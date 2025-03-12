ТОП-10 способов пополнить оборотные средства в сжатые сроки

Нехватка оборотных средств провоцирует ряд проблем для бизнеса. Например, у строительной компании может не оказаться денег, чтобы оплатить поставку материалов на площадку, и стройка встанет — а это грозит штрафами за просрочку. Транспортная компания не сможет вовремя заплатить за топливо, и встанут фуры. Рекламное агентство не сможет внести предоплату за аренду площадки для мероприятия важного клиента, и договор может быть расторгнут. В какой-то момент объем задолженности может достигнуть критической точки, после которой единственный вариант для бизнеса — объявить о банкротстве.

В идеале, баланс прихода и расхода должен быть тщательно просчитан и спланирован, но в реальности форсмажорные ситуации могут разрушить даже самые продуманные планы. Руководитель, который мыслит стратегически и заинтересован в развитии бизнеса, должен иметь в рукаве запасной вариант, который позволит оперативно решить проблему нехватки оборотных средств в компании и улучшить финансовое здоровье, а также избежать банкротства.