Зачем в 2026 году сдавать 1С:Профессионал

Российский IT-рынок переживает структурную трансформацию. Согласно данным РБК, темпы роста зарплат замедлились, а конкуренция среди специалистов начального уровня выросла на 11%. Одновременно аналитика рынка 1С показывает кадровый голод в сегменте высококвалифицированных разработчиков: потребность в архитекторах и ведущих специалистах удовлетворяется лишь на 20%.

В этих условиях платформа «1С:Предприятие» заняла монопольное положение в сегменте ERP-систем для российского бизнеса. Более полутора миллионов организаций используют решения на базе 1С для управления учетом, производством, финансами. Но парадокс в том, что назвать себя специалистом 1С может кто угодно — формального барьера входа нет, а последствия некомпетентности для бизнеса критичны.

Сертификат 1С:Профессионал решает эту проблему, становясь объективным маркером квалификации. Это не просто «корочка» для резюме, а подтверждение того, что специалист прошел независимую проверку знаний фирмой «1С» и владеет платформой на документированном уровне.

Подтверждение востребованности сертификата — новая функция HeadHunter, запущенная в декабре 2025 года: платформа добавила возможность автоматической синхронизации сертификатов 1С с резюме. Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru, комментирует: «За последние десять лет число вакансий для специалистов по 1С выросло в 4 раза. Компании ищут профессионалов, разбирающихся не только в учете, но и в автоматизации бизнес-процессов».

Согласно данным hh.ru, зарплаты разработчиков 1С варьируются от 108 000 до 271 000 рублей в месяц. Специалисты с подтвержденными сертификатами получают предложения в верхней части диапазона. Около 9000 активных вакансий — это не просто цифра, это огромное пространство возможностей, где сертификат служит фильтром при первичном отборе.