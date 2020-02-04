Серая зарплата на карту. Какие риски?

в этом деле за 6 лет банкротства никто ничего не получил от субсидиарки http://kad.arbitr.ru/Card...
было такое оплатили требование, счет все равно блокировали, якобы не исполнили требование, потому...
Если честно, для меня такие инициативы странны. Не понятна цель. Если государство хочет заселить ...
ВВП США 2,3-2,6%. Но не это главное. Главное - от чего процент считаем))...
"Карта" "Тройка" выпускается и в виде перстня. На сегодня гораздо удобнее.А вообще, за безналом к...
Почему за это не расстреливают?
Коронавирусы, либеральние идеи...одна зараза там на каждом шагу.А когда-то, было дело, какой-то я...
536000000/12000=44667 пенсионера лишились пенсий... бинго!!!
УФСИН тоже хочет)) Намедни отрапортовала, что в её пенатах как никогда много свободных мест....
Ждём очередного повышения пенсионного возраста с формулировкой, что текущим пенсионерам опять не ...
Есть что-то общее между эротикой и изнасилованием?
В Интернете активно обсуждается тема, что с 2020 года предоставление ПЛБ в налоговую не требуется...
Как хорошо-то, слушал бы и слушал.....
Для облегчения всенародного голосования по поправкам в Конституцию правительство установило надба...
А! Спасибо! Я руками 20 подвинула и 19 написала. Надежда, спасибо большое! ...
Это 2020 год. Вы даты поменяйте. Причем даты надо выбирать в календаре, а не руками забивать...
Грабёж на ровном месте. Вместо реальных 3,5 считают 1,2. Т. е. у меня налог с пенсии 65,7%....
А вы что не пойму,многодетные,детей ток ради этих пособий рожали? На себя никак надеяться не проб...
Ребятки, я уже 30 лет пользуюсь своим домашним банком. Кроме еще почтового и того, который отобра...
Почему-то с дохода за 2019 год 11 370 000,00 у меня ФФОМС получилсяФФОМС 182 1 02 02103 08 1013 1...
Может и стоит, только вот не знаем КУДА? Где то-направление? Одна ЭРОТИКА и не только с экранов, ...
Ну кто ж мог подумать то, что как бы разные ))
надеюсь, речь не о непрерывном проживании, срок которого прерывается при любом выезде за рубеж...
Да всё субъективно. Членам путинской банды и пресмыкающимся, вроде тебя, которым Путин объедки по...
Я тоже об этом подумала. Я работаю, вожу детей в секции, когда они там бегу в магазин, приезжаем ...
По некоторым данным, опросы там по телефону, по списку, никакой анонимности."Вы не против, чтобы ...
Но по факту чета я сомневаюсь, что реально будет под 0,1 %. Хотя и 3% тоже неплохо) РСХБ предлага...
Пожалуй, и Петра Первого не допустили бы
Абсолютно согласна. Проголосовала под петицией.
нет. Банк же не взаимозависимое лицо для заемщика и не его работодатель...
Уверен, уже изготовлена кондитерами и лежит себе где-нибудь в магазине....
не возникнет ли НДФЛ с матвыгоды?