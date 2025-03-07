Уменьшаем нагрузку: что делать с дебиторской задолженностью, которую не получается взыскать

По роду своей деятельности наша компания постоянно мониторит статистику по дебиторской задолженности, и ситуация в России в последние годы становится все более напряженной. Цифры говорят сами за себя: на конец 2024 года объем просроченной дебиторки составил 5,4 трлн руб., а общий объем дебиторской задолженности вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Дебиторка, вроде как, считается активом, но на практике это головная боль и для бухгалтера, и для юристов, и для руководства организации. Деньги теоретически есть, а использовать их не получается и из-за этого страдают финансовое здоровье компании и устойчивость бизнеса.
Это создает для компании проблемы, и их надо решать. Вариантов решения может быть несколько:
Договориться с должником.
Вернуть долг самостоятельно, обратившись в суд.
Продать долг.
Списать долг.
Давайте разберем все плюсы и минусы каждого варианта. Чтобы было более наглядно, рассмотрим их на примере двух компаний: ООО «Альфа» и АО «Омега».
Пример: АО «Омега» закупило у ООО «Альфа» стройматериалов на сумму 1 млн рублей с отсрочкой платежа на 90 дней. Товар был поставлен, но деньги за него в установленный срок перечислены не были, и из текущей дебиторка перешла в категорию просроченной. «Альфа» начала требовать возврата долга. Сначала «Омега» обещала заплатить в течение двух недель, потом месяца, а потом и вовсе перестала выходить на связь и отвечать на звонки. Дебиторская задолженность перешла в статус проблемной, и нет четкого представления, когда ее удастся взыскать.
Договариваемся с должником
Это первое, к чему прибегают при возникновении просроченной дебиторской задолженности. Переговоры с должником, как и любые переговоры, стоит выстраивать с сильной позиции, но при этом быть готовым идти на компромисс.
Прежде всего необходимо убедиться, что долг полностью обоснован документально. Перед началом активных действий убедитесь, что все необходимое есть в наличии. Если нет — подпишите у должника дубликаты. В идеальный комплект документов должны входить:
Договор и все приложения/спецификации к нему, подписанные уполномоченными сотрудниками должника.
Доказательства исполненных вами обязательств: накладные, УПД, акты сдачи-приемки услуг и т.д. В них должны быть указаны номер договора и приложения к нему, точное наименование товара/услуги и их стоимость, итоговая сумма. Если у вас бумажный документооборот, проверьте наличие подписей и печатей. Если ЭДО — наличие подтверждения документов от должника.
Двустороннее соглашение о любых изменениях в условиях договора/спецификации. Если была скорректирована дата поставки или ее объем, изменилось техзадание или расширился перечень работ, составьте дополнительное соглашение и подпишите его вместе с поставщиком.
И, наконец, палочка-выручалочка в случае проблем с указанным выше списком - акт сверки взаимных расчетов. Подписав его, должник подтверждает все транзакции за определенный период вашего сотрудничества, и это имеет больший вес, чем отсутствие каких-либо документов.
Если с документами все в порядке, можно выходить на переговоры.
По опыту компании Conomica, идеальный итог переговоров — когда должник понимает: ему выгоднее заплатить сейчас, чем столкнуться с серьезными правовыми последствиями в будущем. Так что рассчитайте сумму неустойки, которую тот должен будет платить вам за каждый месяц просрочки, напомните о госпошлине в случае рассмотрения дела в суде (в 2024 году она выросла в 10 раз!) и о репутационных рисках, которые должник может понести, если дело дойдет до исполнительного производства и даже банкротства.
Все эти доводы находятся в правовом поле и при этом сигнализируют о вашей готовности идти до конца. Но поскольку это именно переговоры, вы можете предложить должнику альтернативный сценарий, который вас устраивает: например, выплаты в рассрочку, в течение нескольких месяцев, или отказ от взыскания неустойки и пеней, если долг будет выплачен сразу. Все достигнутые договоренности должны быть зафиксированы в дополнительном соглашении к договору, подписанном обеими сторонами.
Взыскиваем долг через суд
Компания имеет право взыскать просроченную дебиторскую задолженность в пределах срока исковой давности. Вот только иногда компании-должники намеренно затягивают процесс выплат или изначально были ненадежными контрагентами, и процесс взыскания долга требует огромных финансовых и кадровых ресурсов из-за бесконечных судебных исков.
Чтобы процесс взыскания долга был наиболее эффективным, в первую очередь необходимо верно оценить потенциал взыскания долга, срок процесса и свою готовность тратить дополнительные средства на юристов и судебные разбирательства, а затем сравнить прогноз взыскания с затратами, то есть посчитать выгоду от дальнейших действий по взысканию.
Потенциал долга можно оценить самостоятельно, по данным из множества открытых источников, или заказать аналитическую оценку у специалистов с опытом проверки контрагентов.
На этом этапе стоит также понять, сколько сможет функционировать бизнес без данной невыплаченной суммы: ведь судебное разбирательство может занять несколько месяцев, если не лет, и с каждым днем увеличивается вероятность банкротства должника.
Еще один важный аспект — человеческий фактор. Нередки случаи, когда на пути стоят дружеские взаимоотношения с должником, и собственник не ввязывается в судебные разбирательства из-за личных мотивов, например, нежелания портить отношения с проверенным или выгодным партнером.
Пример. Давайте представим, что «Альфа» все же решила не пускать дело на самотек и не упускать срок исковой давности. Юрист «Альфы» составил исковое заявление в суд, но из-за неявки ответчика судебные заседания несколько раз переносились. Когда наконец суд принял решение в пользу «Альфы» и выписал исполнительный лист, судебный пристав не смог найти ни денег на счетах «Омеги», ни имущества, которое можно продать в счет погашения долга. Деятельность «Омега» уже не вела и денег не зарабатывала, так что даже в рамках банкротного дела «Альфе» удалось получить лишь 20 000 рублей из того миллиона, что им были должны.
Продаем долг
Возможность продать просроченную дебиторскую задолженность — пока еще не слишком популярный финансовый инструмент, так что многие руководители и собственники бизнеса не уверены в том, насколько им это подходит. Мы в Conomica чаще всего сталкиваемся с двумя вопросами: насколько это законно и не возникнет ли вопросов со стороны контролирующих органов. Давайте на них ответим.
Во-первых, такие сделки оформляются договором уступки прав требования, или цессии — такая возможность прописана в ст.388–390 ГК. Все абсолютно законно, регулируется действующими правилами законодательства и применяется в деловой среде.
Во-вторых, главное при продаже долга по договору цессии – корректно оформить данные для налогового учета. Принцип прост: если вы продаете долг за сумму, равную или меньшую его номиналу, НДС рассчитывается и составляет 0 рублей. Если сумма продажи выше (например, вы продаете и основной долг, и права на требование неустойки и процентов, которые могут возникнуть в будущем), вы платите НДС на прибыль — то есть на разницу между основным долгом и суммой продажи. На практике такие случаи крайне редки, но в законодательстве такой вариант существует, так что знать о нем не помешает.
Пример 1: ООО «Альфа» решила заключить договор цессии с Conomica и уступить право требования долга к АО «Омега» с дисконтом 20%, за 800 000 рублей. В этом случае НДС будет равен нулю, ведь добавленной стоимости нет.
Пример 2: ООО «Альфа» уступает Conomica право требования основного долга 1 млн рублей, а также неустойки и процентов за пользование денежными средствами в размере 300 000 рублей. Сумма продажи — 1 100 000 рублей, прибыль «Альфы» составит 100 000 рублей, и с нее надо будет уплатить НДС: 100 000 / 120 * 20 = 16 666 рублей.
Данные примеры с точки зрения налоговых органов полностью обоснованы, не вызывают дополнительных вопросов и наиболее просты для объяснения. Однако есть частные комбинированные случаи, к которым необходимо подходить с осторожностью. Компания Conomica работает со сделками разной сложности и может предоставить консультацию по ним.
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Списываем долг
Безнадежный долг можно списать с баланса на убытки. С одной стороны, это позволит уменьшить налогооблагаемую базу. С другой — деньги за поставленный товар или оказанную услугу просто пропадут. Кроме того, списать получится не каждый долг — есть четкие параметры, одному из которых тот должен соответствовать:
Истек срок исковой давности — период, в течение которого есть право на взыскание долга в судебном порядке (в подавляющем большинстве случаев он составляет три года с момента, когда просроченная дебиторская задолженность может быть подтверждена документами).
Должник ликвидирован.
Должник исключен из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо (например, в результате банкротства).
Судебный пристав пришел к решению, что взыскание в рамках исполнительного производства невозможно, и вынес постановление о его окончании.
Эти варианты, как правило, предполагают долгий режим ожидания. Например, каждый год в течение срока исковой давности необходимо проводить инвентаризацию и подтверждать долг актом сверки взаимных расчетов или другими документами. Причем если должник подписал акт сверки, то срок исковой давности прерывается, и три года придется отсчитывать заново. С одной стороны, это плюс: право на взыскание продляется еще на три года, да и наличие подписи со стороны должника говорит о том, что его деятельность продолжается. С другой, денег по-прежнему нет.
Более того, даже после списания дебиторки в убыток необходимо еще пять лет отражать ее за бухгалтерским балансом — на случай, если вдруг появится возможность ее взыскать.
Пример. В течение трех лет «Альфа» пыталась безуспешно воззвать к совести руководителей «Омеги» и заставить их выплатить деньги по контракту. Но должник сменил адрес и все контакты, связаться с ним было практически невозможно. Главный бухгалтер «Альфы» принял решение списать просроченную дебиторскую задолженность в размере 1 млн рублей на убытки. Для этого ему нужно оформить акт о проведенной инвентаризации и приказ о списании дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, подписанный руководителем предприятия. Затем отразить списание соответствующими проводками в бухгалтерском и налоговом учете. А потом в течение пяти лет держать этот долг на забалансовом счете, периодически уточняя, не удалось ли наконец найти «Омегу» и потребовать от нее денег.
Занимаемся профилактикой
И напоследок стоит обратить внимание на один крайне важный аспект: предупредить возникновение просроченной дебиторской задолженности бывает значительно проще и дешевле, чем решать вопрос, когда она уже появилась.
Главный принцип профилактики — проверять всех новых контрагентов на финансовую состоятельность и организовывать такую же периодическую проверку для текущих поставщиков и заказчиков.
Можно разработать внутреннюю систему скоринга, определив важные для вашего бизнеса показатели, или пользоваться автоматическими сервисами. Это может быть как простой набор правил (к примеру, «проверять отзывы о компании», «не превышать лимит предоплаты выше ххх руб.», «не работать со стартапами»), так и более сложная процедура. Например, в Conomica контрагентов оценивают в два этапа: автоматически и вручную.
На первом этапе используется сервис автоматического скоринга Rescore Online — он собирает информацию из более чем 30 источников и смотрит на более чем 1 500 показателей, оценивая финансовое положение контрагента. По результатам этой проверки можно не только увидеть основные показатели компании, но и понять, насколько вероятен риск ее банкротства в ближайшие 12 месяцев. После проверки сервисом Rescore в работу включаются эксперты Conomica. Они детально оценивают ликвидные долги, которые можно взыскать с наибольшей вероятностью.
Какой вариант работы с дебиторской задолженностью выбрать, вы можете решить в зависимости от ситуации. Если деньги вам нужны не очень срочно, можно и подождать, пока контрагент «созреет». Если тот уже в состоянии банкротства или просто пропал, можно подготовиться к списанию долга. Но если перспективы еще есть, не стоит упускать шанс получить деньги: через суд, при самостоятельном взыскании, или путем продажи задолженности, обратившись в Conomica и получив деньги здесь и сейчас.
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