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ЦСБ СоветникЪ

Серая зарплата на карту. Какие риски?

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Рассказываем, какие последствия могут быть, если вы получаете неофициальную зарплату на карту. Какие налоги может потребовать ФНС.

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ЦСБ СоветникЪ

ЦСБ СоветникЪ - бухгалтерская компания Эльвиры Пожарской. Мы делаем мир налогов и законодательства немного понятней для предпринимателей. Рассказываем об изменениях, сообщаем новости, разъясняем тонкости. А ещё мы уже 14 лет оказываем бухгалтерские услуги и проводим консультации для предпринимателей.

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