Освобождение от мобилизации для программистов. Кому положено? Как получить? Отсрочка от мобилизации

Введение. О чём речь?

С 21 сентября у нас в стране объявлена частичная мобилизация. Для обеспечения функционирования наиболее важных для российской экономики предприятий правительство предусмотрело возможность некоторым сотрудникам оформить отсрочку (освобождение) от призыва в рамках частичной мобилизации. Одними из первых такую возможность получили специалисты IT-отрасли. В статье мы разберёмся – кому это положено и что нужно сделать программисту, чтобы не отправиться в армию.

Первым делом необходимо определиться с терминологией. То, о чём мы будем говорить дальше, называется не «отсрочка», а «освобождение». На многих информационных ресурсах, и даже на Госуслугах, используют термин «отсрочка», но это неправильно. Если прочитать официальное сообщение Министерства обороны в Телеграм, то там чётко сказано, что принято решение о «непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации» и «освобождении».

Соответственно, сотрудники, которые воспользуются этой возможностью, не должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в принципе, не важно сколько волн у неё будет. Но если вдруг в стране будет объявлена какая-то другая мобилизация, то это освобождение действовать не будет.

Кто может получить освобождение?

В сообщении Министерства обороны сказано, что привлекаться не будут:

Сотрудники аккредитованных ИТ компаний, непосредственно занятые в работе над проектами этих компаний. Сотрудники операторов связи, задействованные в обеспечении функционирования сооружений связи. Сотрудники системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации; Сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

То, о чем мы будем говорить сегодня, относится только к первым двум пунктам. Работники системообразующих предприятий и организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы, должны получать освобождение по каким-то иным правилам.

Требование к образованию

Для получения освобождения сотрудник должен иметь высшее образование по одной из 195 разрешённых специальностей. Внимание. Речь исключительно про высшее образование, к сожалению, наличие диплома о среднем образовании или прохождение курсов переподготовки не подходит.

Стоит отдать Минцифры должное, они совершили настоящий подвиг. Весной был запущен механизм предоставления отсрочки от срочной службы для сотрудников ИТ-компаний, он предполагал отсрочку при наличии диплома по одному из 75 направлений. Текущий список увеличился в 2,5 раза. Причем в него вошли даже не самые очевидные специальности вроде строительства и психологии.

Небольшое замечание. Хоть Минцифры и составило достаточно обширный список из специальностей, которым положено освобождение, но они понимают, что могли что-то не учесть. Поэтому при заполнении заявления можно будет указать какую-то специальность, которая в список не входит. Такие случаи будут рассматриваться отдельно. И если в Минцифры придут к выводу, что ваша специальность, действительно, должна попасть под освобождение, то они передадут информацию в Министерство обороны и будут рекомендовать включить вас в списки на освобождение. Но как в итоге поступит Минобороны никто сказать не может.

Требование к работодателю

Если на освобождение претендует сотрудник ИТ-компании, то эта фирма должна быть включена в реестр аккредитованных ИТ-компаний. Если же освобождение пытается получить сотрудник оператора связи, то у работодателя должна быть хотя бы одна действующая лицензия на оказание услуг связи.

Требование к графику работы

Чтобы иметь право на получение освобождения, сотрудник должен работать в рамках нормальной продолжительности рабочего времени (минимум 40 часов в неделю) или в рамках ненормированного рабочего дня.

Требование к должностным обязанностям

Для получения освобождения сотрудник ИТ-компании должен быть непосредственно занят в работе над проектами компании. Он должен заниматься разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией решений в области информационных технологий. Запомните эти пять слов, они нам чуть позднее пригодятся.

Сотрудники операторов связи должны быть задействованы в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования. Эти формулировки нам тоже ещё понадобятся.

Требования к стажу работы

Его нет. На освобождение может претендовать даже сотрудник, который только-только устроился на работу и отвечает всем вышеперечисленным требованиям.

Как происходит получение освобождения?

Если вы весной интересовались вопросом получения отсрочки от срочного призыва, то знаете, что тогда списки сотрудников, имеющих право на отсрочку, формировались в организациях и их централизованно направляли в Минцифры. В этот раз от такой схемы решили отказаться. Теперь каждый сотрудник сам заполняет форму на Госуслугах и подаёт сообщение в Минцифры о том, что ему положено освобождение. Затем Минцифры отправляет данные в Министерство обороны. По заявлению Министра цифрового развития это происходит ежедневно. Министерство обороны рассылает данные по военкоматам.

В общем виде процедура выглядит так:

Сотрудник заполняет на Госуслугах специальную форму. К этой форме он прикладывает специальный файл в формате CSV с информацией о себе и работодателе. Этот файл должен быть подписан электронной подписью работодателя. Сотрудник отправляет данные из формы. Минцифры получает сообщение от сотрудника. Проверяет корректность заполнения полей формы и CSV-файла. Если замечаний нет, то данные отправляются в Министерство обороны В Министерстве обороны изучают полученные данные, и на их основании принимается решения одобрить человеку освобождение от призыва или нет. В случае положительного решения данные отправляются в военкомат и этот человек должен быть исключён из списков для призыва.

Заполнение CSV-файла

Сам файл для заполнения необходимо скачать с Госуслуг. Для этого достаточно открыть форму для подачи заявления на освобождение от мобилизации, ссылка будет на первой же странице. Скачивайте этот файл исключительно с Госуслуг. Минцифры ранее публиковали у себя в соцсетях этот файл, но в итоге в него внесли изменения, поэтому сейчас по Сети могут гулять разные версии. Правильная только та, что скачивается с Госуслуг.

Советуем изменять этот файл в каком-нибудь текстовом редакторе, который сохраняет первоначальную кодировку файла (например Notepad++). Изначально были сообщения, что CSV-файл должен быть в кодировке UTF-8 (он создан в этой кодировке, в ней же и качается с Госуслуг), но позднее Минцифры сообщило, что принимает и кодировку CP-1251. Но лучше не рисковать и работать в первоначальной кодировке.

CSV-файл содержит сведения о работодателе и о работнике, претендующем на освобождение. Заполнять нужно только эти данные. Все остальные строки файла трогать категорически запрещено. Запрещено что-то удалять, изменять или добавлять. Необходимо заполнить только то, что выделено на картинке. Заполнять нужно обязательно в том же формате, что и в образце.

Обратите внимание на заполнение поля с наименованием организации. В соответствии с синтаксисом CSV, если в строке присутствует двойная кавычка, то вся строка берётся в кавычки, а внутренние кавычки удваиваются. Примеры

ООО "КОМПАНИЯ" -> "ООО ""КОМПАНИЯ"""

ООО "ПК "РАБОТА" -> "ООО ""ПК ""РАБОТА"""

Разумней чтобы этот файл заполнял работодатель самостоятельно, т.к. обычный сотрудник вряд ли знает СНИЛС своего генерального директора. Либо сотрудник может заполнить всю информацию о себе и направить файл для дозаполнения и подписания работодателю. Чтобы точно не было ошибок, можете вместе с файлом дать ссылку на эту инструкцию.

Подписание файла

Для подписания CSV-файла нужна квалифицированная ЭЦП генерального директора организации. Сейчас такие подписи выдает налоговая. Но до конца года ещё действуют старые подписи, выданные другими удостоверяющими центрами. В общем, подойдет любая подпись, с помощью которой сдается отчетность в ФНС, если она выпущена на генерального директора.

В интернете есть хорошая инструкция по подписанию документов. В ней рассмотрены варианты работы как с криптопровайдером VIP-Net, так и с КриптоПро. Советуем действовать по этой инструкции. Мы сами работаем с Крипто Про, а для подписания документов использовали бесплатную программу Такском КриптоЛайн (информация о ней есть в инструкции).

Небольшое замечание от нашего подписчика. При подписании документа нужно использовать кодировку DER. Если выбрать Base64, то при загрузке файла с подписью на Госуслуги, вылезает ошибка «Электронная подпись не прошла проверку. Проверьте действительность электронной подписи».

В результате после подписания документа программа должна позволить выгрузить файл в формате .SIG именно его вместе с заполненным CSV-файлом необходимо передать сотруднику.

ВАЖНО! После подписания файла его ни в коем случае нельзя изменять. Иначе подпись (файл в формате .sig) станет недействительной. Если вы заметили какую-то ошибку, которую нужно исправить - исправляйте её и переподписывайте файл.

Заполнение формы на Госуслугах

Тут ничего сложного. Вам нужно будет выбрать свою специальность, по которой у вас имеется высшее образование. Если вашей специальности в перечне нет, то можно поставить соответствующую галочку и вписать её руками. Минцифры обещали отслеживать каждый подобный случай в ручном режиме и принимать решение по каждому обратившемуся в отдельности. Если они придут к выводу, что ваша специальность должна попадать под освобождение, то вас включат в список. Но гарантии, разумеется, никакой нет.

Далее надо будет найти в списке аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи своего работодателя (можно искать по ИНН). Затем Госуслуги попросят вас перепроверить всю основную информацию о себе. После чего нужно будет заполнить сведения о ВУЗе и дипломе.

На следующем этапе заполняется информация о воинском учёте. Необходимо выбрать документ, на основании которого вы учтены, указать его реквизиты и выбрать военкомат, в котором вы стоите на учёте. Если у вас имеется Военный билет, то необходимо будет указать воинское звание, должность и сообщить об участии в военных действиях.

И теперь самая важная часть заявления - информация о работе. Этот раздел состоит из нескольких полей:

Трудовые обязанности . Расскажите кратко о своих должностных обязанностях, их можно переписать из трудового договора.

. Расскажите кратко о своих должностных обязанностях, их можно переписать из трудового договора. Должность . Укажите свою должность (как в трудовом договоре).

. Укажите свою должность (как в трудовом договоре). Общий стаж работы в ИТ . Укажите, сколько лет вы работаете в этой отрасли.

. Укажите, сколько лет вы работаете в этой отрасли. Обоснование необходимости присутствия на работе. Здесь необходимо описать, чем вы занимаетесь, и почему без вас фирма не может работать.

На последнем пункте остановимся подробней. Это самый важный вопрос во всей форме. Именно по содержимому этого поля будет приниматься решение давать вам освобождение или нет. И самое неприятное, что это решение будет принимать не специалист в компьютерных технологиях, а человек в военной форме. Не исключено, что у этого человека даже не было уроков информатики в школе, поэтому если вы распишите свои обязанности, используя профессиональную терминологию, то он может ничего не понять и сделать вывод, что ни к какому IT вы отношения не имеете.

Но у человека в военной форме есть указ сверху о том, что он должен освободить от мобилизации людей, которые занимаются:

разработкой

развитием

внедрением

сопровождением

эксплуатацией

Обязательно (подчеркиваем, обязательно) при заполнении последнего поля используйте какие-то слова из этого списка (только те, которые напрямую имеют отношения к вашей работе, ничего придумывать не нужно, если укажете все, то это будет подозрительно). Не перечисляйте их «в тупую», а оберните в связные предложения, в которых упомяните названия конкретных продуктов. Не используйте сложных конструкций, ваш текст должен быть понятен человеку без опыта. На всё это у вас будет 255 символов.

К сотрудникам операторов связи то же самое обращение. Используйте слова из сообщения Министерства обороны - «задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации».

И на следующих этапах нужно будет сначала загрузить CSV-файл, а затем подпись к нему (файл в формате .SIG).

Всё. Можно отправлять заявление

Будет ли какой-то ответ?

Минцифры после отправки списков в Министерство обороны присылает через Госуслуги сообщение, что вы были включены в список.

Но надо помнить, что дополнительная проверка осуществляется ещё и на стороне Министерства обороны, а вот они никакой обратной связи не дают. Вас либо включают в списки на рассылку в военкоматы, либо нет. С этим, к сожалению, ничего не сделать.

Что делать если пришла повестка до подачи заявления на освобождение?

В Телеграм-канале Минцифры есть инструкция, что делать в таких случаях (для сотрудников ИТ-компаний, для сотрудников операторов связи, для сотрудников системообразующих организаций в сфере ИТ).

Если кратко, то необходимо взять свой диплом о высшем образовании, трудовой договор (на всякий случай сделайте копии с этих документов), получить у работодателя заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве аккредитованной ИТ-компании (или оператора связи) и справку о том, что вы заняты в работе над проектами компании (документ в свободной форме, основной текст должен формироваться по правилам, которые мы описали для последнего поля в форме на Госуслугах). На всякий случай добавьте к комплекту документов распечатанный приказ Минцифры со специальностями.

С этим комплектом документов нужно будет явиться в назначенный повесткой день, и попытаться отстоять свои права. Это официальный регламент, являться по повестке или нет - исключительно ваша ответственность, мы ни к чему не призываем, а рассказываем о том, как в подобной ситуации нужно действовать, чтобы оставаться в рамках действующего законодательства.

Судя по отзывам людей, которые воспользовались этим способом, с военкоматом вести переговоры тяжело, там будут всеми правдами и неправдами пытаться убедить вас, что бумажки, которые вы принесли, ничего не стоят. Был даже случай, когда человека в итоге забрали на сборы.

Но тут мы хотим еще раз похвалить Минцифры. Они в ручном режиме и очень оперативно отрабатывают все подобные случаи. История с человеком, которого отправили на сборы закончилась тем, что Минцифры направило телеграмму в военкомат, который его призвал, в которой подтвердили, что конкретно этот человек имеет право на освобождение. Эту же телеграмму отправили на домашний адрес, благодаря чему родственники смогли доставить её в воинскую часть и человек вернулся домой. Ниже несколько историй.

Если после подачи заявления на освобождение, выяснилось, что Минобороны вам отказали, то об этом тоже надо сообщить в Минцифры. Работодатель должен отправить им на электронную почту тот же комплект документов, который мы перечисляли выше, заверенный электронной подписью.

Электронная почта Минцифры - help@digital.gov.ru

Пожалуйста, проявите ответственность и пишите на эту почту только о нарушении прав по освобождению от мобилизации. Не пишите туда с вопросами или запросами на разъяснения.

Куда задавать вопросы? Где искать информацию?

Первый источник, за которым вам нужно следить - это Министерство цифрового развития. У них есть активные аккаунты в соцсетях (Телеграм, ВК, Одноклассники). Мы следим за ними через Телеграм.

Ещё энтузиасты запустили специальный чат по вопросам мобилизации ИТ-специалистов, он называется Мобилизация IT. Скорее всего, все вопросы, которые у вас могут возникнуть, уже были обсуждены в этом чате, поищите их там. Наиболее важные и частые вопросы администрация чата вынесла в отдельный документ, который регулярно пополняется информацией.

Возможность писать сообщения в этом чате открывается пару раз в день буквально на час. В этот момент участники могут задать интересующие вопросы, поделиться своим опытом, после чего чат закрывается, и администраторы стараются обработать все насыпавшиеся за это время сообщения.

Напоминаем, это энтузиасты, Минцифры не имеет к этому чату никакого отношения, хотя по сообщению господина Шадаева (Министр цифрового развития) поддерживают связь с администрацией чата. Не засоряйте этот чат вопросами, не относящимися к делу, перед тем, как что-то спросить, обязательно изучите документ с основной информацией и поищите свой вопрос с помощью поиска по чату.

В чате работают несколько хештегов:

#нетспециальности - по этому хештегу публикуются специальности, которые нет в списке на освобождение, но которые, по вашему мнению там должны быть. Перед тем, как использовать этот хештег убедитесь, что ранее никто вашу специальность не писал в чат.

- по этому хештегу публикуются специальности, которые нет в списке на освобождение, но которые, по вашему мнению там должны быть. Перед тем, как использовать этот хештег убедитесь, что ранее никто вашу специальность не писал в чат. #получилповестку - по этому хештегу публикуются сообщения о том, что человек получил повестку в военкомат, хотя не должен был. Правила использования этого хештега описаны тут.

- по этому хештегу публикуются сообщения о том, что человек получил повестку в военкомат, хотя не должен был. Правила использования этого хештега описаны тут. #РЕАЛЬНЫЙ_ОПЫТ - по этому хештегу люди рассказывают о своем опыте общения с военкоматом.

Ответы на частые вопросы

Наиболее полный список вопросов с ответами лучше изучить вот здесь. Мы перескажем только ответы, которые давал господин Шадаев в рамках вебинара Минцифры 26 сентября.

В: Попадает ли генеральный директор аккредитованной айти-компании под освобождение?

О: Да, попадает, если он занят в работе над проектами.

В: Попадают ли под освобождение учредители ИТ-компании?

О: Нет, не попадают. Освобождение даётся только сотрудникам. Соответственно, чтобы учредитель компании имел право на освобождение от частичной мобилизации, он должен трудоустроиться в свою компанию, т.е. заключить с ней трудовой договор.

В: Как быть учителям информатики в школах и ВУЗах?

О: К сожалению, конкретно то, о чём мы говорим сегодня к ним не относится, возможно, со временем появится какая-то новая инициатива, министр цифрового развития об этой проблеме знает и обещал взять на контроль.

В: Положено ли освобождение айти сотрудникам в банках?

О: Если вы работаете непосредственно на банк, то нет. А если банк вынес все свои IT-проекты в отдельную структуру, которая получила статус аккредитованной ИТ-компании, и вы заключили трудовой договор с этой отдельной структурой, то освобождение вам положено.

В: Что с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми?

О: К сожалению, на них освобождение не распространяется. И тут ничего не сделать. Возможно, со временем что-то поменяется, но пока так.

В: Принимаются ли иностранные дипломы?

О: Да, в форме на Госуслугах можно указать диплом иностранного ВУЗа. Если у нас в стране такие дипломы признаются, то всё должно получиться.

В: Что если сотрудник, получивший освобождение, будет уволен?

О: В Минцифры говорили, что они планируют сотрудничать по этому вопросу с ПФР и автоматически отслеживать увольнения.