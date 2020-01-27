Вывод наличных из ООО под отчет

А как играл Бетховена "К Элизе" - из книжки.К слову, сравнительно недавно обнаружил у себя в дебр...
"с прямым управлением научно-техническим железом его удалось быстро подружить через подпрограммы ...
А почему вообще должны быть проблемы, если:
Разве я говорил про товары? Я говорю про расходы.
Ну да, только лично я на TB до этого не дошёл. В Turbo Pascal можно было тоже вставки ассемблерны...
Ну а что?)) На тот момент турбобейсик, в отличие от того же фортрана - это не только "ценный вычи...
Люди, пившие молоко в Кузбассе, тоже подтвердят его наличие. Оно, даже более материально, нежели ...
РП в последнее время, кто не дурак, это кочующие с проекта на проект ИП-шники. Ну, или кочующие и...
А с чего вы решили, что эти расходы относятся к налоговым периодам применения УСН 6%? Ни при како...
А зачем вы сравниваете теплое с мягким? Уголовное суд с арбитражным?...
Хохо, намек понял! А еще желательны выборы из двух и более системных интеграторов ))...
ну так расходы на товары нельзя однозначно отнести к расходам прошлого налогового периода. По ним...
Т.е. теперь бабушек будут лешать индексации пенсии, под предлогом "а нам кажется вы участвуете в ...
Еще более каверзный пример - берем тетю Вику (за живое) и читаем про Курскую битву. Кому бы вот д...
Для полного счастья власти осталось установить видеокамеры в унитазах граждан....
Да не сможете Вы сами объединиться. Ничего не получится у тех, чей кругозор сужен до точки (точки...
Для решения каких-то частных задач не слишком большого объёма в смежных сферах достаточно знаний ...
Чёт я даже придумать таковых кредиторов и иных лиц не могу. Ну исключат ИП из реестра, долги его ...
Хоть и лайкнул, проникшись проблемой соотечественниц, но все же - "что Моё, волки, то Моё" (с). А...
Вот именно!Здесь будет жить хоть какое-нибудь население? - https://zen.yandex.ru/media/d1als/zako...
Кому известно и как известно? По документам - деньги ушли на фирмы прокладки. Чем ситуация Седьмо...
Об одном забыли упомянуть: сколько денег сдерут с аттестуемых!...
Коллега. :) У меня первая программа, ушедшая на сторону в работу лет более 20 назад (тогда я ещё ...
"4. При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде доходов на объект налогооблож...
Абсолютно. Ставилась мне как-то задача анализа и обработки данных, собираемых в результате длител...
Каждые 5 часов 15 минут (4:30 +0:45) надо отдыхать 45 минут. Можно сделать два перерыва - по 15 и...
Для большинства профессионалов в программировании знание многих языков подразумевается и выбор яз...
Лучше бы по 115-ФЗ перестали гнобить. А иначе всё перечисленное - дерьмо в красивой обёртке....
Работают - а смысл?Производят орудия убийства, затем наш вождь отправляет их разным людоедам (опя...
А когда-то у "Совтрансавто" на их Мерсах и Вольвах тахографов не было.Мой тесть был тогда одним и...
Не поможет, там дело не в ставках.Если кому-то разрешено безнаказанно брать "кредиты" с гарантиро...
Хоть бы кто-нибудь из этих инициаторов рассказал, для чего увеличивать численность населения в РФ...
На что потратила деньги Седьмая студия, хорошо известно - на постановки. И приче тут уголовное де...
И как понимать " Указанный перерыв для отдыха может быть разделен на 2 части или более, первая и...
Смысл высказываться?Не отменят же. Напоминает дрессировку с помощью кнута - сами, мол, безмозглые...