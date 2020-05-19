Кредит, который можно не отдавать, и другие льготы бизнесу, озвученные Президентом

А чем онлайн-семинар отличается от вебинар поясните?
Сеня и Моня - это те кто «В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем м...
Дятел, советника 1 класса дают за должности не ниже начальника Инспекции....
Так я об этом и писал выше. Разве КИТ смог бы свести концы с концами при таком удорожании сырья, ...
https://www.bbc.com/russian/features-52634460
В данной ситуации я бы не стал бросать камни в огород аутсорсинговых компаний...Ибо не думаю, что...
Попадали в такую ситуацию. Подал нулевку некий товарищ, якобы по доверенности. Доверенность была ...
Возможно и нечего делать. вы же не сможете поставлять маски в тоже метро по 30 р., и по 20 и по ...
Простите, но почему аутсорсинговая бухгалтерская компания должна об этом беспокоиться? Это не её ...
Нет такого. Что, собственно, не мешает учету резервистов, периодической переподготовке офицеров з...
А конкуренты «подливают масло в огонь»..
Да и к аутсорсерам вопросы.. много знакомых сейчас жалуются, что не звонят обслуживающие их орган...
Интересно, в цивилизованных странах есть что-либо подобное? В военкоматах сидят учётчики, в орган...
К сожалению, не все бухгалтеры обладают подобной квалификацией, хотя время требует....
Потому что нет еще такого нормативного документа.
Можно ли подписать заявление 14001 электронной подписью выданной физлицу, а не выданного юридичес...
Делать Моне больше нечего, ога? )))https://www.youtube.com/watch?v=AXGQnAkMq1UА было так: https:/...
Вот! Всей семьей идут получать пособие, Росгвардия помогает:https://www.youtube.com/watch?v=jOKEt...
Очень низкая летальность у К-19 для того, чтобы людей торкнуло "самоизолироваться" от слова "сам"...
Вслушайтесь в слово "самоизоляция"... Ключевое слово "сам". Т.е. человек сам должен принимать дан...
1С - это инструмент. Бухгалтер - лишь использует этот инструмент. Вопрос лишь в том, насколько ви...
Я вам скажу своё мнение. Самоизоляция это домашний арест. Где решение суда? Карантин объявляется ...
Офигеваю я от подобного гуманизма...
По сути, все, что связано с проверяемым контрагентом... Правда, зачастую, довольствуются копиями,...
А был ли тот другом, или просто был вынужден откупаться займами и ювелирными изделиями?...
Ну ничего страшного. В следующую выплату пересчитаете и меньше заплатите....
Сведения про отпуска (декретный, очередной, неоплачиваемый) никогда не вносили в трудовую книжку....
то же читал, ему предьявили что его так понимаю БЫВШИЙ друг, владелец ювелирного завода, КОГДА ТО...
А об уходе сотрудника в декретный отпуск или в неоплачиваемый отпуск надо сообщать? И когда, если...
Реакция на комментарии: ничто не ново под луной.
сдается мне, что не каждый Моня и Сеня может "шить" маски для государственных нужд.- Рабинович, к...
Доход-то они при этом получают!
Наш благотворительный фонд не имеет компьютеров. Росстат за семь лет нашего существования "бумажн...
Удивительны бесконечные причитания по поводу "отмирания" профессии бухгалтера. Хочу напомнить бан...