

Списать долг.

Давайте разберем все плюсы и минусы каждого варианта. Чтобы было более наглядно, рассмотрим их на примере двух компаний: ООО «Альфа» и АО «Омега».

Пример: АО «Омега» закупило у ООО «Альфа» стройматериалов на сумму 1 млн рублей с отсрочкой платежа на 90 дней. Товар был поставлен, но деньги за него в установленный срок перечислены не были, и из текущей дебиторка перешла в категорию просроченной. «Альфа» начала требовать возврата долга. Сначала «Омега» обещала заплатить в течение двух недель, потом месяца, а потом и вовсе перестала выходить на связь и отвечать на звонки. Дебиторская задолженность перешла в статус проблемной, и нет четкого представления, когда ее удастся взыскать.