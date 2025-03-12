ТОП-10 способов пополнить оборотные средства в сжатые сроки

Нехватка оборотных средств провоцирует ряд проблем для бизнеса. Например, у строительной компании может не оказаться денег, чтобы оплатить поставку материалов на площадку, и стройка встанет — а это грозит штрафами за просрочку. Транспортная компания не сможет вовремя заплатить за топливо, и встанут фуры. Рекламное агентство не сможет внести предоплату за аренду площадки для мероприятия важного клиента, и договор может быть расторгнут. В какой-то момент объем задолженности может достигнуть критической точки, после которой единственный вариант для бизнеса — объявить о банкротстве.
В идеале, баланс прихода и расхода должен быть тщательно просчитан и спланирован, но в реальности форсмажорные ситуации могут разрушить даже самые продуманные планы. Руководитель, который мыслит стратегически и заинтересован в развитии бизнеса, должен иметь в рукаве запасной вариант, который позволит оперативно решить проблему нехватки оборотных средств в компании и улучшить финансовое здоровье, а также избежать банкротства.
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Оборотный кредит
Самый распространенный способ быстро получить деньги — взять кредит в банке. Большинство банков предоставляет оборотные кредиты, то есть деньги, которые будут направлены на поддержание или развитие деятельности компании в целом.
Кредит может быть как разовым, так и возобновляемым. В этом случае банк открывает возобновляемую кредитную линию: после погашения задолженности в пределах кредитного периода можно будет снова взять деньги в пределах доступного остатка.
Плюсы:
Возможность получить деньги быстро.
Средства можно направить на любые цели: покупку оборудования, расчеты с поставщиками, рефинансирование текущих задолженностей.
Не требуется составлять бизнес-план.
Минусы:
Короткий срок кредитования — обычно от 3 месяцев до 3 лет.
Достаточно высокий процент — во многих банках начинается от 30%.
Необходимо собрать большой объем документов.
Не факт, что одобрят нужную сумму в нужный срок.
Факторинг
Вариант подходит для ситуаций, когда разрыв между датой поставки товара/оказания услуги и датой оплаты обусловлен условиями договора с контрагентом: например, если вы работаете на условиях отсрочки платежа. Обратившись в факторинговую компанию, вы можете не ждать, пока контрагент заплатит, а получить от фактора деньги сразу, в счет будущей оплаты. Эта схема отлично работает для «револьверных» поставок, когда договор заключается сразу на несколько партий с конкретным графиком отгрузок и платежей.
Помимо очевидного преимущества — возможности ликвидировать кассовый разрыв — факторинг еще и защищает вас от неплатежей или задержки платежа, ведь получать деньги с должника будете не вы, а факторинговая компания, и все риски несет она.
Исключение из этого правила есть: если вы оформили договор с регрессом, фактор будет иметь право взыскать не полученные от должника средства с вас. Так что подписывать факторинговый договор с регрессом можно только в том случае, если вы полностью уверены в своем должнике, и факторинг нужен лишь для ликвидации текущего кассового разрыва.
Плюсы:
Возможность получить деньги быстро.
Не требует залога, поручительства или страхования.
Нет таких требований, как хорошая кредитная история, устойчивое финансовое положение, стабильная позиция на рынке.
Минусы:
Требует оформления большого количества документов.
Очень избирательный подход к компаниям, которые готовы финансировать.
Существует лимит сделок у одного фактора.
При оформлении факторинга с регрессом необходимо вернуть деньги фактору, если должник не заплатил.
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Возвратный лизинг
Этот вариант подойдет, если у вас в собственности есть дорогостоящее имущество: например, автотранспорт или производственное оборудование. Его можно продать, а затем заключить с покупателем лизинговый договор. В это случае вы сразу получаете полную стоимость имущества и можете направить эту сумму на развитие бизнеса. Конечно, имущество в этом случае будет в собственности покупателя-лизингодателя, но в условия договора можно включить пункт о возможности его выкупа по остаточной стоимости после окончания лизингового периода. Тем не менее, общая сумма лизинговых платежей будет больше суммы покупки, ведь лизингодатель тоже должен получать выгоду.
Преимуществом здесь является возможность распределить лизинговые платежи на удобный вам срок при сохранении права пользования имуществом. Кроме того, стоимость имущества определяется по договоренности между лизингодателем и лизингополучателем, в отличие от залогового кредита, где сумма зависит от независимой экспертной оценки. Это особенно актуально в случае подержанного имущества: его объективная рыночная стоимость может быть сравнительно невелика, и банк не примет его в качестве залога на нужную вам сумму кредита. В случае возвратного лизинга таких проблем нет.
Плюсы:
Возможность получить деньги и продолжить пользоваться имуществом.
Можно получить налоговые льготы.
Оформление происходит быстро.
Минусы:
Право владения имуществом переходит к другому лицу.
В случае неправильно заполненных документов или некорректно определенной суммы сделки возможны вопросы со стороны проверяющих органов.
При просрочке платежа можно лишиться имущества.
Переход на авансовые платежи
Положительный бухгалтерский баланс складывается, когда доходы превышают расходы. Чтобы обеспечить постоянный поток денежных средств и избежать проблем с просроченной дебиторской задолженностью, можно перевести своих контрагентов на систему авансовых платежей.
Плюсом такого подхода будет возможность четко планировать поступление денег, однако есть и минусы: это может снизить количество клиентов, не готовых платить за еще не поставленный товар и не оказанную услугу. Чтобы минимизировать этот риск, можно применять систему авансовых платежей выборочно: например, давать послабления регулярным и крупным заказчикам.
Плюсы:
Нет проблем с неплатежами или несвоевременными платежами контрагентов.
Финансовый поток проще прогнозировать.
Минусы:
Возможное сокращение количества и качества клиентов — политика многих крупных компаний предполагает исключительно постоплату.
Выше вероятность судебных исков в случае проблем с поставками/оказанием услуг — клиенты захотят вернуть аванс.
Продажа дебиторской задолженности
Если авансовые платежи для вашей организации невозможны, а работающие по постоплате контрагенты не спешат погашать свою задолженность, стоит задуматься о том, как перевести последнюю из категории проблемного актива в актив ликвидный. Продажа, а точнее, уступка прав требования дебиторской задолженности или цессия — грамотный финансовый инструмент, позволяющий регулировать объем дебиторки и восстановить баланс между приходами и расходами.
Продавать долг целесообразнее всего на самом раннем этапе, когда он имеет наибольшую ликвидность. Чем больше проходит времени и чем сильнее затягивается оплата по счетам, тем выше вероятность, что финансовое состояние должника ухудшится, а это это в свою очередь уменьшит цену, за которую вы сможете продать долг и вернете менее значимую сумму в бизнес.
Тем не менее, сумма, которую вы можете получить, зависит от того, кому вы продаете долг. Например, компания Conomica готова предоставить вам подробный анализ тех факторов, которые влияют на итоговую сумму, и предложить обоснованную цену на права требования вашей дебиторской задолженности.
Плюсы:
Возможность получить деньги быстро.
Нет необходимости в оформлении большого количества документов.
Не нужно подавать иск к должнику и участвовать в судебных разбирательствах.
Снижается объем просроченной дебиторской задолженности, невостребованные активы перестают быть обременением, превращаясь в “живые” деньги.
Минусы:
Долг продается с дисконтом, который зависит от степени его просуженности и от финансового состояния должника.
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Отсроченные платежи поставщикам
Если увеличить доходы в настоящий момент не получается, можно постараться уменьшить расходы. Для этого стоит просмотреть все договоры с контрагентами и определить крайние сроки оплаты. Здесь сработает правило «если нет других обстоятельств, всегда плати в последний день». Если текущие договоры не предусматривают отсрочки платежей, стоит перезаключить их и включить это условие.
Плюсы:
Вы сможете пользоваться средствами на протяжении всего периода, отведенного на оплату.
Условия договора не нарушаются.
Минусы:
Контрагенты могут постоянно беспокоить вас вопросами о сроках оплаты, ожидая, что вы не будете тянуть.
Облигационные займы
Этот вид финансирования относится к категории инвестиционного: выпуская облигации, вы привлекаете средства частных и корпоративных инвесторов. Этот процесс не быстрый, ведь придется регистрировать эмиссию облигаций в Федеральной службе по фондовым рынкам, выходить на торговую площадку, договариваться с инвесторами.
Такой вариант для крупных организаций, а малому и среднему бизнесу нет смысла проходить все эти процедуры, ведь им обычно не требуются средства в том объеме, который окупил бы затраты на эмиссию облигаций и выплату доходности.
Плюсы:
Объем привлеченных средств может быть значительно выше, чем вы могли бы получить в банке.
Условия облигационного займа, процентную ставку, сроки и правила возврата устанавливаете вы сами.
Ваша кредитная история станет публичной, а значит, и кредитный рейтинг вырастет.
Минусы:
Затраты на выпуск облигаций могут превысить ожидаемые преимущества от собранных средств.
Сложная процедура согласования выпуска облигаций.
Потребуется достаточно много времени для соблюдения всех требований.
Займы в микрофинансовых организациях
В отличие от облигационных займов, сотрудничество с микрофинансовыми организациями больше подходит для малого и среднего бизнеса. Требования к заемщику здесь обычно ниже, чем в банках, требуется меньше документов, и процедура выдачи займа быстрее. Это компенсируется более высокой процентной ставкой и более жесткими условиями — например, обязательным требованием залога.
Такой вариант подходит, если деньги нужны срочно, а выплатить заем вы планируете оперативно, чтобы сэкономить на процентах.
Плюсы:
Быстрое получение денег.
Простая процедура оформления займа.
Минусы:
За пользование денежными средствами микрофинансовых организаций придется заплатить больше, чем за банковский кредит.
Эффективный период использования такого кредита составляет всего несколько месяцев, пока вы не найдете другие источники финансирования.
Краудлендинг
Этот термин означает сбор средств частных инвесторов через площадку-агрегатор. По условиям он аналогичен банковскому кредиту: вы должны будете выплатить полученные средства с процентами через определенный промежуток времени.
У краудлендинговых площадок, как правило, есть список требований к заемщику: например, займы не выдают только что созданным организациям — нужно быть на рынке не менее 12 месяцев; у вас должна быть чистая кредитная история и отсутствие просрочек и задолженностей; вы не должны быть банкротом.
Для многих платформ актуальна прибыльность бизнеса — существует определенная нижняя граница прибыльности для компаний, запрашивающих средства. Кроме того, срок кредитования здесь обычно ниже, чем в банках (6–12 месяцев), а процент выше: вы платите как сервисный сбор самой краудлендинговой площадке (в среднем 1–7%), так и процент инвесторам, который может достигать 40% (это зависит от экспертной оценки, проведенной агрегатором).
Плюсы:
Простота регистрации заявки и скорость выдачи займа: если вашей заявкой заинтересуются инвесторы, то деньги можно получить уже через несколько дней.
Не требуется обосновывать необходимость в дополнительном финансировании.
Минусы:
Серьезные требования к надежности и финансовой стабильности компании.
Нет гарантии, что деньги будут собраны в срок.
Относительно короткий срок кредитования.
“Стоимость” использования таких средств может превышать 40–45%.
Займы у частных инвесторов
Это один из самых сложных и наименее регулируемых видов финансирования: вы самостоятельно ищете частного инвестора, который готов одолжить вам необходимую сумму, и заключаете с ним договор.
Плюсы:
Возможность самостоятельно определить условия займа, согласовав их с инвестором, и получить более выгодную процентную ставку и срок кредитования.
Минусы:
Поиск такого инвестора может занять достаточно много времени.
Одно из возможных требований с его стороны — передача ему доли в вашей компании.
Выбор конкретного способа пополнения оборотных средств зависит от того, насколько срочно ваш бизнес нуждается в деньгах и сколько вы готовы за эти деньги «заплатить» в виде процентов, уступки права собственности и т. д. И, конечно, можно комбинировать способы, например, продав часть дебиторской задолженности и получив остальную сумму в виде краудлендингового займа.
Вид финансирования
Скорость получения средств
Объем финансирования
Простота оформления
Отсутствие дополнительных условий
Оборотный банковский кредит
+
+
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Продажа дебиторки
+
+
+
Факторинг
+
+
Отсроченные платежи
+
+
Авансовые платежи
+
+
Краудлендинг
+
+
Возвратный лизинг
+
Займы у частных инвесторов
+
Облигационные займы
+
Займы в микрофинансовых организациях
+
+
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