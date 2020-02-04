Серая зарплата на карту. Какие риски?

BOOKMAN в этом деле за 6 лет банкротства никто ничего не получил от субсидиарки http://kad.arbitr.ru/Card... Как вернуть выведенные активы должника

(*_*) было такое оплатили требование, счет все равно блокировали, якобы не исполнили требование, потому... Единый налоговый платеж введут для ИП и юрлиц

MaxC ВВП США 2,3-2,6%. Но не это главное. Главное - от чего процент считаем))... Из-за налоговиков не может развиваться экономика

MaxC "Карта" "Тройка" выпускается и в виде перстня. На сегодня гораздо удобнее.А вообще, за безналом к... Оплачивать проезд в автобусе будем через систему быстрых платежей

MaxC Коронавирусы, либеральние идеи...одна зараза там на каждом шагу.А когда-то, было дело, какой-то я... Народ поддержал поправки Путина в Конституцию

MaxC УФСИН тоже хочет)) Намедни отрапортовала, что в её пенатах как никогда много свободных мест.... Народ поддержал поправки Путина в Конституцию

AAMihaylova Ждём очередного повышения пенсионного возраста с формулировкой, что текущим пенсионерам опять не ... ПФР заплатит полмиллиарда за видеоролики и баннеры

geologov_12 В Интернете активно обсуждается тема, что с 2020 года предоставление ПЛБ в налоговую не требуется... Как составить ликвидационный баланс

Старый ворчун Для облегчения всенародного голосования по поправкам в Конституцию правительство установило надба... Народ поддержал поправки Путина в Конституцию

Glawsvet А! Спасибо! Я руками 20 подвинула и 19 написала. Надежда, спасибо большое! ... Расчет фиксированных взносов ИП

Над.К Это 2020 год. Вы даты поменяйте. Причем даты надо выбирать в календаре, а не руками забивать... Расчет фиксированных взносов ИП

Первоклассникс Ребятки, я уже 30 лет пользуюсь своим домашним банком. Кроме еще почтового и того, который отобра... Совкомбанк подает в суд на клиентов, нажившихся на новогодней акции

Glawsvet Почему-то с дохода за 2019 год 11 370 000,00 у меня ФФОМС получилсяФФОМС 182 1 02 02103 08 1013 1... Расчет фиксированных взносов ИП

sisokolova63 Может и стоит, только вот не знаем КУДА? Где то-направление? Одна ЭРОТИКА и не только с экранов, ... Народ поддержал поправки Путина в Конституцию

VikaV2193 Ну кто ж мог подумать то, что как бы разные )) Могут ввести пособие для домохозяек

ananasik-s надеюсь, речь не о непрерывном проживании, срок которого прерывается при любом выезде за рубеж... Народ поддержал поправки Путина в Конституцию

Бабловед Да всё субъективно. Членам путинской банды и пресмыкающимся, вроде тебя, которым Путин объедки по... Народ поддержал поправки Путина в Конституцию

Юлия Самусева Я тоже об этом подумала. Я работаю, вожу детей в секции, когда они там бегу в магазин, приезжаем ... Могут ввести пособие для домохозяек

Старый ворчун По некоторым данным, опросы там по телефону, по списку, никакой анонимности."Вы не против, чтобы ... Народ поддержал поправки Путина в Конституцию