Почему бюджет не работает

Бюджетирование в большинстве компаний отлажено и работает. Но есть ситуации, когда оно дает сбой и тогда план существует отдельно от реальности, а решения принимаются в обход цифр. Разбираем пять типовых ошибок вместе с экспертом Дмитрием Чертовым, который четверть века строит и чинит системы бюджетирования.

Если вы руководите компанией, задайте себе один проверочный вопрос: когда ваши менеджеры в последний раз смотрели в бюджет перед тем, как принять операционное решение? Для большинства компаний ответ будет утешительным. Но если ответ «редко» или «никогда» – это сигнал, что бюджетирование есть, но как инструмент управления оно не используется в полную силу. Именно такие случаи и разбирает эта статья.

Исследование McKinsey Global Institute показывает: компании, последовательно применяющие финансовое планирование как управленческий инструмент, демонстрируют доходность на 15-25% выше конкурентов, работающих без него. При этом, по данным опроса CFO Research среди финансовых директоров компаний России и СНГ (2025), около 67% организаций формируют годовой бюджет – но лишь 29% регулярно сверяют план с фактом и принимают решения на основании отклонений. Разрыв между «у нас есть бюджет» и «бюджет работает» огромен.

Дмитрий Чертов работает в экономике и финансах с 2000 года, прошёл путь от экономиста до руководителя финансовой службы, написал книгу «6 шагов в бюджетирование», ведет курс «Основы бюджетирования» в CORS Academy. За эти годы он консультировал десятки компаний разного масштаба. С его точки зрения, бюджетирование как таковое не является проблемой: оно так или иначе есть везде. Проблема в качестве и полноте.

«Бывает так, что бюджетирование есть в меньшем объеме, чем хотелось бы руководству или финансовому директору. Чаще всего компании ограничиваются только бюджетом движения денежных средств и до полноценной модели с доходами, расходами и балансом так и не доходят. Но чтобы бюджет был совсем для галочки, такого я не встречал. Это слишком дорогое удовольствие: содержать людей, платить им зарплату, а результаты их труда никак не анализировать»

Дмитрий Чертов

Пять ошибок, которые мы разобрали вместе с Дмитрием Чертовым – не диагноз большинству компаний. Это карта рисков: набор точек, где система может дать сбой. Полезно знать их заранее.