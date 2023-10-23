Отвечаем на требования ФНС: и почему нельзя молчать

Налоговики могут потребовать от фирмы или ИП представить пояснения по той или иной сделке, недостающие, по их мнению, документы, погасить задолженность. Даже если на 100% уверены, что требования незаконны, игнорировать их — значит обеспечить себе неприятности вплоть до штрафов и блокировки счета.

Что и когда требуют

В большинстве случаев требования направляют в рамках контрольных мероприятий, в том числе камеральных и выездных проверок, по поводу расхождений в отчетности, отсутствия документов, ошибок в расчетах и т.д. ФНС вправе запросить информацию и документы как о вашем бизнесе, так и о контрагенте.

Требование о представлении пояснений отправляется, как правило, при проверках (выездных, камеральных), если в отчетности:

выявлены ошибки, расхождения с данными ФНС;

показаны убытки.

Такое требование последует также, если налогоплательщик:

потребовал предоставления налоговых льгот;

уменьшил в корректирующей декларации сумму налога к уплате.

Кроме того требование о предоставлении пояснений компания получит, если есть расхождения между данными налоговой и бухгалтерской отчетности.

Поводом потребовать представления пояснений может стать отчетность, которая содержит ошибки, расхождения с информацией ФНС или отражает убытки.

Точного перечня документов (информации), которые нужно предоставить в ФНС по такому требованию, нет, но очевидно, что запрашиваемые данные должны быть связаны с предметом проверки.

Когда требование считается полученным

Ссылаться на то, что вы не ответили на требование, поскольку не получили его, — плохая идея, поскольку при отправке его через ЛК налогоплательщика, ТКС, и даже по почте каждое движение документа фиксируется. Требование считается полученным, в зависимости от способа его отправки:

Со дня получения — при отправке в ЛК. Считается полученным в день, когда оно там появилось. Отсчет срока — со следующего дня.

С даты, указанной в квитанции о приеме — при отправке по ТКС. Но не позднее чем на шестой рабочий день после отправки, иначе вам могут заблокировать расчетный счет.

С даты, указанной в штемпеле на конверте — при отправке по классической почте. Оно автоматически считается полученным на шестой рабочий день с даты отправки (по штемпелю на конверте), а срок исполнения начинает течь с седьмого рабочего дня. Неважно даже, что на самом деле письмо вы могли не получить.

Конкретные сроки для ответа налоговый инспектор всегда указывает в самом требовании. К тому же они установлены НК, и зависят от повода, по которому выставлено требование. В большинстве случаев они составляют от 5 до 10 рабочих дней с даты получения.

Если по объективным причинам, например, болезнь или длительная командировка, не получится дать ответ в указанные сроки, нужно оформить ходатайство о продлении (в порядке п. 3 ст. 93 НК).

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Что будет, если не исполнить требование в срок

Если проигнорировать требование о предоставлении документов, которое ФНС направила в рамках проверки, штраф составит 200 руб. за каждый документ (п. 1 ст.126 НК).Если речь идет о непредставлении пояснений, информации, то штрафы составят — 5000 руб. (ст. 129.1 НК) на первый раз, 20 000 руб. — при повторном нарушении. Непредставление документов в рамках встречной проверки может «стоить» 10 000 руб. (п. 2 ст.126 НК). Руководителя компании могут оштрафовать на сумму 300–500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

В судебном порядке можно снизить штраф минимум в два раза, если доказать наличие смягчающих обстоятельств, например:

ФНС запросила слишком много документов.

Налогоплательщик предоставил документы с небольшим опозданием.

Компания в надлежащий срок направила ходатайство о продлении срока, но ИФНС его не удовлетворила.

На момент поступления требования отсутствовал главбух, бухгалтер или другое ответственное лицо.

Но лучше до суда дело не доводить, ознакомиться со статьей 112 НК, где перечислены варианты смягчающих обстоятельств, и уменьшать штрафы в период досудебного урегулирования вопросов.

Алгоритм уменьшения штрафов заложен пунктом 3 статьи 114 НК: при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным Кодексом.

Это значит, что одно смягчающее обстоятельство дает право снизить размер начисленных налоговиками штрафов минимум в 2 раза (ст. 114 НК), а если таких обстоятельств будет два, то штраф соразмерно уменьшат минимум в 4 раза, если пять — то штраф уже

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Что и как отправлять в ответ на требование

Теперь рассмотрим, как ответить на требование, в зависимости от ситуации.

Отметим, что за один раз все документы представлять не обязательно, можно по частям. Главное – уложиться в рамки установленного срока. Для отправки в электронном виде оформляют документы:

в .xml-формате;

в виде скан-образов с приложением электронной описи.

Бумажные документы отправляют в виде копий или оригиналов, с сопроводительным письмом, в котором перечисляют все документы и их виды (копия или оригинал). Документы для ФНС нужно:

прошить;

пронумеровать;

сформировать тома по 150 листов — это допустимый максимум;

подписать.

Нотариально удостоверять не надо! Однако если вы распечатываете электронные документы, то их нужно заверить самим, как копии, указав, что документ подписан ЭП.

Если ФНС требует пояснения по налогам (кроме НДС) или предоставления информации, пояснения нужно отправить в произвольной форме и указать в письме, помимо своих реквизитов, реквизиты полученного требования, причины выявленных ИФНС расхождений, запрашиваемую информацию. Или, если ошибка на самом деле имела место, сдают «уточненку», предварительно доплатив налог и пени, чтобы избежать штрафов.

Если налоговая запрашивает пояснения по НДС, нужно отправить их в электронном виде по формату ФНС. Бумажная форма не пойдет, более того, получите штраф за неисполнение требования.

Если ФНС требует документы, которые вы уже подавали, повторно этого делать не нужно. ИФНС может вторично запросить документы только в двух случаях:

налогоплательщик передавал подлинники, которые ему вернули;

компания передавала копии, но налоговая инспекция утратила их в результате ЧП.

Если запрашиваемых документов нет, нужно уведомить ИФНС в положенный срок и указать причину отсутствия. Штрафы не последуют, если:

Документов нет и не было по законным основаниям. Например, компания не получила документы от контрагента или не составила потому, что закон это не требует.

Документы были, но теперь их нет по уважительным причинам. Например, уничтожены в связи с истечением сроков хранения, тогда нужно представить акт об уничтожении, передали на аудит — предоставить акт передачи, утратили при ЧП — например, есть справка МЧС о пожаре, изъяты следственными органами — есть акт изъятия.

Если нет четкого понимания того, что конкретно от вас требуется, отправьте письмо с просьбой уточнить требование. Внимание: такое письмо — не ответ на требование, и не приостанавливает срок для ответа, поэтому рекомендуем вам не затягивать с ответом. Его нужно отправлять сразу после получения непонятного требования. Также нужно отправить в инспекцию и ходатайство о продлении срока представления документов - не позднее чем на следующий день после получения требования.

Наконец, вы можете отправить мотивированный отказ — если документы отсутствуют по законным причинам или уже подавали ранее. Отказ по другим причинам приведет к штрафу, а то и выездной проверке.

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