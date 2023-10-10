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Данил Шолом
Маркировка рекламы

Реклама или информация? Как не маркировать и соблюдать закон

Многие компании стали серьезно подходить к вопросу маркировки только после того, как в действие вступили многочисленные штрафы. А значит сейчас самое время разобраться: что считается рекламой, а что — просто информацией.
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Реклама или информация? Как не маркировать и соблюдать закон
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для того, чтобы убрать лишнюю маркировку со своих плеч, нужно перестать маркировать все подряд. Удобно держать в голове мысль «лучше маркировать каждый пост, чтобы точно не было вопросов». Да, в какой-то мере таким подходом вы решите проблему, но идея недолговечна.

Со временем объем рекламных материалов будет накапливаться, как и ваши обязанности — отчитываться по промаркированным креативам. А когда рекламных интеграций будет 50-100? Начнутся неприятности в виде упущенного времени, в рамках которого нужно было отчитаться (потому что забыли), ошибок в отчетности, нервов и стресса. Нужно ли это вам? Определенно, лучше инвестировать время в то, что интересует, чем тратить уйму времени на информацию, которую не нужно маркировать.

Критерии оценки на предмет рекламы/не рекламы

ФАС достаточно однозначно отвечает, на какие критерии они опираются при оценке информации на предмет рекламы. Информация будет считаться рекламой, если она направлена на:

  • привлечение внимания к товарам/услугам;

  • продвижение на рынке;

  • формирование/поддержание интереса.

Вроде бы все понятно. Но когда дело касается публикаций о наших товарах/услугах на наших ресурсах, возникает вопрос. Если следовать логике, описанной выше, то и на своих ресурсах нужно маркировать информацию, ведь так или иначе, наша деятельность направлена на внимание к тому, чем мы занимаемся и что производим.

Об этом поговорим подробнее.

А что так можно было?

Есть термин, который часто употребляет ФАС и участники рекламного рынка — хозяйственная деятельность, которая не попадает под закон о маркировке.

В законе нет конкретно этого термина. Он описан более сложными словами в пункте 3 части 2 статьи 2 ФЗ «О рекламе» , но смысл один и тот же.

Под хозяйственной деятельностью в случае рекламы подразумевается то, что вы привыкли делать на своих ресурсах.

Например, если вы предприниматель: публиковать вакансии/посты/статьи о деятельности своей компании, своих сотрудников, о своих товарах и услугах, проводить мероприятия/розыгрыши. Если вы блогер: делать видеообзоры, распаковки, рассказывать свой пользовательский опыт от какого-либо товара/услуги/игры и т.п. Думаю, суть вы уловили.

Это все хозяйственная деятельность. Все, что вы делаете в рамках хозяйственной деятельности, не нужно маркировать в 90% случаев. 10% остаются на особо редкие случаи, о которых поговорим дальше.

По каким правилам играть, чтобы не маркировать соблюдая закон

Как мы уже поняли, в 90% случаев информация на вашем ресурсе — просто информация. Но бывают те самые особые случаи, когда, допустим, ваша публикация о товаре/услуге выпадает из общей манеры подачи контента.

Пример сценария: вы компания по производству новогодних игрушек, активно ведете свои соцсети/сайт компании. В ресурсах рассказываете, сколько ёлок производите в месяц, делаете фото с экземплярами игрушек, рассказываете их историю и каким особым шармом они обладают.

Ресурсы ведете на регулярной основе. Каждый пост посвящаете отдельной игрушке. В какой-то момент принимаете решение, что хотите увеличить продажи определенного тиража игрушек.

Чтобы простимулировать своих и потенциальных покупателей, вы публикуете пост с промокодом на этот товар и красочно описываете его. Выделяете преимущества, рассказываете, что, купив именно сейчас, скидка будет 50%, а завтра уже такой выгоды не видать. Формируете и поддерживаете интерес и для привлечения внимания добавляете к тексту сочный баннер.

В таком примере — да, скорее всего, вашу публикацию признают рекламой, которая попадает под закон "о маркировке рекламы". Но для того чтобы ваши посты на ваших ресурсах признали рекламой, нужно ещё "постараться" сделать такой пост. Обычно посты такого характера изначально интерпретируются человеком, написавшим их, как реклама. А рекламу нужно маркировать.

Примеры публикаций на своих ресурсах, которые не попадают под закон о рекламе

Компания в своих соцсетях регулярно рассказывает о своих продуктах, которые произвела.

Источник: https://t.me/fasrussia

Такого рода публикации маркировать не нужно, и то, что продавец делает отдельный пост о каждом товаре, не имеет значения в этой ситуации. Так как компания делает это на регулярной основе и из общей манеры подачи контента не выбивается.

Обзоры, распаковки, находки с wildberries, ozon и т.п. маркировать не нужно, если такой контент соответствует тематике ресурса и не выделяется на фоне остальных публикаций, не выбивается из стандарта вашего формата единообразия.

Источник: https://t.me/fasrussia

Ссылки тоже можно оставлять, но лучше избегать побудительных глаголов.

Ссылка не может являться объектом рекламы. Если материал признают рекламным, то ссылка служит дополняющим фактором, но не основным и побуждающим.

В этом случае, оставляя ссылку, вы завершаете логику в донесении информации до сведений пользователя. Ведь он зачем-то смотрел ваш обзор.

Примеры публикаций, которые попадают под закон о маркировке рекламы

Сообщество по типу досок объявлений, где разные люди выкладывают тематические объявления через администратора канала. Тематика и однородность прослеживается, но один пост признается рекламным, потому что выбивается из тематики группы и выделяется на фоне других однородных товаров.

https://t.me/fasrussia

Будьте аккуратны, когда делаете такую рекламу и не маркируете. Есть альтернативный вариант: берите на рекламу бренды/компании, которые подходят под вашу тематику, и делайте органичную интеграцию, (см. пункт 3). Это исключение, которое не попадает под закон "о маркировке рекламы".

Органичная интеграция – это такой формат контента, где сведения о товаре/производителе являются частью сюжета произведения, выступают в качестве характеристики героя или ситуации, но не подменяют героя или основной сюжет. Такую часть контента невозможно убрать из интеграции без ущерба для художественного смысла.

Партнер/друг/брат/сват по старой дружбе выложил пост о компании по просьбе своих товарищей.

https://t.me/fasrussia

В этом случае публикация признана рекламой обоснованно, так как соответствует всем признакам рекламы и информация в ней не о своих товарах или услугах, а о сторонней организации. К тому же выделяется на фоне остальных публикаций и, как я писал ранее, имеет дополняющий фактор для оценки в виде ссылки на магазин.

Вывод и подведение итогов

Информация на своих ресурсах в 90% случаев не является рекламой. Пожалуйста, не маркируйте все подряд и не подвергайте себя лишнему стрессу. Рынок подвержен стадному инстинкту, в следствии чего склонен повторять не всегда подходящие решения.

Мы с вами поняли, какие критерии нужно учитывать и рассмотрели конкретные примеры рекламы/не рекламы. Эту логику можно применять в своих решениях, но предварительно осмысляйте текст и обстоятельства. Пишите комментарии, была ли для вас полезна статья?

Мой блог на клерке, развернуто и пошагово о маркировке рекламы: https://www.klerk.ru/company/1468/

Телеграм канал, кратко и простым языком о маркировке рекламы: https://t.me/reklamarkirovka

Чат по маркировке, оперативно помогут с вашим вопросом по маркировке рекламы: https://t.me/markirovkareklami

Данил Шолом

Данил Шолом

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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