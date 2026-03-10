Профессия аналитик 1С: как освоить с нуля и зарабатывать от 100 000 рублей

Почему аналитики 1С остаются востребованными

Российский IT-рынок в 2025 году пережил серьезную перестройку. По данным HeadHunter, количество IT-вакансий сократилось почти на треть по сравнению с 2024 годом, а конкуренция среди соискателей удвоилась. Однако специалисты по 1С оказались в особом положении.

Согласно аналитике Marksman за январь 2026 года, на рынке труда представлено 669 вакансий для аналитиков 1С при всего 403 активных резюме — спрос по-прежнему превышает предложение. Причина устойчивости профессии проста: после ухода западных ERP-систем российский бизнес массово переходит на платформу 1С:Предприятие, которая занимает доминирующую позицию в корпоративном сегменте.

По данным аналитического агентства TAdviser, внедрения на платформе 1С выросли на 56% за 2024-2025 годы. Компании нуждаются в специалистах, способных не просто администрировать 1С, а выстраивать сквозную аналитику бизнес-процессов и превращать данные в инструменты для принятия решений.