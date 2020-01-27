Клерк.Ру
ЦСБ СоветникЪ

Вывод наличных из ООО под отчет

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Как правильно выводить деньги из фирмы под отчет?

Наличка нужна всем. Многие предприниматели знают про «подотчет», но не все правильно пользуются этим инструментом.

Разбираемся.

 

 