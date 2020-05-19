Клерк.Ру
ЦСБ СоветникЪ

Кредит, который можно не отдавать, и другие льготы бизнесу, озвученные Президентом

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 Президент анонсировал новый пакет мер поддержки бизнеса. В частности — кредит 2% на полгода, который некоторым предпринимателям разрешат не отдавать. Рассказываем об инициативе.

 