Эта неделя началась очень многообещающе для отечественных предпринимателей. В понедельник, 6 июня, на сайте Правительства появилось Постановление, утверждающее правила предоставления новой субсидии для поддержки бизнеса. Вся ирония ситуации в том, что ровно за день до этого мы записали видео об этой субсидии, ориентируясь на проект этого Постановления... Мы ждали до последнего с записью видео. 25 июня стало известно, что деньги на эту программу выделены, к слову это 20 миллиардов рублей и по предварительной информации начать их раздавать должны были с 15 июля.

Так и не дождавшись официального документа, в эти выходные мы записали видео, предупредив своих зрителей, что это предварительная информация и обязательно нужно следить за новостями на эту тему. И вот когда ролик уже грузился на канал, мы обнаружили, что долгожданное Постановление появилось на сайте Правительства. Эхх... Кстати, вот это видео, оно совсем небольшое. Основные правила предоставления субсидии не изменились, так что можете посмотреть ролик, а потом пробежать глазами статью чтобы узнать об изменениях.

В честь чего праздник?

Уже не за горами время, когда по всей стране начнут работать рестораны, фитнес-клубы и прочие организации, по которым мы все давно соскучились. Но чтобы этим организациям выйти из состояния карантина, им нужно подготовиться - закупить антисептики, нанести на пол отметки для соблюдения посетителями социальной дистанции, снабдить персонал средствами индивидуальной защиты и так далее. На это нужны деньги. А где их тебе взять, если ты три месяца не работал? Учитывая, что эта статья называется «Государство раздает деньги на антисептики», правильный ответ не сложно найти. Да, новая субсидия призвана как раз компенсировать предпринимателям затраты на средства профилактики распространения коронавируса.

Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат получателей субсидий, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Получается, субсидия целевая - она направлена на компенсацию расходов мероприятий по профилактике коронавируса. Получается, тратить эти деньги на что-то другое запрещено. Но раз у субсидии есть определенная цель, значит, должен быть и контроль за соблюдением этой цели. Что по этому поводу говорит Постановление? Смотрим пункт 13.

13. Федеральное казначейство и уполномоченный орган государственного финансового контроля осуществляют контроль соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий получателям субсидий.

Контроль за соблюдением целей предоставления субсидии имеется. Мы не можем утверждать, что к каждому, кто получит эти деньги кто-то постучится в дверь и потребует отчитаться за казенные рубли, но лучше быть готовым и иметь при себе документы, подтверждающие покупку каких-то профилактических средств.

Сколько денег дадут?

Субсидия состоит из двух частей, которые будут выплачиваться одновременно. Первая часть фиксированная - 15 000 рублей. Это компенсация расходов на переоборудование помещений (отметки на пол, антисептик на входе и т.д.). Вторая часть зависит от количества сотрудников, за каждого сотрудника заплатят 6 500 рублей. Эта сумма должна компенсировать месячный запас средств индивидуальной защиты на конкретного работника.

И если вы думаете, что размер субсидии чиновники взяли с потолка, то вы явно не читали пояснительную записку к проекту этого Постановления. В ней составлены таблицы с подробным расчетом что на эти деньги можно купить.

Расшифровка фиксированной суммы 15 000 рублей

Расшифровка суммы 6 500 рублей на каждого сотрудника

Нам, как представителям бухгалтерии, такая дотошность, конечно, импонирует. Хоть мы и не знаем насколько приведенные цены реальны :)

Кому дадут деньги?

Субсидия предоставляется организациям и ИП, включенным в реестр малых и средних предприятий, а так же некоторым социально ориентированным НКО.

Начнем с общих требований для всех, кто собирается претендовать на эти деньги:

Вы не должны находиться в состоянии ликвидации, не должно быть принято решения о предстоящей ликвидации, не введена процедура банкротства. В общем, ничто не мешает вам работать. Общая задолженность по налогам не должна быть больше 3 000 рублей. Принцип определения задолженности аналогичен принципу, использованному в правилах предоставления субсидии на выплату зарплаты. Из общей суммы долгов по всем налогам вычитаются все переплаты по налогам, и полученная сумма не должна быть больше 3 000. При расчетах учитываются сведения о погашении долгов, которые имеются у налоговой на момент подачи заявления. Т.е. перед отправкой этого заявления можно погасить долги и ничего не помешает получить деньги. Это наша трактовка, исходный текст соответствующего пункта ниже.

У получателя субсидии по состоянию на 1 июня 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей (при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления).

Теперь поговорим о требованиях к коммерческим организациям и ИП.

Вы должна быть включены в реестр малых и средних предприятий на 10 июня 2020 года. Ваш основной ОКВЭД должен быть в списке видов деятельности, утвержденных в этом же Постановлении. И тут самое интересное - основной ОКВЭД смотрится по состоянию на 10 июня. Так что если вы после начала объявления льгот для пострадавших отраслей сменили свой ОКВЭД и успели до 10 июня, то вы можете получить субсидию. Призывы об актуализации своих выписок от государства были, так что, кто успел, тот и молодец. Список подходящих ОКВЭД ниже. Для представителей туристической индустрии, которые не нашли свой основной ОКВЭД в списке выше есть небольшое послабление. Если вы есть в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня, то получить субсидию будет можно. Для гостиниц есть дополнительное ограничение - номерной фонд не должен превышать 100 номеров.

К социально ориентированным некоммерческим организациям требования следующие:

НКО должна являться частной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности и должна быть включена в реестр НКО, в наибольшей степени пострадавших из-за коронавируса. Или НКО должна являться поставщиком социальных услуг в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и должна состоять в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 906 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций" по состоянию на 1 июля 2020 г.

Что делать? Куда бежать?

Чтобы получить субсидию, нужно в период с 15 июля по 15 августа (включительно) направить в свою налоговую любым удобным способом (через личный кабинет, ТКС или почтой) заявление о предоставлении субсидии, форма которого приложена к Постановлению. Это заявление очень похоже на заявление для получения субсидии на зарплату, в нем тоже нужно только изъявить желание получить денег от государства и написать куда их перевести. Все остальное налоговая сделает сама. Никаких ограничений по использованию индивидуальными предпринимателями личных банковских карт в Постановлении нет, но лучше не рисковать и указывать коммерческий счет.

Итог

По сравнению с проектом Постановления итоговый документ, на наш взгляд, получился чуть более аккуратным. Из основных отличий стоит отметить цель выплаты субсидии - в проекте она была более размыта и по той формулировке предполагалось, что деньги можно тратить на что угодно и в том числе на средства дезинфекции, в итоговой редакции субсидия имеет строгую цель, за исполнением которой даже планируют следить (кстати, тринадцатого пункта о том, что будет надзор, в проекте тоже не было).

Следующая важное отличие - дата, на которую будут смотреть основной вид деятельности у попадающих под эту субсидию. В проекте актуальность ОКВЭД проверялась на 1 марта, в итоге ее изменили на 10 июня. Приятно.

Пожалуй, это все, что мы можем сказать на данную минуту по поводу этой субсидии. Надеемся, информация была вам полезна. Если материал вам понравился, будем рады если вы подпишетесь на наш блог. Кстати, у нас есть и канал на YouTube. Спасибо за внимание.